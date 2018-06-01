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Гормон радости: 5 оригинальных шоколадных рецептов
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Гормон радости: 5 оригинальных шоколадных рецептов 

Журнал ОК! 30 минут назад
Какао «Голова в облаках» Кафе «Мечтатели» Ингредиенты Молочный шоколад — 40 г. Молоко — 200 мл. Апельсиновый ликер — 40 г. Способ приготовления Молочный шоколад растопить. Добавить молоко и ликер. Перелить в шейкер, тщательно перемешать, перелить в стакан для подачи.
Ролл из шоколадного сигаретного теста Ресторан «Турандот» Ингредиенты Вишневый конфитюр: вишня — 160 гр, сахарный песок — 25 гр, ликёр «Амаретто» — 13 гр. Тесто сигаретное шоколадное: Сливочное масло — 60 гр, сахарная пудра — 60 гр, белки — 60 гр, мука пшеничная — 50 гр, Какао пудра — 12 гр. Моалё: Крем шоколадный — 5 гр, крем фисташковый — 2 гр. Способ приготовления Вишню и сахар песок выложить в ковш, довести до кипения и добавить ликер «Амаретто». Полученную смесь остудить и убрать в холодильник. Размягченное сливочное масло пробить в блендере с сахарной пудрой до однородной массы, но не добела. Добавить белки, просеянную муку с какао, пробить в блендере до однородной массы. Шоколадное тесто размазать на тефлоновые листы (по трафарету 6 см на 18 см) тонким слоем толщиной в трафарет. Выпекать при 180 градусах 3 минуты. Железные формы застелить тонким пергаментом, смазанным растительным маслом. Отсадить шоколадный крем, а в него фисташковый. Выпекать при 180 градусах 6 мин. Затем перевернуть и оставить в духовке еще на 6 мин. Собрать ролл и украсить шариком мороженого.
Горячий шоколадный фондан с мороженым Ресторан Moregrill Ингредиенты Фондан белый шоколадный: Шоколад белый — 100 г. Мука — 45 г. Масло сливочное 82,2% — 30 г. Яйцо куриное — 2,5 шт. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Разлить в форму. Заморозить. Фондан темный шоколадный: Шоколад темный — 237 г. Мука — 270 г. Масло сливочное 82,2% — 250 г. Яйцо куриное — 5,5 шт. Сахар — 170 г. Способ приготовления На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Рядом смешать яйцо с сахаром. Соединить две массы и добавить муку. Полученное тесто поместить на дно маленькой формы, затем шарик замороженного белого шоколада. Закрываем шоколадным тестом. Отправляем в морозилку. Для мороженого зеленый чай матча: Сливки 33% — 400 мл. Молоко сухое — 40 г. Сахарный песок — 70 г. Чай матча — 10 г. Сироп глюкозы — 200 мл. Цедра лайма — 2 г. Краситель — 2 г. Сок юзу — 10 мл. Молоко 3,2% — 400 мл. Способ приготовления Соединить все ингредиенты, довести до кипения и ввести чай. Заморозить в форме. На одну порцию использовать 60 г мороженого. На фондан, разогретый в духовке при 180 градусах в течение 10 минут, выложить шарик мороженого.
Шоколадная колбаска Ресторан «Шинок» Ингредиенты Печенье юбилейное — 300 г. Орех грецкий — 1 стакан. Масло сливочное — 150 г. Какао — 2 ст. л. Молоко 5 ст. л. Сахар — 1 стакан. Ванилин — по вкусу. Способ приготовления Сливочное масло растопить. Грецкие орехи и печенье измельчить в блендере. Смешать какао, сахар, молоко, ванилин. Поставить на огонь и уварить. Добавить масло, тщательно перемешать. Затем всыпать орехи и печенье. На столе расстелить пленку (фольгу, пергамент), выложить полученную массу и сформировать колбаску. Убрать в холодильник на заморозку, перед подачей на стол дать немного отмерзнуть.
Шоколадно-малиновый торт Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан» Ингредиенты Шоколадно-малиновый бисквит: масло сливочное — 250 г. Сахар — 250 г. Миндальная пудра — 250 г. Яйца — 7 шт. Какао-порошок — 40 г. Для приготовления масло взбить с сахаром до однородного состояния. Отдельно взбить пудру миндальную с яйцами и добавить какао-порошок. Все смешать и поместить в круглую форму. Отпечь в духовке до готовности коржей. Шоколадный мусс: Шоколад темный — 500 г. Взбитые сливки — 950 г. Желтки — 150 г. Сахарный сироп — 300 мл. Для приготовления темный шоколад растопить на водяной бане, добавить взбитые сливки, желтки и сахарный сироп. Для приготовления сахарного сиропа в горячей воде растворить сахар 1:1 до полного растворения, затем все остудить. Всё аккуратно перемешать до однородного состояния. Шоколадная глазурь: Темный шоколад — 500 г. Сахарный сироп — 500 г. Молоко — 300 г. Для приготовления шоколад растопить, добавить молоко и сахарный сироп. Коржи пропитать сахарным сиропом и шоколадной глазурью. Собрать торт, для этого между пропитанных коржей выложить шоколадный мусс. Торт полить глазурью и дать постоять до застывания шоколада. Торт украсить свежей малиной.
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