7 десертов, чтобы охладиться во время жары в Ханое

Жаркое и влажное лето в Ханое может вас утомить. На помощь придут эти десерты

Сладкий сыр тофу Khuc Bach

Che khuc bach — холодный десерт, который, как полагают, пришел из Гонконга. Это кремовые кубики сыра тофу с лонганами или личи, посыпанные миндалем. Кубики делают из сырного порошка, молока, сливок и желатина, который придает мягкую и жевательную текстуру. В отличие от других десертов, обычно сладких, у этого блюда более мягкий вкус. Сначала десерт произвел фурор в Сайгоне, а затем медленно завоевал сердца многих людей по всей стране благодаря освежающему вкусу.

Есть много кафе, где подают che khuc bach. Например, на улицах Quang Trung, 33, Tran Phu, 9 и Hang Bac, 93.

Густой йогурт

Йогурт замораживают, нарезают небольшими кубиками и смешивают с кокосовым порошком. Десерт получается мягкий и густой. Это блюдо популярно в районе Hang Non в Ханое.

Йогурт с клейким желе

В час-пик можно увидеть длинную очередь покупателей на улице Dinh Liet, 5В. В кафе мало места, десерт лучше брать на вынос. Десерт выглядит необычно: зеленые кубики желе, сделанные из ароматных листьев клейкого риса, в сливочном и слегка сладком кокосовом молоке.

Мороженое из авокадо

В смузи из авокадо добавляют ванильное или кокосовое мороженое и немного сушеного кокоса, что создает гармонию вкусов. Это еще один десерт, который пришел с юга и медленно завоевывает популярность в Ханое. Его можно попробовать в кафе на улице Lo Duc, 35.

Сладкий картофельный суп Десерт родом из Тайваня обычно подают с другими начинками, такими как желе из клейкого риса, каштаны и густое кокосовое молоко. Перед смешиванием с необходимым количеством муки сладкий картофель измельчают, чтобы получить идеальную жевательную текстуру. Вы можете попробовать это блюдо по адресу улица Quang Trung,33.

Клейкий рис и мороженое

Клейкий рис уравновешивает сладость мороженого. Этот десерт сопровождает детство многих жителей Ханоя и популярен среди студентов. Однако, учитывая появляющиеся повсеместно кафе с молочным чаем и другие десертные места, в городе осталось только три точки, где это блюдо продают: улицы Lo Duc, Kim Ma и Phan Chu Trinh.

Сладкий суп из дуриана

Этот необычный десерт можно попробовать на улицах Huynh Thuc Khang, 18, Hoang Minh Giam, 7 и Han Thuyen, 33. Если вы любите дуриан, десерт нужно попробовать обязательно, потому что его насыщенный вкус хорошо сочетается с другими фруктами, льдом и желе.

Источник: vnexpress.net