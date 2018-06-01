Российский фермер рассказал страшную правду о некачественных продуктах

Росконтроль опубликовал неутешительные данные, согласно которым большая часть сыров на внутреннем рынке страны не соответствует нормам стандарта. Заявление прокомментировал российский фермер Олег Сирота , сообщил сайт eg.ru.

«Действительно — это горькая правда, почти весь сыр в России, попадающий на прилавки, некачественный. В дешевом сегменте до 500-600 рулей практически нет сыров, сделанных из молока», — рассказал Олег Сирота.

Необходимо запретить использование пальмового масла и сухого молока. Это отражается на здоровье граждан, в результате чего катастрофичеки быстро растет число онкобольных. По словам Сироты, в России достаточно хозяйств, которые могут обеспечить внутренний рынок страны натуральными продуктами.

«Я согласен с тем, что качественный сыр не может стоить меньше 500-600 рублей. Для меня главный критерий правильного выбора — именно аромат продукта. Сыр должен пахнуть сыром», — добавил фермер.