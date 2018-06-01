В калининградской сети магазинов отметили «День здорового пищеварения»

«День здорового пищеварения» отметили в калининградских магазинах сети «Натурово». Агрофабрика расширила ассортимент товаров. Теперь помимо свежих овощей и фруктов покупателям предлагают восточные сладости из калининградских яблок и винограда.

В «День здорового пищеварения» в магазине «Натурово» особый ажиотаж. Покупателей встречает вот такой улыбчивый корнеплод. Корзины наполняют свежими овощами и фруктами. А хит сезона: сочные ягоды клубника и черешня.

Мария Гриценко, покупатель:

— Каждый день привозят что-то новое, каждый день пополняется ассортимент товаров.

Ассортимент в магазине действительно расширился. На прилавках орехи, пастила из калининградских яблок и чурчхела. Сладости натуральные их можно даже детям. Ведь все продукты проходят тщательный отбор. Качество проверяет комиссия экспертов.

Мария Яценко, продавец в магазине «Натурово»:

— Салатики, морковка по-корейски, огурцы солёные, капуста квашеная у нас в большом ассортименте представлена. Также у нас большой ассортимент бакалейной продукции. Молочная продукция у нас тоже фермерская. Несколько поставщиков продукции. То есть люди, приходя в наш не очень большой магазин, могут приобрести всю продуктовую корзину.

Для покупателей магазин «Натурово» — это уже не просто место, где можно закупиться. Это своего рода клуб по интересам. Люди делятся друг с другом рецептами. Помимо плодовой продукции, здесь можно найти и полуфабрикаты, крупы, хлеб.

Оксана Лаврова, покупатель:

— Мороженое, сок прямого отжима, любим квашеную капусточку покупать, морсики, потому что всё свежее, вкусное!

Изменения коснулись и интерьера. В зале теперь звучит пение птиц. А на стенах магазина появились симпатичные персонажи. Это уже полюбившаяся постоянным клиентам семейка Огурцовых у каждого в руках продукт из линейки «Натурово».