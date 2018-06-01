Вода из кулера: что с ней не так

При слове «фальсификат» сразу же возникает ассоциативное слово «алкогольный». Действительно, многие уверены, что больше всего некачественной, изготовленной с нарушениями или вообще неизвестно из чего произведенной продукции встречается среди алкогольных напитков. На самом деле по фальсификации на первом месте в мире стоит не алкоголь, а вода. И в первую очередь та, что мы набираем в услужливо расставленных в офисах, а сегодня и во многих квартирах, кулерах — по-научному называемых диспенсерами.

Несколько лет назад в Великобритании разразился скандал. Одна из известных компаний продавала в бутылках питьевую воду, качество которой было ниже водопроводной. После массовых проверок все напитки этой фирмы были сняты с продажи.

Но уже в 2014 году выяснилось, что произошедшее в Великобритании — это сама невинность в сравнении с Германией. Там проводилась проверка воды из кулеров, расставленных в общественных местах. Всего было взято порядка тысячи проб. Треть из них показала наличие в воде возбудителей различных инфекций. Диспенсеры после этого из общественных мест исчезли, но проблема осталась: бутилированную воду продолжают заказывать для домов, дач, на отдых. И где гарантия, что в ней не водится то же самое, что в немецких кулерах?

Врач-терапевт Анна Самойлова поясняет, что, к примеру, в нашей стране до сих пор отсутствует законодательство, регламентирующее оборот продаж питьевой воды. Откуда ее закачивают, какие степени очистки она проходит, кто следит за ее качеством и за чистотой тех самых бутылей, в которые вода разливается, в конце концов, кто контролирует санитарно-гигиеническое состояние помещений, в которых эта вода разливается? — четких ответов на все эти вопросы пока нет.

В последнее время медики заинтересовались материалами, из которых изготавливают бутыли для питьевой воды. В идеале это должен быть пищевой пластик. Однако, желая сэкономить, многие недобросовестные производители используют поливинилхлорид. Под воздействием солнца этот материал начинает вбрасывать в воду часть химических веществ, из которых он состоит. Это установили в ходе исследований специалисты НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды.

Они же выявили еще один не очень подходящий для бутылей материал ¬— поликарбонат. Он особенно опасен в новых бутылях, так как именно в первые дни использования выделяет в воду все вредные химические вещества.

Сотрудник НИИ Юрий Гончар поясняет, что не менее новой медиков беспокоит тара, которая была в неоднократном использовании. В ходе проверок кулеров в Москве сотрудники НИИ обнаружили в бутылях превышение по ОМЧ (общему микробному числу). Дело в том, что, если не мыть и не обрабатывать по всем санитарно-гигиеническим правилам использованные пластиковые бутыли, на их стенах происходит биообрастание — накопление микроводорослей, которые начинают выделять токсины. Юрий Гончар говорит, что легкое расстройство желудка в этом случае — самое безобидное последствие.

Микроорганизмы и остатки застойной воды были обнаружены и в самих кулерах. Технолог компании, которая занимается поставками воды для диспенсеров и их обслуживанием Антон Захаров , поясняет, что уважающие себя поставщики раз в полгода забирают сам кулер на дезинфекцию, которая должна проводиться на специальном оборудовании.

Врач Анна Самойлова говорит, что даже при соблюдении предприятием всех санитарно-гигиенических норм способствовать порче воды может сотрудник, который в момент установки в кулер бутыли немытыми руками берется за ее горлышко. Микробы занесены, процесс загрязнения воды начат.

Предположим, что все нормы соблюдены, компания по поставкам воды добросовестно выполняет свои обязанности. Можно ли в таком случае быть уверенным, что из твоего диспенсера льется самая чистая и полезная вода? Врач-диетолог Александр Миллер в этом не уверен. По его мнению, качественная бутилированная вода проходит столько степеней очистки, что в ней практически не остается минералов. А ведь она, напротив, должна доставлять их в организм. Таким образом, эта, несомненно, чистая вода качественной не может быть по определению. Из-за недостатка минеральных веществ она становится не только бесполезной, но и вредной для здоровья. Без обязательных минералов начинает ослабевать иммунитет, тонкими и ломкими становятся ногти и волосы, непрочными — кости. Появляются проблемы с сердцем.

Пить или не пить воду из кулеров — решать только самому человеку. При всех перечисленных недостатках она все же лучше, чем водопроводная. Да и на работе диспенсер — просто незаменимая вещь.