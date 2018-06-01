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Роспотребнадзор выявил десятки молокозаводов, которых не существует
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Роспотребнадзор выявил десятки молокозаводов, которых не существует 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Роспотребнадзор продолжает контролировать безопасность молочной продукции в России. Выявляется всё большее количество предприятий производителей, упомянутых на упаковках с молоком, которых в реальности просто не существует. Российский Роспотребнадзор заявил о том, что работа по контролю за качеством и безопасностью молочной продукции в стране продолжается. Эта новость появилась вскоре после того, как управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело лабораторные исследования более четырех сотен образцов молока, сливочного масла, творога, сыра и сметаны. В это число вошли продукты от 30 федеральных и региональных брендов. Данное проверка показала, что 10% этой продукции является чистой воды фальсификатом. В частности, в масле и сыре обнаруживались растительные жиры, а в продуктах занижалась жирность. За прошлый год и первый квартал этого года специалистами Роспотребнадзора были выявлены 22 несуществующих производителя молока, о которых сообщалось на упаковках с этим продуктом. Другими словами, в магазинах нам предлагали молоко, произведенное на какой-либо фабрике или заводе, которых в реальности просто не существует. Следовательно, это молоко могло быть изготовлено подпольным образом и с соответствующим качеством. Впрочем, по официальной информации Роспотребнадзора, показатель фальсификаций среди молочных продуктов в 2017 году снизился с 5% до 4%. В первом квартале 2018 года этот показатель также составлял 4%. Роспотребнадзор жестко борется с производителями молока и молочных продуктов, которые кормят россиян фальсификатом. В частности, у них отзывается или приостанавливается действие сертификатов, вся фальсифицированная продукция удаляется из продажи и уничтожается, а на производителей накладываются большие штрафы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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