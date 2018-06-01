Борьба с крестоцветными блошками

Стоит только появиться нежным капустным всходам (или высадить рассаду капусты), как тут же появляется бесконечное множество крохотных чёрных жучков, которые набрасываются на молоденькие листочки… Бывает, что за день-два так изрешетят всходы (а то и напрочь «состригут» с побега зелень), что ни о каком урожае уже и мечтать не стоит.

Над капустой поработали крестоцветные блошки

Эти маленькие агрессоры — крестоцветные блошки. Название они получили, очевидно, по имени семейства крестоцветных, к которому относится капуста, сурепка, редис… то есть по имени своей еды. В дикой природе блошки питаются сорняками из этого семейства — пастушьей сумкой, сурепкой, горчицей. А на наших дачных участках они охотно переключаются на культурные растения этого семейства — редис, капусту, репу, брюкву, редьку и хрен… Просыпаются крестоцветные блошки весной, когда температура воздуха поднимется к +15 °C, начинают активно откладывать яйца, развиваться и, само собой, питаться. Жучки выскабливают кожицу с молоденьких листиков и стебельков капусты и редиса, а их личинки объедают тонкие корни… Если блошек много, нежные растеньица в течение 2-3 дней от повреждений просто погибают. Если с этими блошками не бороться — с урожаем можно попрощаться. Бороться надо. Тем более что средства, которые помогут вам в этом, всегда под руками. И запомните: не надо ждать, пока блошки позовут всех своих друзей на обед — только посадили (посеяли) какие-либо крестоцветные культуры, сразу нужно принимать профилактические меры!

Народные методы борьбы

Итак, полезные предложения от опытных дачников: Поддержание влажной среды: самый первый метод — обильно поливать всходы и рассаду (крестоцветная блошка не любит сырости). Поэтому капусту, редис и другие культуры, поражаемые блошкой, хорошо высаживать во влажные (сырые) места огорода. Сухое опыление листьев: проводим с помощью марлевого мешочка, просто-напросто потряхивая им (не пустым, конечно) над листьями капусты, репы или редиса. Если делать это ранним утречком, когда на листьях роса, отпугивающая пыль прилипнет к листочкам. А блошки такие грязные листья уже не любят (то ли пыль к их зубам прилипает, то ли инфекции кишечной боятся — их проблемы, но нам это на руку =)

Чем опыляем?

смесью древесной золы и извести-пушонки в соотношении 1:1;

смесью золы и табачной пыли;

Опудривание редиса золой

смесью золы и простой дорожной пыли (вообще бесплатно и доступно — под ногами валяется! =)

Сухое опыление земли в междурядьях

табачной пылью;

нафталином.

Опрыскивания настоями и отварами трав

залить золу кипятком (в соотношении 1:3), двое суток настоять, добавить мыло (жидкое, разведённое хозяйственное);

пропустить через мясорубку 1 стакан чеснока и 1 стакан листьев и пасынков помидора. Развести смесь в 10 л тёплой воды, процедить, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивать тёплым раствором;

пропустить через мясорубку 500 г листьев и корней одуванчика, добавить в ведро воды, процедить, добавить 1 ст. ложку мыла;

горячей водой (10 л) залить 200 г табака, процедить, добавить ст. ложку мыла;

к 10 л воды добавить 1 стакан 9% столового уксуса. Если под руками уксуса нет — то 2 столовые ложки уксусной эссенции;

приготовить настой зелёной полыни, можно добавить туда кашицу чеснока (100 г на 10 л воды). Процедить. Поливать мелкокапельно;

4 кг ботвы картофеля залить 10 л воды и прокипятить. Остывший отвар процедить и разбавить водой вдвое. Опрыскивать по вечерам;

точно по такому же рецепту можно приготовить отвар из пасынков помидоров.

Укрытие всходов и рассады

Если у вас под руками есть лёгкий нетканый укрывной материал (спанбонд, агроспан или лутрасил), закрывайте им молодые растения и смело занимайтесь другими делами, не опасаясь крестоцветной пакости! Этот материал легко пропустит свет, воду и воздух, а вот блошкам придётся прыгать до соседних участков, где о мерах безопасности не позаботились:))

Отлов блошек на липкий флажок

Такой флажок можно сделать из плотной ткани, тонкой фанеры и даже бумаги. Прикрепляют полотнище к палке, покрывают его липким клейким веществом (к примеру, солидолом или смолой) и размахивают им над растениями, желательно чуточку задевая листочки. Потревоженные блошки прыгают и… попадают на липкий слой флажка. Несколько проходов с флажком по грядкам — и поголовье блошек существенно уменьшается! Делать такие проходы лучше всего в самое жаркое время дня.

Хитрый автосервис

Если у вас под боком автомобиль, то блошкам впору кричать караул — их легко отловить на куски ткани, хорошо смоченные в отработанном автомобильном или дизельном масле. Эту ткань достаточно разложить на железные или картонные листы среди грядок с капустой, редисом, репой и турнепсом (расстояние между ловушками около 4 м). Через 2-3 дня ткань нужно перевернуть на другую сторону.

Крестоцветные блошки, фото с сайта aadvark.livejournal.com, автор aadvark

Агротехнические меры

Важно предупредить массовое появление крестоцветных блошек. Для чего рекомендуется регулярно уничтожать крестоцветные сорняки, на которых «квартируют» жуки. Прополкой, перекопкой или гербицидами — на выбор, но лучше, чтобы этих сорняков было как можно меньше. Осенью надо перекопать или вспахать почву. Блошка, подобно многим другим вредителям, устраивается на зимовку в верхних слоях почвы, и, попав на открытую поверхность, за зиму погибнет от морозов. Очень важны и меры, которые ускорят рост и развитие всходов молодых растений и рассады: это подкормка органикой, селитрой, регулярный полив и рыхление. Опытные огородники советуют высаживать капусту, редис и другие культурные крестоцветные рядом с растениями, которые выделяют отпугивающие блошек запахи — фитонциды. Это укроп, картофель, томаты, чеснок, тмин, кориандр, бархатцы, настурция и календула. Ну и приспособиться под предлагаемые природой условия нелишне — посевы редиса, редьки или дайкона делать либо пораньше, пока блошка не проснулась, либо попозже, в конце июня — середине июля, когда блошка уже не так страшна. В следующем видеосюжете о крестоцветных блошках рассказывает специалист.

Химические методы

Конечно, можно воспользоваться и химическими препаратами, например, обработать рассаду растворами инсектицидов: карбофоса, «Актара», «Децис», «Арриво», «Шерпа» или других (в специализированных магазинах вам посоветуют довольно много действенных средств). Опрыскивать этими препаратами лучше всего вечером, после захода солнца. В это время блошки, как правило, сидят на листочках. Для скороспелых растений желательно инсектициды вообще не использовать! Это далеко не все методы, которые можно использовать для борьбы с крестоцветными блошками. Наверняка вы сможете подсказать ещё и свой, который давно применяете на своих грядках. Поделитесь обязательно, пусть он поможет и другим дачникам! А закончить хочется забавным фактом)) Крестоцветные блошки относятся к подсемейству Козявки, да-да, это совсем не шутка, а самое натуральное официальное название подсемейства в научной классификации! Теперь мы можем зрительно представить себе сцену из «Мухи-цокотухи»: … Тут букашки и козявки вылезают из-под лавки" и… кого мы имеем в виду, ласково называя своих малышей козявками)))