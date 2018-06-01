Какая от него польза, есть ли вред и что такое «молочное лицо»? Всё, что нужно знать о молоке

1 июня — Всемирный день молока. Официально отмечают его в первый день лета — так сложилось исторически. Но впервые отпраздновали в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН . Считается, что без свежего молока и кисломолочных продуктов невозможны рост маленького организма и стабильная жизнедеятельность взрослого человека. О том, кому молоко действительно полезно, а кому противопоказано, когда его лучше пить и как выбрать натуральный продукт, 59.ru поговорил с пермским диетологом Сергеем Зуевым

Сергей Зуев — диетолог одной из частных клиник Перми

Всё начинается с натуральности

Жиры, белки, витамины и микроэлементы — это всё содержится в молоке. Но первый совет диетолога — убедиться, что то, что вы пьёте — это натуральный продукт.

— Изначально, если молоко настоящее, если молоко натуральное, если оно от коровы, которая паслась на хорошем лугу, которую с любовью доили, — такое молоко полезно, — рассказывает Сергей Зуев. — Оно содержит массу полезных элементов, хорошо сбалансировано, в нем очень много полезных витаминов, хорошего белка. Вопрос в том, что мы сейчас пьем?

По словам диетолога, то молоко, которое продается в магазинах, назвать натуральным практически невозможно. Дело — в составе.

— Допустим, даже 10–15 лет назад у молока, которое продавалось, срок годности был максимум 36–72 часа. Теперь возьмите упаковку любого молока в магазине и посмотрите. Если оно может храниться шесть месяцев — о какой натуральности молока может идти речь? Такое молоко прошло ультрастерилизацию, его нагревали минимум до 130 градусов, там нет витаминов и тех веществ, за которые молоко так ценится.

Диетолог предлагает провести эксперимент. Нужно взять несколько пакетов молока, оставить их в открытом виде и посмотреть, что произойдет с продуктом. По-хорошему — молоко должно начать скисать через двое суток. Если и через неделю вкус молока никак не поменяется, или оно станет горчить — значит, к натуральному продукту оно отношения не имеет.

Молоко должно начать скисать на вторые сутки

То, что нужно знать — индивидуальная непереносимость продукта

Чтобы определить, можно ли вам пить молоко, лучше провести тест на пищевую непереносимость.

— Тут есть обратная сторона медали, — рассказывает врач. — Очень многие люди, к сожалению, просто в силу своих физиологических особенностей, работы желудочно-кишечного тракта, состояния ферментных систем не могут даже хорошее молоко переваривать и усваивать. Для таких людей молоко не будет являться полезным продуктом, но не потому, что оно само по себе вредно, просто это их индивидуальная особенность.

Людей, которые не переваривают молоко в прямом смысле этого слова — множество. И количество их растёт. Связано это с тем, что у большинства людей сейчас такой желудочно-кишечный тракт, ферментные системы и уровень здоровья, что полноценно усваивать молоко они не могут. Считается, что чаще всего у людей возникает непереносимость лактозы. Но есть и другая причина.

Лактоза не единственная причина, почему люди не усваивают молоко

— У кого-то плохо расщепляется лактоза, и поэтому есть проблемы с её переносимостью. А у кого-то плохо усваивается такой белок, как казеин. И вот это две наиболее важные причины, по которым у многих людей возникает непереносимость. Таким людям молоко желательно убрать из рациона.

Лактозу ещё называют молочным сахаром. На деле — это углевод группы дисахаридов, молекула которого состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы. Казеин — сложный белок, который образуется при так называемом створаживании молока.

— Мало людей ведут здоровый образ жизни, — рассказывает Сергей Зуев. — Мало людей, которые просто правильно питаются, сейчас практически нет людей, которые вовремя ложатся спать, не пользуются компьютерами, телевизорами и так далее. К сожалению, уровень здоровья у современных людей сильно отличается от уровня здоровья более старшего поколения.

Ещё одна причина, по которой у некоторых людей возникает непереносимость молока — это аллергическая реакция. Белок воспринимается организмом как аллерген.

От чего зависит непереносимость?

Диетологи подтверждают, что непереносимость молока и его компонентов может зависеть от региона, в котором люди живут. Так, например, большая часть китайцев имеет врождённую непереносимость лактозы.

— В каждом регионе, где мы растём и живём, у людей бывают разные ферментные наборы. И бывает так, что одни и те же продукты перевариваются по-разному. Поэтому, в принципе, растущие у нас овощи и фрукты будут нашими организмами перевариваться лучше, чем какие-то экзотические продукты. А у чукч, например, плохо переваривается алкоголь, и им вряд ли стоит его регулярно употреблять.

Лучше выбирать молоко местных производителей

Что касается возраста: чем старше человек, тем больше снижается его способность переваривать молоко. Поэтому в детстве этот продукт усваивается лучше всего. А после подросткового возраста нужно смотреть индивидуально.

— Пожилым людям не стоит пить молоко. Казеин уже не переваривается, возникает много обменных нарушений при его употреблении. Вплоть до деформации суставов.

Вместо молока — кефир и ряженка

Тем, кто не переносит молоко в чистом виде, можно употреблять кисломолочные продукты. Их, как говорят диетологи, специально для этого и создали. Чтобы те люди, которые плохо переваривают или плохо переносят этот продукт, могли получать полезные вещества. Но нужно убедиться, что пищеварительная система готова к их употреблению.

— Таким людям такие продукты как кефир, ряженка, творог и кефир могут быть гораздо полезней, — объясняет Сергей Зуев. — Так как в них содержится еще много полезных лакто и бифидобактерий, эти продукты хорошо помогают поддерживать микрофлору. Поэтому, если кисломолочные продукты хорошо усваиваются, их обязательно нужно вводить в рацион.

Кисломолочные продукты разработали специально для тех, кто не переносит молоко в чистом виде

Молочко за вредность

Считается, что молоко обладает определённой связывающей функцией, и на некоторых предприятиях, где работать вредно, в административном порядке вводились молочные талоны. Но полезно оно не только тем, кто трудится на заводах. В молоке много аминокислот. Например, триптофан. Она помогает в выработке мелатонина — это главный биорегулятор важнейших биохимических процессов, которые происходят в человеческом организме.

Когда молоко пить: днем или вечером?

Если человеку молоко полезно, то стакан этого продукта в день, по словам специалиста, поможет восполнить количество белков, витаминов, в том числе кальция. Но вот когда пить — вопрос спорный.

— По молоку есть такая интересная особенность, — говорит диетолог. — Тем людям, которые хотели бы похудеть, стоит молочные продукты есть в первой половине дня. А тем, кто хочет набрать мышечную массу, особенно спортсменам, хорошо пить его после тренировок. Полезно и полстаканчика молока, особенно с ложечкой меда, уже перед сном — конечно, если оно переваривается и усваивается. Это поможет спокойному и качественному сну, у человека хорошо будет вырабатываться мелатонин. Поэтому весь вопрос заключается именно в индивидуальной реакции. Часто бывает так: творожок утром поел — всё хорошо, организм нормально реагирует. Днем поел — тоже всё хорошо. А вот вечером тот же самый творожок поел, а на утро во рту чувствуется непонятно что.

Вечером у некоторых людей лактоза переваривается хуже, чем днем или утром

Это значит, что вечером у этих людей лактоза переваривается хуже, чем днём или утром.

— К вечеру у нас способность переваривать углеводы резко снижается. Поэтому может оказаться, что человек с утра может пить молоко, а к вечеру — нет. Поэтому всё индивидуально. По молоку не может быть однозначного мнения. Нужно смотреть, сколько его, в какое время, в каких сочетаниях — так же, как одежду подбирают под человека индивидуально.

Жирное или обезжиренное?

— Обычно средняя жирность молока, поступающего на молокозаводы — порядка 3,8–4%. Что происходит на предприятиях? Там стараются часть жира перевести в сливки, а потом уже этими сливками молоко нормализовать. Поэтому мы получаем молоко с жирностью 2,5% и 3,2%, — объясняет Сергей Зуев.

Коровы не дают молока с жирностью 2, 5 и 3,2 процента

Кстати, как говорит врач, растолстеть от молока — невозможно, а потому покупать специально обезжиренный продукт нецелесообразно.

— Иногда берешь пакетик, и на нем честно написано, что концентрация жира — от 3–6%. Это хороший знак, можно надеяться, что продукт более-менее натуральный, ведь производитель знает — от одной коровы будет 3%, от другой — 6%, и каждый раз жирность может меняться.

А когда жирность молока строго дозирована, значит, с его составом на молочном предприятии хорошо поработали.

Найти натуральное деревенское молоко — сложно

Как признается врач, самое важное в вопросе выбора молочных продуктов — найти натуральные творог, кефир и молоко.

— Тут очень много подводных камней. Например, сидит бабушка, продаёт молоко. Мы думаем — точно деревенское, — рассказывает Сергей Зуев. — В лабораториях специально брали такое молоко и с удивлением узнавали, что оно обезжиренное. А каким образом? Просто бабушка покупала мешок сухого обезжиренного молока, потом дома разводила и продавала как настоящее, коровье.

Совет диетолога — найти свою бабушку на рынке или производителя, которому доверяешь.

— Если вам удалось найти нормальную бабушку в нормальной деревне километров за 100 от Перми, где по крайней мере пока чистые луга, где нормальная трава, экология хорошая, если она только что подоила корову, — тогда это будет фермерский продукт. К сожалению, сейчас во многих магазинах под видом фермерских продуктов продают то же самое, что разлито по пакетам.

Важно, чем корову кормят и как за ней ухаживают

По словам диетолога, девять из 10 производителей фальсифицируют молоко. Но всё же лучше приобретать продукт у местных производителей, а, например, не в других странах.

«Молочное лицо»

От молока возникают отеки, и это правда. После употребления молочных продуктов в организме может возникать задержка жидкостей.

— В летнее время и особенно вечером молоко действительно может способствовать появлению отёков. Отёки могут быть не только на лице, может быть отечность в ногах. Убрать отёчность поможет устранение из рациона молочных продуктов, — рассказывает врач.

Молочное лицо — это когда возникают отёки от выпитого молока

Есть ли смертельная доза молока?

Такого, чтобы от избытка молока человек умер, ещё не было — рассказывает Сергей Зуев. Человек может погибнуть не от молока, а от тех примесей и вредных веществ, которые в нём могут оказаться.

— Чаще всего в молоке могут быть какие-то примеси, может быть высокий уровень радиации, могут быть нитраты, пестициды, гербициды, могут быть какие-то химические вещества.

С особой осторожностью стоит подходить к покупке молока на улице — из цистерн. У продавцов стоит уточнять, пастеризованное ли оно.

— Пастеризация — это когда молоко нагревают градусов до 70–80, но до кипения не доводят. Это имеет определённый эффект обеззараживания. Но в любом случае, если молоко купили из цистерны, его дома надо обязательно прокипятить. Потому что мы не всегда знаем, не болела ли та корова, от которой мы молоко получили.

Молочная ванна Клеопатры

Отличный способ для тех, кто не любит молоко пить. Говорят, что молочные ванны делала ещё Клеопатра и это продлевало её красоту и молодость. В полезных свойствах молока для кожи диетологи не сомневаются. Под вопросом, опять же, только качество современного продукта.

— Если вы в ванну с натуральным молоком ляжете — будете молодая и красивая, а если ляжете в химический концентрат под названием «молоко», то эффект будет не очень, — делится он.

А с чем молоко совмещать?

По словам специалистов, лучше сочетать однотипные продукты и, например, разные виды белка не смешивать. Для пищеварительной системы — это дополнительная нагрузка. Поэтому пить молоко вприкуску с мясом диетологи не рекомендуют, а вот с сырниками или блинами — самое то.

Стаканчик молока можно выпить с блинами или сырниками, но не мясом

Если молоко не коровье?

— Можно попробовать использовать козье молоко, оно тоже полезное, — говорит врач. — Но опять же где найти эту хорошую козу с теми параметрами, чтобы быть уверенным в качестве? Молоко кобылки тоже вряд ли найдёшь.

По словам врача, если говорить о Прикамье, то из всех возможных лучше всё-таки выбрать молоко коровье.

В Прикамье лучше отдать предпочтение молоку коров

Может ли соевое молоко заменить обычное по своим полезным свойствам?

При выборе между соевым молоком и обычным, стоит учитывать, что и соя подходит не всем.

— Всё, что касается сои — это хорошее качество белка. Если человеку соя подходит, он может пить это молоко, но есть люди, у которых она плохо усваивается.

Самое главное — не чувствовать дискомфорта

Чтобы понимать, какие продукты подходят, а какие нет, специалисты советуют сделать тест на пищевую непереносимость. Ещё лучше — делать такие проверки раз в квартал, чтобы создать карту питания и контролировать, как употребляемые продукты влияют на состояние здоровья.

Ещё нужно учитывать, что в разное время года ферменты работают по-разному и то, что хорошо переваривается зимой, может плохо усваиваться летом. Поэтому сезонность — это важно.

В разное время года молоко может перевариваться по-разному

Понять, что молоко организму не подходит, можно и без специализированных диагностик. Главное — чувствовать своё тело.

— Если после употребления продукта человек чувствует себя лучше, ему хорошо, он полон сил и энергии, значит, переносимость продукта хорошая. Если после того, как человек съел какой-то продукт, он чувствует, что появились упадок сил, апатия, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, нарушения стула, дискомфорт в ротовой полости, то понятно, что с продуктами и их переносимостью что-то не то.