Подарок от солнца, или Помощница-календула, которой лечились еще наши прабабушки

Оранжевый неприхотливый цветок известен всем. Календулой лечились наши прапрапрабабушки, мамы, лечимся и мы. Из книги А. Брема «Жизнь растений»: «Ярко-оранжевые ноготки всем хорошо известны, они обычные обитатели наших садов. Это весьма распространённое декоративное растение, цветущее всё лето до самой зимы, о чём, собственно, свидетельствует и его ботаническое родовое называние, происходящее от латинского слово „calendae“, что в обозначало первый день месяца. Ноготки попали и к специям, по сути дела, обманным путём. Ещё во времена Рима неимущий люд, готовя свою скромную еду, заменял лепестками ноготков дорогой шафран, и этот „обман“ сохранился вплоть до наших дней. Простим же ноготкам этот „проступок“, тем более что они действительно отличаются прекрасной окраской цветов, содержанием в растении красителя календулина, который способен пикантно подкрасить не только масло и сыры, но и супы, соусы, тесто».

В наше время от кулинарных рецептов с календулой мы как-то отошли, сохранив в применении ее лекарственные свойства. Помимо этого, сейчас дачники выращивают в своих садах и декоративные сорта, которые прекрасно смотрятся на клумбах, и так же неприхотливы, как и ее далекие дикорастущие предки. У меня календула росла в цветочном горшке на подоконнике (жалко было красоту — ударили первые морозы, а она, красавица, еще цветет).

Календула используется в народной и в официальной медицине, фармакологии, гомеопатии и косметологии. Из нее изготавливают лекарственные препараты — настойки, мази, крема, масло, календула входит в состав таблеток. Вытяжки из цветов добавляют в косметические крема и шампуни, лосьоны и мыло.

Хочу предложить два рецепта, которые хороши для детей в подростковом периоде и не раз выручали при воспалении и загрязнении кожи.

Календула для воспалённой кожи

Рецепт такой: 5 ст. ложек цветков календулы добавить в 200 мл воды, кипятить на водяной бане 15 минут, охладить, довести объем до 200 мл. В стакан с отваром календулы добавить 2 ч. ложки мёда, всё тщательно перемешать, настоять в течение суток. Протирать лицо 2 раза в день. Средство поможет снять воспалительный процесс и уменьшить появление прыщей.

Маска при расширенных порах и угревой сыпи

Рецепт такой: 100 г свежих цветков и листьев календулы с вечера залить тремя стаканами прохладной воды и настаивать всю ночь, затем прокипятить настой 5 минут и настаивать ещё 1 час. На очищенную кожу лица и шеи наложить слой марли или ваты, пропитанной настоем календулы, на 20-30 минут. После процедуры лицо не умывать. Маску следует делать 3 раза в неделю. Рецепты прошли проверку временем, хорошо себя зарекомендовали. Помимо этого календула нашла у меня применение при воспалительных процессах полости рта (ангины, стоматиты…) и в качестве желчегонного средства при холецистите. Природа подарила нам так много возможностей сохранять и поддерживать здоровье и красоту. И это лишь крохотная часть из ее ежедневных уроков))