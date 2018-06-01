Где были? У бабушки: 8 проверенных рецептов вкусных оладий 

Наши малыши, а также детки постарше очень любят блинчики и оладушки, особенно со сметаной, вареньем и сгущенкой. Предлагаем вам расширить свою кулинарную коллекцию новыми рецептами этой по-настоящему домашней выпечки и поздравить своих любимых разбойников с началом лета!
Вкусные оладушки
Вкусные оладушки Для вас: традиционные пышные оладьи с джемом, панкейки с грецкими орехами, оладьи из творога, с яблоком, с картофелем, с кукурузой и даже с огурцом, а также рисовые оладьи с сыром. За лето можно попробовать все. Зовите на помощь бабушек!
1. Оладьи «Пышные»
Оладьи «Пышные»/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia
Оладьи «Пышные». Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia
Понадобится:
250 мл кефира,
2 яйца,
240 г муки,
2-3 ст. ложки сахара,
0,5 ч. ложки соли,
0,25 ч. ложки соды,
3 ст. ложки растительного масла.
Приготовление:
С помощью миксера взбить яйца в легкую пену в огнеупорной посуде, постепенно добавляя сахар. Затем добавить кефир. Хорошо перемешать.
Поставить на слабый огонь. Помешивая, нагреть до +40°С и снять с огня. Постепенно всыпать в теплую смесь просеянную муку. Добавить соль, соду, перемешать. Влить 1 ст. ложку растительного масла. Тесто взбить миксером.
На раскаленную сковороду с маслом выкладывать столовой ложкой тесто. Жарить на среднем огне 1-2 минуты до золотистого цвета.
2. Блинчики-панкейки
Блинчики-панкейки/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
2 яйца,
3 ст. ложки сахарного песка,
по 150 мл кефира и молока,
1 щепотка ванилина,
1 ч. ложка соды,
250 г муки,
70 г грецких орехов,
100 г меда.
Приготовление:
Яйца взбейте с сахарным песком, добавьте кефир и ванилин. Всыпьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем постепенно, при постоянном помешивании, влейте теплое молоко. В сковороде с антипригарным покрытием испеките маленькие блинчики (по 1 ст. ложке теста на блинчик) и выложите их на тарелку.
Орехи обжарьте на сковороде без жира и затем порубите. Мед растопите и перемешайте с орехами. На каждый блинчик выложите по 1 ч. ложке приготовленной медово-ореховой массы, сложите друг на друга и подайте на стол.
3. Творожные оладьи
Творожные оладьи/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
200 г творога,
200 г муки,
2 яйца,
200 мл натурального йогурта,
3 ст. ложки сахара,
щепотка соли,
1 ч. ложка разрыхлителя,
2 ст. ложки сливочного масла,
ягоды для украшения.
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное масло, соль, йогурт и творог, всё перемешать. Муку просеять и соединить с разрыхлителем. Обе массы соединить и перемешать.
Тесто выкладывать большой ложкой на разогретую с растительным маслом сковороду. Выпекать до золотистого цвета.
4. Оладушки с яблоками
Оладушки с яблоками/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
150 г мюсли,
600 г кефира,
2 яйца,
100 г сахара,
200 г муки,
1 ч. ложка соды,
щепотка соли,
200 г нарезанных яблок,
3 ст. ложки растительного масла + для масло для жаренья,
250 г сахара,
яблочный джем.
Приготовление:
Мюсли залить кефиром. Яйца перемешать с сахаром. Добавить мюсли, просеянную муку, соду и соль. Все хорошо вымешать. В тесто для оладьев добавить нарезанные яблоки, растительное масло и аккуратно перемешать.
На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать столовой ложкой тесто для оладьев из расчета 1 ложка на 1 оладушек. Выпекать до румяной корочки с обеих сторон.
Горячие оладушки выложить на тарелку, дать слегка остыть. Подавать на стол с яблочным джемом.
5. Оладьи с картофелем
Оладьи с картофелем/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
8 средних картофелин,
0,5 стакана муки,
1/3 стакана молока,
1 яйцо,
1 ч. ложка соли,
3 ст. ложки рафинированного растительного масла,
сметана по вкусу.
Приготовление:
В чашке замесить тесто из муки, молока, яйца и соли. Перемешать до однородности. Картофель помыть, очистить и натереть на крупной терке сразу в тесто. Опять перемешать, чтобы картофель равномерно распределился в массе.
На сковороде с толстым дном на сильном огне разогреть подсолнечное масло. Столовой ложкой выливать тесто на сковороду и разравнивать сверху. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
После того как оладьи зарумянятся с обеих сторон, подержите их под крышкой еще пару минут на слабом огне, прежде чем снимать со сковороды. Так они лучше пропекутся. Подавать горячими.
6. Рисовые оладьи с сыром
Рисовые оладьи с сыром/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
3 яйца,
100-150 г твердого сыра,
50 г муки,
соль по вкусу,
пучок молодого лука,
200 г риса,
свежемолотый красный перец,
свежемолотый черный перец.
Приготовление:
Рис отварить до готовности, а затем дать ему немного остыть. Лук очистить, нарезать кольцами. Отваренный рис переложить в глубокую емкость. Лук вымыть, мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.
В рис вбить яйца, добавить муку, тщательно перемешать вилкой. Посолить, поперчить, добавить сыр и зеленый лук.
В сковороде разогреть растительное масло. Ложкой выложить в сковороду рисовую массу. Оладьи жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления хрустящей корочки. Подавать горячими, по желанию — со сметаной.
7. Оладьи из огурцов
Оладьи из огурцов/Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia
Понадобится:
4-5 крупных огурцов,
1 яйцо,
щепотка соли,
3 ст. ложки муки (или манки),
1 ст. ложка крахмала,
1 ст. ложка сметаны.
Для соуса тартар:
2 ст. ложки майонеза,
2 ст. ложки сметаны,
1 ч. ложка зерненой горчицы,
1 соленый огурец,
специи, масло.
Приготовление:
Огурцы вымыть, очистить от кожуры и разрезать пополам. С помощью чайной ложки выбрать семена. Огурцы натереть на мелкой терке, добавить к ним яйцо, муку, сметану, крахмал, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
На сковороде разогреть растительное масло, выложить ложкой тесто. Оладьи обжарить с двух сторон на среднем огне до румяной корочки, затем выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Для соуса соленый огурец мелко нарезать. Смешать майонез, сметану, горчицу, огурец, приправить. Подать с оладьями.
8. Оладьи с кукурузой
Оладьи с кукурузой/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
200 г консервированной кукурузы,
1 стручок красного сладкого перца,
2 яйца,
6 ст. ложек оливкового масла,
150 г муки,
1 ч. ложка разрыхлителя,
100 г листового салата,
70 г шпината,
2 зубчика чеснока,
30 г зеленого лука,
1 ст. ложка апельсинового сока,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Кукурузу откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Стручок сладкого перца вымойте, обсушите, удалите сердцевину с семенами, мякоть мелко нарежьте. Яйца взбейте с 1 ст. ложкой оливкового масла.
Муку просейте с разрыхлителем, соедините с яйцами. Добавьте кукурузу, сладкий перец, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Из получившегося теста сформуйте биточки и обжарьте на 3 ст. ложках оливкового масла.
Листья салата и кресс-салат вымойте, обсушите и нарвите. Чеснок очистите и нарубите. Лук вымойте, обсушите и нарежьте. Апельсиновый сок слегка взбейте с оставшимся маслом, посолите и поперчите. Перемешайте с листьями салатов и чесноком. Оладьи из кукурузы выложите на зеленый салат и подайте на стол.