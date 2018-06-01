Сколько красноярцы тратят на еду?

Денег на продукты не хватает. Мясо покупаем только по большим праздникам. Полноценный рацион заменяем хлебом. О каком здоровье может идти речь?

— Питаться сытно и недорого вполне реально. Например, полноценный животный белок содержится не только в мясе. Творог, яйца, рыба (скумбрия, сельдь, минтай), птица являются его хорошими источниками, дающими чувство насыщения и вполне доступными по цене, — считает диетолог Ольга Цимбалова. — А вот хлеб и мучные изделия лучше заменить крупами, не прошедшими тепловую обработку: овсянкой, пшёнкой, гречкой, ячневой, пшеничной и бобовыми. Перекусы, может, и дают быстрое чувство насыщения, но для здоровья не очень полезны. При этом мясо всё же необходимо как источник «гемового» железа, в рационе оно должно быть не менее трёх раз в неделю (150-200 г), но многие заменяют его колбасными изделиями, что недопустимо с точки зрения здорового питания.

Кстати, в 2017 году ежемесячный набор продуктов на одного человека обошёлся в 5098,1 руб. в месяц. Так мало жители края ещё не тратили на еду. Причём большая часть расходов уходит на хлеб, молоко и мясо. Несмотря на то что денег на питание тратится меньше, энергетическая ценность суточного рациона составляет 2598 килокалорий на человека.

По данным Красноярскстата