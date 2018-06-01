Где были? У бабушки: 8 проверенных рецептов вкусных оладий

Наши малыши, а также детки постарше очень любят блинчики и оладушки, особенно со сметаной, вареньем и сгущенкой. Предлагаем вам расширить свою кулинарную коллекцию новыми рецептами этой по-настоящему домашней выпечки и поздравить своих любимых разбойников с началом лета!

Вкусные оладушки

Вкусные оладушки Для вас: традиционные пышные оладьи с джемом, панкейки с грецкими орехами, оладьи из творога, с яблоком, с картофелем, с кукурузой и даже с огурцом, а также рисовые оладьи с сыром. За лето можно попробовать все. Зовите на помощь бабушек!

1. Оладьи «Пышные»

Оладьи «Пышные»/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Оладьи «Пышные». Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Понадобится:

250 мл кефира,

2 яйца,

240 г муки,

2-3 ст. ложки сахара,

0,5 ч. ложки соли,

0,25 ч. ложки соды,

3 ст. ложки растительного масла.

Приготовление:

С помощью миксера взбить яйца в легкую пену в огнеупорной посуде, постепенно добавляя сахар. Затем добавить кефир. Хорошо перемешать.

Поставить на слабый огонь. Помешивая, нагреть до +40°С и снять с огня. Постепенно всыпать в теплую смесь просеянную муку. Добавить соль, соду, перемешать. Влить 1 ст. ложку растительного масла. Тесто взбить миксером.

На раскаленную сковороду с маслом выкладывать столовой ложкой тесто. Жарить на среднем огне 1-2 минуты до золотистого цвета.

2. Блинчики-панкейки

Блинчики-панкейки/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

2 яйца,

3 ст. ложки сахарного песка,

по 150 мл кефира и молока,

1 щепотка ванилина,

1 ч. ложка соды,

250 г муки,

70 г грецких орехов,

100 г меда.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахарным песком, добавьте кефир и ванилин. Всыпьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем постепенно, при постоянном помешивании, влейте теплое молоко. В сковороде с антипригарным покрытием испеките маленькие блинчики (по 1 ст. ложке теста на блинчик) и выложите их на тарелку.

Орехи обжарьте на сковороде без жира и затем порубите. Мед растопите и перемешайте с орехами. На каждый блинчик выложите по 1 ч. ложке приготовленной медово-ореховой массы, сложите друг на друга и подайте на стол.

3. Творожные оладьи

Понадобится:

200 г творога,

200 г муки,

2 яйца,

200 мл натурального йогурта,

3 ст. ложки сахара,

щепотка соли,

1 ч. ложка разрыхлителя,

2 ст. ложки сливочного масла,

ягоды для украшения.

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное масло, соль, йогурт и творог, всё перемешать. Муку просеять и соединить с разрыхлителем. Обе массы соединить и перемешать.

Тесто выкладывать большой ложкой на разогретую с растительным маслом сковороду. Выпекать до золотистого цвета.

4. Оладушки с яблоками

Оладушки с яблоками/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

150 г мюсли,

600 г кефира,

2 яйца,

100 г сахара,

200 г муки,

1 ч. ложка соды,

щепотка соли,

200 г нарезанных яблок,

3 ст. ложки растительного масла + для масло для жаренья,

250 г сахара,

яблочный джем.

Приготовление:

Мюсли залить кефиром. Яйца перемешать с сахаром. Добавить мюсли, просеянную муку, соду и соль. Все хорошо вымешать. В тесто для оладьев добавить нарезанные яблоки, растительное масло и аккуратно перемешать.

На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладывать столовой ложкой тесто для оладьев из расчета 1 ложка на 1 оладушек. Выпекать до румяной корочки с обеих сторон.

Горячие оладушки выложить на тарелку, дать слегка остыть. Подавать на стол с яблочным джемом.

5. Оладьи с картофелем

Оладьи с картофелем/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

8 средних картофелин,

0,5 стакана муки,

1/3 стакана молока,

1 яйцо,

1 ч. ложка соли,

3 ст. ложки рафинированного растительного масла,

сметана по вкусу.

Приготовление:

В чашке замесить тесто из муки, молока, яйца и соли. Перемешать до однородности. Картофель помыть, очистить и натереть на крупной терке сразу в тесто. Опять перемешать, чтобы картофель равномерно распределился в массе.

На сковороде с толстым дном на сильном огне разогреть подсолнечное масло. Столовой ложкой выливать тесто на сковороду и разравнивать сверху. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

После того как оладьи зарумянятся с обеих сторон, подержите их под крышкой еще пару минут на слабом огне, прежде чем снимать со сковороды. Так они лучше пропекутся. Подавать горячими.

6. Рисовые оладьи с сыром

Рисовые оладьи с сыром/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

3 яйца,

100-150 г твердого сыра,

50 г муки,

соль по вкусу,

пучок молодого лука,

200 г риса,

свежемолотый красный перец,

свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Рис отварить до готовности, а затем дать ему немного остыть. Лук очистить, нарезать кольцами. Отваренный рис переложить в глубокую емкость. Лук вымыть, мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке.

В рис вбить яйца, добавить муку, тщательно перемешать вилкой. Посолить, поперчить, добавить сыр и зеленый лук.

В сковороде разогреть растительное масло. Ложкой выложить в сковороду рисовую массу. Оладьи жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления хрустящей корочки. Подавать горячими, по желанию — со сметаной.

7. Оладьи из огурцов

Понадобится:

4-5 крупных огурцов,

1 яйцо,

щепотка соли,

3 ст. ложки муки (или манки),

1 ст. ложка крахмала,

1 ст. ложка сметаны.

Для соуса тартар:

2 ст. ложки майонеза,

2 ст. ложки сметаны,

1 ч. ложка зерненой горчицы,

1 соленый огурец,

специи, масло.

Приготовление:

Огурцы вымыть, очистить от кожуры и разрезать пополам. С помощью чайной ложки выбрать семена. Огурцы натереть на мелкой терке, добавить к ним яйцо, муку, сметану, крахмал, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

На сковороде разогреть растительное масло, выложить ложкой тесто. Оладьи обжарить с двух сторон на среднем огне до румяной корочки, затем выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Для соуса соленый огурец мелко нарезать. Смешать майонез, сметану, горчицу, огурец, приправить. Подать с оладьями.

8. Оладьи с кукурузой

Оладьи с кукурузой/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

200 г консервированной кукурузы,

1 стручок красного сладкого перца,

2 яйца,

6 ст. ложек оливкового масла,

150 г муки,

1 ч. ложка разрыхлителя,

100 г листового салата,

70 г шпината,

2 зубчика чеснока,

30 г зеленого лука,

1 ст. ложка апельсинового сока,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Кукурузу откиньте на сито и дайте стечь жидкости. Стручок сладкого перца вымойте, обсушите, удалите сердцевину с семенами, мякоть мелко нарежьте. Яйца взбейте с 1 ст. ложкой оливкового масла.

Муку просейте с разрыхлителем, соедините с яйцами. Добавьте кукурузу, сладкий перец, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Из получившегося теста сформуйте биточки и обжарьте на 3 ст. ложках оливкового масла.

Листья салата и кресс-салат вымойте, обсушите и нарвите. Чеснок очистите и нарубите. Лук вымойте, обсушите и нарежьте. Апельсиновый сок слегка взбейте с оставшимся маслом, посолите и поперчите. Перемешайте с листьями салатов и чесноком. Оладьи из кукурузы выложите на зеленый салат и подайте на стол.