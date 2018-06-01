В Москве прошел фестиваль буддийской и монастырской кухни

Его провел Культурный центр Посольства Республики Корея. Корреспондент «Вечерки» побывал на мероприятии и оценил необычный вкус блюд, которыми питаются буддийские монахи.

Прошедший фестиваль стал первым мероприятием подобного рода, проведенным в России. Одной из задач организаторов было укрепить гармонию между двумя религиями — буддизмом и христианством. Именно поэтому для участия в фестивале были приглашены и российские шеф-повара, которые предложили гостям попробовать классические древнерусские блюда.

Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России У Юн Гын. Он поздравил всех присутствующих гостей с прошедшим 2562 днем рождения Будды, которое отмечается в Южной Корее 22 мая и с праздником Святой Троицы, который прошел 27 мая.

— Традиционная чайная церемония символизирует путь аскета, последователя учения Будды, в чьем существовании медитация и реальная жизнь не двумя разными аспектами бытия, но единым целым, — объяснила суть действа монахиня Сонвон. — Мое смирение становится праведным аскетизмом, а аскетизм — моей реальностью. И тогда, когда аскетизм и реальность переплетаются в единое целое, я становлюсь истинной хозяйкой своей жизни. Моя жизнь становится более свободной и богатой, и это для меня — наилучший путь.

Саму демонстрацию искусства чайной церемонии вызвались провести председатель Общегосударственной чайной ассоциации монахиня Хесон, директор организации монахиня Чонвон, а также исполнительный директор организации монахиня Хенмук.

После того, как монахиня Сонвон три раза постучала специальной сосновой трещоткой, участницы приступили к действу. Разлив чай, монахини взяли чашки в правую руку, и, поддерживая ее левой, поднесли к губам. Согласно правилам, перед тем как сделать глоток, необходимо в первую очередь вдохнуть аромат чая, почувствовать и принять его качества. И только после этого сделать небольшой глоток, осушив треть чашки.

После этого нужно опустить чашку обратно, задержав ее ненадолго в области живота, где расположен центр духовной энергии. Несколько глубоких вдохов — и монахини снова сделали глоток, но на этот раз задержав чашку уже посередине туловища. Опустошив чашку третьим глотком, участницы остановили ее движение посередине груди, в последний раз повторив процесс медитации.

Завершила церемонию монахиня Сонвон, снова три раза постучав своей сосновой трещоткой.

После окончания демонстрации чайной церемонии на сцену поднялась исследовательница традиций буддийской кухни монахиня Чиген. Она объяснила, что основа буддийской кухни — принцип благодарности всему живому в этом мире и миру на земле. Она добавила, что при приготовлении пищи монахи не используют мясо или рыбу, заменяя их другими ингредиентами. Кроме этого, монахам нельзя употреблять чеснок, зеленый и ветвистый лук, черемшу и пролеску.

После этого она прямо на сцене приступила к приготовлению традиционных блюд, и, одновременно с этим, гостям фестиваля предлагали уже приготовленную версию. Первое, что предложили посетителям мероприятия, была уми чук — каша из рисовой муки. Ей, согласно преданию, питался сам Будда, когда вступил на истинный путь. За ней последовал суп кукмуль кимчи (суп с кимчхи) и хыгимджа енгычон, представляющая собой жареный корень лотоса, приготовленный с черным кунжутом.

Стоит отметить, что лотос еще не раз появлялся в меню фестиваля. В его листья был обернут енип паб — рис со злаковыми и бобовыми, а также из него был сделан чай, который вместе с традиционными корейскими сладостями тасик был подан к концу мероприятия. А привыкшего к современной русской кухне человека на фестивале могло немало удивить то, как изобретательно можно использовать обыкновенную кинзу в косу котчори — очень остром салате, куда входит кунжутное масло, груша и перец.