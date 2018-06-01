Четыре рецепта молочного коктейля для жарких летних дней

1 июня отмечаются сразу два всемирных праздника — День защиты детей и Всемирный день молока. Объединить эти события мы решили в молочном коктейле, который по вкусу ребятишкам и зимой, и летом. Но все же для начала июня мы подобрали рецепты, по которым легко и просто приготовить молочные коктейли, утоляющие жажду и подходящие для знойных летних дней.

Классический молочный коктейль

Основной ингредиент этого коктейля, помимо молока, конечно мороженое. Именно оно придает напитку сладкий вкус и слоистую косистенцию.

Итак, в блендер наливаем молоко, добавляем мороженое, причем любое из имеющегося под рукой. На стакан молока примерно 100 грамм мороженого. Также для более пышной пены и сытности напитка можно добавить перепелиное яйцо. Все взбиваем и немедленно подаем. Выпивать лучше сразу же, иначе со временем пена опадет.

Коктейль молочно-банановый с печеньем

Этот вариант коктейля подходит для полноценного завтрака, от которого не откажется даже самый заядлый нехочуха. Для его приготовления понадобятся четыре печенья (лучше взять овсяное), один банан, стакан молока и щепотка корицы. Все это смешиваем в блендере и взбиваем до получения пены. Печенье и банан прерасно насыщают, дают энергию и силу.

Смузи из сельдерея и яблок

Этот вариант коктейля просто незаменим в жаркие летние деньки. Для его приготовления берем три стебля сельдерея, нарезаем и кладем в блендер. Добавляем туда одно порезанное на кубики яблоко, около двух стаканов молока, по желанию можно добавить несколько крупинок соли. Все взбиваем, разливаем по стаканам, которые можно украсить также палочками из сельдерея или яблочными кружками.

Лимонно-молочный коктейль

Этот вариант коктейля подойдет для самых знойных дней и понравится любителям кисленького. В основе напитка молоко и сливки, которых нужно взять по 100 мл, добавляем к ним сок лимона, банан и ложку меда. По желанию сдабриваем смесь ванилью и взбиваем. Стакан для подачи лимонно-молочного коктейля украшаем кружочком лимона.