Почему евреи не едят одновременно молочное и мясное

Наверное, многие слышали о том, что правоверные иудеи не готовят и не едят одновременно мясные и молочные продукты. Но с чем связан такой запрет? На этот счет есть разные мнения.

Как соблюдается табу

В Торе сказано: «Не вари козленка в молоке матери его». Причем запрет этот повторяется троекратно. Иудейские богословы говорят, что это означает: нельзя готовить на огне мясную пищу вместе с молочной; нельзя употреблять такую смешанную пищу; и, наконец, нельзя даже использовать ее в любых иных целях.

Иудеям положено иметь два отдельных комплекта посуды — для мясной и молочной пищи. Причем это касается и кастрюль, и тарелок, и столовых приборов. И скатерти и полотенца для двух этих видов пищи должны быть разного цвета. Правда, стеклянная посуда, к примеру, считается «нейтральной», пригодной для любых продуктов, так как не впитывает в себя частиц пищи, что в ней находилась. [С-BLOCK]

Если человек ел мясо, то употреблять молочные продукты можно только после того, как мясо переварится. Древние иудейские мудрецы определяли этот срок в шесть часов, однако мудрецы-ашкеназы (из Франции и Германии) разрешают сокращать это время до трех часов. В то же время молочная пища переваривается гораздо быстрее, и поэтому после нее можно есть мясо через час (по другим источникам — всего через полчаса). Исключением является твердый сыр: он долго переваривается, и если вы его отведали, то следует подождать три часа, прежде чем вкусить мяса. Между приемами этих видов пищи также принято прополаскивать рот.

Интересно, что смесь мясной и молочной пищи нельзя не только есть, но и скармливать животным или давать людям, не исповедующим иудейскую веру.

Толкования запрета

Раввин Якоб Шуб комментирует: «Безусловно, этот запрет кардинально отличается от обычных законов запрещенной пищи. Основное отличие состоит в том, что сами по себе и мясо, и молоко разрешены в пищу и только их смесь считается запрещенной».

Существует сразу несколько объяснений такого табу. Одно из них состоит в том, что жестоко и бессердечно употреблять мясо детеныша, сваренного в молоке его матери или даже сородичей.

Но если Тора говорит о козленке, то почему нельзя, например, есть молочные продукты вместе с курицей, ведь она не млекопитающее? Одни считают, что запрет касается только мяса млекопитающих, другие — что он подразумевает и кошерную птицу. Сторонники полного табу указывают на то, что запрет на употребление мясного с молочным в Торе соседствует с запретом на употребление невела — мяса животных, зарезанных некошерным способом.

Некоторые рабби полагают, что употреблять мясо вместе с молоком вредно для духовного здоровья. Рамбам (Морэ Нэвухим. 3:48) считает, что цель данного запрета — оградить евреев от идолопоклонства, ведь по языческим обычаям принято по праздникам есть мясное с молочным.

Еще одно объяснение можно отыскать в каббалистических источниках (Зоар, Мишпатим): мясо обладает качествами гевура (суда и справедливости), а молоко — хесед (качеством милосердия). Поскольку эти качества противоположны по сути, их не стоит смешивать.

Божественный закон разделения

Но на самом деле догма, которая табуирует смешение мясного и молочного, является хок, то есть заповедью Бога, которую необходимо выполнять, даже если не понимаешь ее смысла. В трактате Ган Эден сказано, что истинную причину запрета мы узнаем только после прихода Машиаха (иудейского Мессии).

«Закон Торы, запрещающий нам смешивать молочное с мясным, равно как и другие законы Торы, дан нам Творцом мира без связи с традициями и обычаями других народов», — утверждает рабби Элиягу Эссас. Он добавляет: «Хотя запрет на употребление и распространение продукции, в которой молочное смешано с мясным, включен в свод законов о кошерной (пригодной еврею) пище, он имеет и множество других смысловых пластов, не связанных с проблемами кашрута, и входящих в общую систему законов Всевышнего». [С-BLOCK]

По мнению Элиягу Эссаса, мясо и молоко символизируют разные, не совместимые друг с другом энергии (говоря современным языком): «В духовных мирах и вообще в мире, есть, условно говоря, правая (дающая) и левая (сдерживающая) стороны. Дающую, правую сторону символизирует белый цвет. Сдерживающую, ограничивающую левую — красный… Точно так же, та же концепция заложена и в суть разделения мясного (очевидный символ — красный цвет, то есть — сдерживание) и молочного (очевидный символ — белый цвет, дающая сторона). При этом… все существующие разделения — выражение Воли Творца. И мы сами не можем и не должны придумывать что-либо подобное».