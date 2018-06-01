2 рецепта самых вкусных завтраков

Итак, в преддверии главного футбольного события посол ЧМ-2018 Яна Чурикова запустила челлендж: «Придумай полезный завтрак чемпиона и сопроводи его классным описанием». Что для этого нужно сделать? Всё просто. Приготовьте свой вариант полезного завтрака, выложите фото или видео, поставьте специальные хештеги #Держи_пас и #ЧуриковаЧеллендж и расскажите, чем полезен ваш завтрак и что даёт вам правильный старт дня. Вы можете взять на вооружение эти два рецепта, а можете придумать свои. Ни в чём вас не ограничиваем.

Больше челленджей, интересных и полезных материалов вы можете прочитать на сайте проекта «Команда чемпионов». Переходите по ссылке — и становитесь лучше! 390 calories

Смузи из авокадо

Полезный коктейль из авокадо, банана и молока. Смузи из авокадо СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 390 ккал

Ингредиенты

Авокадо 1 шт. Банан ½ шт. Молоко 230 мл Очистите авокадо и банан.

Смешайте в блендере все ингредиенты.

Перелейте в красивый бокал и украсьте долькой лимона.

350 calories

Сырники в духовке

Диетические сырники, не содержащие ни грамма пшеничной муки и сахара. Сырники в духовке СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 350 ккал

Ингредиенты

Творог 200 г Яйца 2 шт. Мука (рисовая) 3 ст. л. Мёд (или кокосовый сахар) 2 ч. л. Масло (кокосовое) 2 ч. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Соль 1 щепотка

Разогрейте духовку до 200 градусов.

В большой миске смешайте яйца с творогом, кокосовым маслом и мёдом (или кокосовым сахаром). Хорошо разомните всё вилкой.

Добавьте просеянную рисовую муку, разрыхлитель и щепотку соли. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса.

Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в рисовой муке и положите на силиконовый коврик (можно заменить пергаментом). Придайте шарикам форму сырников и выпекайте 15 минут.

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Запись «2 рецепта самых вкусных завтраков» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.