4 полезных вида зеленого салата + оригинальные рецепты с ними

Салат — один из самых полезных перекусов. Он содержит необходимые организму углеводы и витамины, а самое главное — минимальное количество калорий, что важно для тех, кто следит за своей фигурой. Разнообразие этого полезного продукта не знает границ. Делимся с вами популярными видами салата и интересными рецептами с их добавлением.

Этот вид салата внешне чем-то напоминает шпинат. Его мелкие темно-зеленые листья обладают уникальными полезными свойствами. Растение является ценным кладезем витаминов и минералов, антиоксидантов и флавоноидов.

Если включить в рацион этот вид зелени, улучшится работа пищеварительной системы. И, что самое удивительное, салат корн способен улучшать обмен веществ, а поэтому может стать отличным дополнением к ингредиентам, тяжело усваиваемым организмом.

Смесь из салатов корн и фризе — 1 пучок

Оливки — 1 банка

Зеленый лук — пару перышек

Желтый перец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Черный перец — по вкусу

Оливковое масло — 3 ст. л.

Сыр фета — 150 г Огурец — 2 шт.

Красный лук — для украшения

Начинать готовку салата следует с промывки салата корн, перца, помидора и огурцов, зеленого лука и орегано.

Затем на разделочной доске нужно измельчить лук, помидоры, перец и огурцы.

Вынуть оливки из банки и немного обсушить от рассола.

Нарезать небольшими кубиками сыр.

Добавить в миску оливковое масло и перец. Все тщательно перемешать.

Добавить туда же микс салатов, нарезанные кусочки овощей и оливки. Все хорошенько перемешать и выложить на тарелку. Посыпать блюдо сыром, украсить кольцами красного лука и подавать к столу.

Кресс-салат выглядит очень эффектно и аппетитно, а еще содержит огромные запасы минеральных солей, йода, калия и фосфора. Растение богато витаминами группы В, аскорбиновой кислотой и эфирными маслами.

Если вы хотите обогатить организм многообразием полезных веществ, обязательно приготовьте закуску из кресс-салата. Помимо пользы, этот полезный продукт принесет еще и эстетическое наслаждение.

Артишок — 4шт.

Цукини — 2 шт.

Спаржа — 7 шт.

Горох в стручках — 250 г Кресс-салат — 1 пучок

Огурец — 1 шт.

Оливковое масло — 50 мл Винный уксус — 2 ст.л.

Соль и перец — по вкусу

Укроп — для украшения

Тщательно промыть под водой ингредиенты. Почистить спаржу и артишоки.

Обрезать верхнюю треть луковицы артишока и убрать с него волокнистую часть. Цукини нарезать маленькими кольцами.

Разогреть духовку до 200 ˚С, противень сбрызнуть оливковым маслом и разложить на него нарезанные артишоки и цукини. Посыпать их специями и сбрызнуть винным уксусом. Поставить запекаться на 20 минут, после чего вытащить и немного остудить.

Спаржу и грох положить в кастрюлю небольшой емкости. Залить водой и поставить на огонь. Проварить овощи в течение 2 минут, вытащить из кастрюли и залить холодной водой, чтобы они не потеряли свой ярко-зеленый цвет.

Подготовить миску для салата. Выложить в нее кресс-салат, запеченные ингредиенты, спаржу и горох. Поперчить и посолить содержимое, сбрызнуть оливковым маслом и украсить мелко нарезанным укропом.

Латук нельзя назвать изысканным и вкусным салатом. Он имеет пресный вкус и не особо примечателен своим внешним видом. Но, видимо, за это его и любит большинство приверженцев здорового питания. Ведь он совершенно не меняет вкус блюд, в которых используется в качестве дополнительного ингредиента.

Однако при этом в плане пользы добавляет блюду нужные компоненты и минералы. Кроме того, в сочных листьях этого салата содержатся особые вещества, которые успокаивающее действуют на организм. Можете съедать парочку листьев латука перед сном — крепкий и здоровый сон вам обеспечен.

Куриная грудка — 200 г Салат Латук— 50 г Салат корн — 50 г Зеленое яблоко — 1 шт.

Кедровый орех — 60 г Оливковое масло — для заправки

Апельсин — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Мед — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Зеленый горошек — для украшения

Промыть под водой куриную грудку. Положить ее в кастрюлю с кипящей водой и проварить в течение 30 минут.

В это время натереть на терке зеленое яблоки и морковь.

Очистить апельсин от кожуры и нарезать небольшими по толщине кружочками. После чего полученные кольца апельсина разрезать на четыре части.

В подготовленную для салата посуду высыпать апельсины, натертые морковь и яблоко. Туда же порвать листья салата, если они слишком большие.

В отдельной тарелке смешать оливковое масло с медом. Добавить к ним соль и перец.

Заправить салат оливково-медовой заправкой и хорошенько перемешать. Разложить в тарелку, посыпать кедровыми орешками и зеленым горошком и подать блюдо на стол.

Удивительно, но пекинская капуста также считается разновидностью зеленого салата. Помимо оригинального вкуса, капуста знаменита своим полезным составом. Кроме витаминов и питательных микроэлементов, в ней содержатся уникальные пищевые волокна. При поступлении в организм эти вещества способствуют лучшему усвоению пищи.

Если вы заботитесь о своем здоровье и тщательно следите за калорийностью пищи, обязательно включите этот полезный продукт в свое ежедневное меню.

Пекинская капуста — ½ шт.

Фиолетовая капуста — ½ шт.

Зеленый перец — 1 шт.

Помидоры черри — 8 шт.

Семена кунжута — 1 ст. л.

Лимонная цедра — 1 ч. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Рисовый уксус — 2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Овощи промыть под водой и просушить. Нарезать фиолетовую и пекинскую капусту средними кусками, а перец небольшими кубиками.

Пересыпать нарезанный овощи в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Включить огонь и проварить овощи в течение 10 минут

Пока будут вариться овощи, нарезать пополам помидоры черри. Поместить помидоры в салатницу и сбрызнуть лимонным соком.

Подготовить посуду для будущего соуса. Вылить в нее соевый соус, рисовый уксус, лимонный сок и оливковое масло. Высыпать в жидкую смесь сахар и лимонную цедру, тщательно перемешать массу до полного растворения крупинок сахара.

Вареную фиолетовую и пекинскую капусту, зеленый перец переместить в салатницу с помидорами черри. Заправить салат приготовленным соусом и перемешать. Украсить блюдо семенами кунжута и подать на стол.