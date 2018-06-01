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Эксперимент по маркировке продуктов цветами светофора начался с мороженого
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Эксперимент по маркировке продуктов цветами светофора начался с мороженого 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В России стартовал эксперимент по маркировке продуктов цветами светофора. Первым специальные обозначения на этикетке решился ввести производитель мороженого, сообщают "Известия".
Красный цвет на упаковке холодного лакомства должен сообщить о высоком содержании в продукции соли, сахара и жирных кислот. Жёлтым будет обозначено средний уровень веществ, а зелёный — низкий. Аналогичная маркировка будет применяться и к другой пищевой продукции.
"Данная цветовая индикация является добровольной и предназначена для обеспечения возможности предоставления потребителю более детальной и наглядной информации в целях осуществления им осознанного и правильного выбора пищевой продукции в пользу здорового питания", — отметили в Роспортебнадзоре.
Идею маркировки продуктов питания правительство одобрило в апреле.
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