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Быстрая закуска: фаршированные яйца
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Быстрая закуска: фаршированные яйца 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Я люблю простые закуски, которые быстро и легко делать. Cегодня я фарширую яйца. Это просто, быстро и вкусно. И в этом мне поможет горчица от HAAS.
Фаршированные яйца
Нам нужно:
сливочное масло
горчица
зелень
перец
Приготовление:
Отварить яйца, разделить на 2 части, вынуть желток для начинки.
Для начинки желтки посолить, поперчить, добавить зелень, сливочное масло и горчицу.
Начинка
Все тщательно перемешать. Наша начинка готова.
Начинка
Фаршируем яйца. И наша вкусная закуска готова. Приятного аппетита))
Фаршированные яйца
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