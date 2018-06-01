Быстрая закуска: фаршированные яйца 

Я люблю простые закуски, которые быстро и легко делать. Cегодня я фарширую яйца. Это просто, быстро и вкусно. И в этом мне поможет горчица от HAAS.
Фаршированные яйца
Нам нужно:
сливочное масло
горчица
зелень
перец
Приготовление:
Отварить яйца, разделить на 2 части, вынуть желток для начинки.
Для начинки желтки посолить, поперчить, добавить зелень, сливочное масло и горчицу.
Начинка
Все тщательно перемешать. Наша начинка готова.
Начинка
Фаршируем яйца. И наша вкусная закуска готова. Приятного аппетита))
Фаршированные яйца