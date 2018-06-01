Что можно, а что нельзя пить в жару?

СодержаниеПитьевой режим: кому и сколькоЛетом под запретом: напитки, которые можно и нельзя пить в жаруКофе, американо, экспрессоМолочный коктейль, шоколадное и ванильное молокоЭнергетические напиткиСладкая газировка, «Пепси», «Кока-Кола» Фруктовые и ягодные смузиГорячий шоколадЛечебная минеральная вода

Почему в жару даже у здоровых людей возникают головокружения, головные боли и упадок сил, снижается концентрация и внимание, падает трудоспособность? Оказывается, этому способствует обезвоживание. Часто оно приходит незаметно для самого человека, и догадаться о том, что происходит, можно только по настораживающим симптомам.

Как предупредить обезвоживание и что пить, чтобы и жажду утолить, и организму не навредить?

Питьевой режим: кому и сколько

Погода «за бортом» больше двадцати градусов по Цельсию — это всегда стресс для организма. Ситуация ухудшается, когда на небе нет ни облачка, а прохладный ветерок, хоть и мог бы помочь, но гуляет где-то далеко.

Созданная природой «парилка» вынуждает человека активно терять влагу. Когда в обычных условиях вместе с потом уходит около двух литров жидкости в сутки, то в жаркую погоду этот показатель может доходить до 4 литров!

Если вовремя не восполнять потерянные объемы, самочувствие будет страдать. Кроме того, высока вероятность обострения хронических заболеваний — в первую очередь, сердца и почек.

Однако не все напитки подходят для жаркого лета. Некоторые, несмотря на высокое содержание воды, не утоляют жажду, а еще больше ее разжигают; другие и того хуже — выводят влагу из организма, одновременно ставя под удар здоровье желудочно-кишечного тракта. Что можно, а что нельзя пить летом?

На заметку!

Когда человек чувствует жажду, его тело фактически потеряло уже 1% от общего объема жидкости, необходимой организму для существования.

Летом под запретом: напитки, которые можно и нельзя пить в жару

В первую очередь стоит отказаться от алкоголя. Эксперты подсчитали, что если в напитке присутствует 10% спирта, он выводит больше воды, чем поступает вместе с ним. А если процентное соотношение еще выше, эффект сильнее.

Употребление алкогольных напитков в зной может привести к тепловому удару. Кроме того, алкоголь повышает артериальное давление и дает дополнительную нагрузку на сердце, которое в жару и так работает на пределе возможностей. Поэтому в солнечные знойные деньки врачи рекомендуют воздерживаться от употребления всех видов алкогольных напитков, начиная с пива, заканчивая вином и коньяком.

А какие напитки также попадают в категорию «табу»?

Кофе, американо, экспрессо

Напитки с содержанием кофеина не запрещены в летний зной. Однако с ними нужно соблюдать чувство меры. Больше трех чашек в сутки значительно увеличивают вероятность дегидратации организма, в особенности, если кофе вы пьете не в зернах, а в гранулах, добавляете сахар. От такого напитка пить захочется точно больше.

Лучший выбор: домашний заварной чай. Приготовьте напиток из трав, которые растут у вас на приусадебном участке или отдайте предпочтение фирменным напиткам — зеленому или черному чаю. Чтобы разнообразить вкус напитка, а заодно и принести больше пользы организму, введите полезные добавки — ломтики лимона, ягоды клюквы, малину или смородину. А вот корень имбиря лучше не добавлять, он обладает разогревающими свойствами, что может негативно отразиться на вашем самочувствии. Еще один нежелательный ингредиент для приготовления чая летом — сахар.

Это интересно!

Исследования, проведенные под руководством доктора медицины Хизер Мангиеры, представителя Academy of Nutrition and Dietetics, показали, что напитки с кофеином сильнее вызывают жажду у людей, которые не курят. Удивительный парадокс, который обязывает некурящих пить больше воды.

Молочный коктейль, шоколадное и ванильное молоко

Коктейли на основе молока, а также новые разновидности популярного напитка, как кокосовое, шоколадное или ванильное молоко — летом под запретом! В них большое количество сахара, который стимулирует жажду, и всевозможных добавок Е, которые пользы организму не приносят.

Лучший выбор: кефир. Этот неприхотливый напиток может выиграть звание «лучшего энергетика» среди действительно полезных продуктов питания. В нем содержится кальций и витамин D, полезные молочнокислые бактерии. Своим жаждоутоляющим свойствам классический кефир обязан содержанию молочной кислоты. Она придает напитку характерный вкус и отлично предупреждает обезвоживание.

Энергетические напитки

Помимо ударной дозы кофеина (гораздо выше, чем в одной порции кофе), такие напитки содержат много сахара и химические добавки — красители и усилители вкуса. Пить такой напиток в зной приятно, если не задумываться о составе, но вместо утоления жажды вы получите пересохшее горло и навязчивую мысль: выпить стакан воды.

Лучший выбор: спортивный напиток. И энергетики, и спортивные напитки позиционируются как здоровые продукты питания, однако только во вторых можно разглядеть пользу. Спортивные напитки содержат электролиты — проще говоря, соли. Они более эффективно восполняют потерю жидкости, одновременно улучшая общее самочувствие. Но все же — их лучше пить только во время тренировки и не злоупотреблять.

Сладкая газировка, «Пепси», «Кока-Кола»

«Волшебные пузырьки» — это, пожалуй, единственное преимущество указанных напитков, и то — сомнительное для здоровья желудочно-кишечного тракта. Остальные вводные данные еще хуже — кофеин, добавки Е, очень много сахара или его заменителей. В газировке нет восстанавливающих и тонизирующих веществ, которые присутствуют, например, в обычном чае или натуральном квасе. Кроме приятных вкусовых ощущений она ничего не дает, а вот жажду усиливает.

Лучший выбор: квас. Этот удивительный напиток, который появился на Руси еще в начале X века, до сих пор не теряет популярности. Приготовленный по классической рецептуре в домашних условиях, квас утоляет жажду и восполняет дефицит жидкости в организме. Происходит это за счет содержания все той же молочной кислоты, эффективность которой усиливает углекислота (углекислый газ). Квас лучше всего пить охлажденным, в таком виде он приятно освежает и бодрит.

А вы знали?

Сладкая газировка повышает риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает здоровье зубов. Исследования специалистов American Physiological Society показали, что использование газированной воды для утоления жажды увеличивает процент обезвоживания, а кроме того, может стать причиной проблем с почками.

Фруктовые и ягодные смузи

В этом напитке на основе молока, ягод и фруктов, много достоинств — витамины и антиоксиданты, в небольшом количестве клетчатка (если присутствует мякоть). Но частой составляющей также является сахар, который обуславливает сладкий вкус и потому еще больше вызывает жажду. Кроме того, для утоления жажды данный напиток слишком густой, и может восприниматься только в качестве приятного десерта.

Лучший выбор: натуральный овощной или фруктовый сок. Речь идет только о свежевыжатых вариантах, приготовленных из ягод, фруктов и воды, без добавления сахара. А вот соль добавить в овощной сок не просто можно, но и нужно. К примеру, подсоленный томатный сок, помимо жажды, частично утолит голод, восполнит потери электролитов в организме. Если натуральный сок слишком густой, разбавьте его водой, напиток от этого только выиграет.

Горячий шоколад

По подсчетам экспертов, в одной чашке такого напитка больше сахара и калорий, чем в одной банке «Кока-Колы». И хотя выпитый шоколад вызовет повышенное потоотделение, благодаря чему охладит организм, чувство жажды он не утолит, а напротив, оставит характерное послевкусие и заставит искать источник «живительной влаги».

Лучший выбор: лимонад. Речь идет о напитке домашнего приготовления, который любили дети в Советском Союзе. Тот лимонад, что производят сейчас, ни в какое сравнение не идет с напитком, который раньше готовили всего из четырех ингредиентов — сока лимона, кусочков фруктов, сахара и воды. В качестве освежающего ингредиента в домашний лимонад можно дополнительно положить мяту, свежие листья смородины или добавить огуречный сок.

Лечебная минеральная вода

Природная минеральная вода бывает трех видов — столовая, лечебно-столовая и лечебная. При этом, несмотря на полезные свойства указанных вод, пить их в жару стоит с осторожностью и только по показаниям. В особенности, если речь идет о лечебной воде, в которой концентрация минеральных веществ существенно выше. При длительном употреблении она может навредить здоровью.

Лучший выбор: вода. Нет ничего полезнее, чем простая отфильтрованная вода, причем обязательно не из холодильника. В нее можно добавить мяту, огуречный сок или тархун, и тогда ее вкус станет более пикантным и интересным. А если воду присолить или выжать в нее сок лимона, жажда отступит надолго и обезвоживание станет всего лишь одной несбывшейся перспективой.

А вы знали?

В жару не рекомендуется пить охлажденные напитки «только из холодильника». Из-за стрессового перепада температур, они могут вызвать переохлаждение организма и как следствие — привести к возникновению простуды. Если вы любите прохладную воду, лучше положить в напиток кубик льда.

В жару важно пить те напитки, которые восполняют водно-солевой дефицит как результат обильного потоотделения. Это может быть как обычная столовая вода, газированная вода, так и вода слабоминерализованная, могут быть подсоленные напитки типа «Айран», «Тан». Также хорошо утоляют жажду слегка подкисленные напитки, например, вода с лимоном, лимонады или морсы без сахара.

орошо пить в жару также чай, т.к. теплые напитки способствуют повышенному потоотделению и охлаждению за счет этого организма

Нежелательно пить напитки, содержащие много сахара, т.к. они не утоляют жажду, а лишь способствуют ее усилению, а также содержат много калорий (газировки, чаи в бутылках). Осторожно нужно быть и с напитками на основе молока, мороженого, сливок (молочные коктейли, молочные напитки), если не соблюдались условия хранения или приготовления, то можно вместе с напитком получить стафилококковую пищевую инфекцию.

Важно в жару исключить алкогольные напитки, которые дадут дополнительную нагрузку на сосудистую систему организма и будут способствовать еще большему обезвоживанию организма.

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!