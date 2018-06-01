На Ямале за неделю подорожали говядина и яблоки

На Ямале за неделю выросли цены на говядину и некоторые виды овощей. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса. Так, по данным ведомства, кило говядины за семь дней стало дороже почти на полтора рубля. При этом самая высокая цена на этот вид мяса в Красноселькупском районе — 510 рублей за килограмм, а самая низкая — в Тазовском районе — 276 рублей за кило.

На три рубля за неделю подорожало сливочное масло, кило моркови прибавило в цене пять рублей, репчатый лук — три, картофель — пять, а яблоки стали дороже сразу на 12 рублей.

«Ценовое снижение за последнее время показывает молочная продукция. Творог за месяц убавил четыре рубля, кефир — полтора, твердые сыры за месяц подешевели на 12 рублей. Цены на муку, хлеб и крупы практически не изменились, исключение — гречневая крупа, которая за месяц подешевела на 3,5 рубля и с начала года — почти на 10», — сообщили в департаменте.