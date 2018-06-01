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Научное шоу на кухне: делаем кофейный пластилин вместе с многодетной мамой
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Научное шоу на кухне: делаем кофейный пластилин вместе с многодетной мамой 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Наступили летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь школьников с пользой для их развития и без вреда для кошелька. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Берёт самые простые продукты, которые есть на каждой кухне: соду, желатин, воду — и получается целое представление, не хуже тех, что за приличные деньги показывают аниматоры на детских днях рождения.
Сегодня четвёртая часть опытов — будем заниматься лепкой. Малышей очень увлекает (проверили), а ещё развивает воображение и мелкую моторику. Детям постарше тоже понравится.
Опыт первый: «Волшебная жидкость»
— Для этого опыта нам понадобятся подкрашенная вода, крахмал и тара, где она будет замешиваться. Насыпаем крахмал в тарелку и добавляем подкрашенную воду. Эта жидкость интересна тем, что у неё есть свойства твёрдого тела и жидкого. Если её сильно сжимать, то получится шарик, а если руку разжать, то он растечётся, — рассказывает «заведующая» кухонной лабораторией.
Здесь всё просто: насыпаем крахмал, выливаем воду и всё перемешиваем
И получается интересная смесь: то твёрдая, то жидкая!
Опыт второй: «Кофейный пластилин»
— Мы будем делать солёное тесто, которое очень удобно для лепки. Но оно будет не обычное, а с ароматизатором — для этого мы добавим кофе. Нам понадобится мука, соль. В среднем на два стакана муки надо один стакан соли. И наш третий «секретный» ингредиент — это кофе. Затем постепенно добавляем воду, и замешиваем кофейное тесто. Его можно раскатать и нарезать фигурки с помощью формочек — подойдут формочки для печенья или для лепки из пластилина. Тесто можно засушить и потом раскрасить, — объясняет Ольга.
Смешиваем муку, воду и соль. А ещё добавляем кофе, чтобы смесь получилась ароматная
Пахнет очень вкусно!
Из ароматной смеси можно лепить фигурки и раскрашивать их  Опыт третий: «Мучная песочница»
— Берём муку и растительное масло — подсолнечное, оливковое или можно использовать детское масло. Я добавила 2 стакана муки и стакан масла. Как только масса начнёт хорошо лепиться — она готова. Потом пересыпаем массу на противень и вырезаем с помощью формочек фигурки. Эта масса очень хороша для малышей, все ингредиенты безопасные, если малыш возьмёт в рот песок — это не очень хорошо, а если возьмёт муку и масло, то ничего страшного. По своим свойствам такая масса для лепки близка к кинетическому песку, — рассказала многодетная мама.
Насыпаем в тарелку муку и добавляем растительное масло
Получившуюся массу высыпаем на противень, получается отличная масса для лепки
Кстати, это отличная замена кинетическому песку
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