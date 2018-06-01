Ещё
На Ямале за неделю подорожали говядина и яблоки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ямале за неделю подорожали говядина и яблоки 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
На Ямале за неделю выросли цены на говядину и некоторые виды овощей. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса. Так, по данным ведомства, кило говядины за семь дней стало дороже почти на полтора рубля. При этом самая высокая цена на этот вид мяса в Красноселькупском районе — 510 рублей за килограмм, а самая низкая — в Тазовском районе — 276 рублей за кило.
На три рубля за неделю подорожало сливочное масло, кило моркови прибавило в цене пять рублей, репчатый лук — три, картофель — пять, а яблоки стали дороже сразу на 12 рублей.
«Ценовое снижение за последнее время показывает молочная продукция. Творог за месяц убавил четыре рубля, кефир — полтора, твердые сыры за месяц подешевели на 12 рублей. Цены на муку, хлеб и крупы практически не изменились, исключение — гречневая крупа, которая за месяц подешевела на 3,5 рубля и с начала года — почти на 10», — сообщили в департаменте.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Ноябрьское молоко будут поставлять в другие города Ямала В Ноябрьске годовалый малыш остался инвалидом из-за осложнений после болезни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой53
Странные приспособления для женской груди2
Знаменитые дети, изменившие мир2
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе6
Леди Гагу съело собственное платье
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение