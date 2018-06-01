Только одна хозяйка из тысячи справится с этими рецептами: готовим как в фильме «Джули и Джулия»

Научиться готовить блюда высокой кухни довольно сложно, особенно если «не рисковать своим браком и благополучием кота», как утверждает Джули. Но это не значит, что нужно оставить эту затею и пойти варить пельмени. Попробуйте приготовить два основных блюда и десерт. Все будут в восторге!

Беф бугиньон

Это блюдо знакомо многим под названием «Говядина по-бургундски» — сочные, мягкие кусочки говядины просто тают во рту, а овощи и травы придают потрясающий аромат. Итак, перейдем к рецепту. Ингредиентов потребуется много, поэтому стоит готовить блюдо сразу на шесть человек.

Время приготовления: 4 часа

Ингредиенты:

говядина — 1 кг, можно чуть больше

бекон или корейка — 100 г шампиньоны — 400 г морковь — 0,5 кг сельдерей — 1 лист

лук-порей — 2 стебля

красный лук — 2 шт.

чеснок — 4 зубчика

тимьян — пара веточек

петрушка — 3-4 веточки

лавровый лист — 1 шт.

апельсин — 1 шт.

вино сухое красное — 0,75 л томатная паста — 3 ст. ложки

оливковое масло

черный перец, соль — по вкусу

Приготовление:

1. Сначала разогреем духовку до 120°С, затем займемся беконом: обжарим тонкие ломтики на среднем огне в столовой ложке оливкового масла. Жарим до золотистой корочки, это примерно две-три минуты. Бекон следует выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира.

2. Займемся говядиной: режем ее на кусочки по 4-5 см и обжариваем в сковороде, в которой жарили бекон.

3. Теперь время заняться овощами: в глубокой кастрюле разогреваем пару столовых ложек оливкового масла и обжариваем измельченный лук и чеснок, пропущенный через пресс. Затем добавляем нарезанную кружочками морковь и обжариваем, пока она не станет мягкой (примерно десять минут). Вливаем томатную пасту, добавляем соль, перец и варим смесь еще десять минут, после чего переливаем вместе с уже обжаренной говядиной в отдельную миску и тщательно перемешиваем.

4. Теперь дело за грибами: в ту же кастрюлю подливаем масла и добавляем нарезанные грибы. Жарим до готовности, пока они не перестанут отдавать сок — это примерно десять минут. После чего перекладываем грибы в отдельную тарелку.

5. В той же кастрюле (так все новые ингредиенты будут пропитаны вкусом предыдущих и не придется мыть четыре кастрюли вместо одной) доводим до кипения вино, добавляем говядину с морковью, затем бекон и все оставшиеся травы и специи, петрушку можно оставить для сервировки.

6. Теперь предстоит самая скучная часть — томить блюдо три часа на среднем огне. Рекомендуется периодически проверять, чтобы все содержимое кастрюли было покрыто вином, если оно выпарилось, то нужно добавить горячей воды.

7. За 15-20 минут до окончания варки добавляем грибы.

После приготовления блюду рекомендуется дать настояться полчаса, после чего можно подавать на стол, украсив веточками петрушки. Также блюдо не теряет, а только приобретает более яркий вкус со временем — его можно подавать и на второй, и на третий день.

Впрочем, есть способ удивить гостей или любимых домочадцев своими кулинарными способностями с меньшими усилиями и продуктовыми затратами.

Куриная грудка со сметаной, грибами и портвейном

Это блюдо попроще в приготовлении, но не менее вкусное. Идеально подавать его с молодым картофелем (отварить до полуготовности, затем запечь).

Время приготовления: 1,5 часа

Ингредиенты:

куриная грудка — 4 шт.

грибы — 100 г портвейн — 200 мл куриный бульон — 250 мл сметана — 250 мл сок двух лимонов

зеленый лук — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

перец, соль, прованские травы — по вкусу

Приготовление:

1. Сначала разогреем духовку до 200°С. Куриные грудки натираем травами, солью и перцем, а затем щедро поливаем лимонным соком. Масло разогреваем в сковороде, отправляем туда зеленый лук, грибы, солим и перчим. Обжаривать нужно две-три минуты.

2. Затем смешаем куриные грудки с грибами и луком и поставим смесь в духовку примерно на полчаса.

3. Достаем сковороду, выкладываем содержимое, оставив жидкость, и помещаем его в контейнер под удерживающую тепло накидку или полотенце.

4. В сковородку доливаем бульон и портвейн, на сильном огне увариваем до загустения. Затем нужно добавить сметану и снова выварить до загустения.

Подавать, полив грудки и картофель соусом.

Шоколадно-миндальный торт

Если все наелись, обсудили важные новости и вспомнили боевое прошлое, значит пришло время десерта! Никаких жирных кремов, маргарина и других малоаппетитных ингредиентов — высокая кухня живет совсем по другим правилам.

Время приготовления: 3 часа

Ингредиенты:

мука пшеничная — меньше стакана

яйцо — 3 шт.

сливочное масло — 150 г сахар — 50 г шоколад горький — 1 плитка

шоколад молочный — 0,5 плитки

ром — 30 мл миндальная мука — 0,5 стакана

соль — треть чайной ложки

Приготовление:

1. Сначала разогреем духовку до 170°С. Пока духовка доходит до нужной температуры, на водяной бане в половине рома растопите плитку темного шоколада.

2. Масло с сахаром взбейте миксером до кремообразного состояния.

3. Затем отделяем белки от желтков и взбиваем их до состояния, когда белки становятся густыми, но еще не плотными.

4. После этого добавляем сахар и взбиваем до состояния, при котором пена становится густой, тянется за венчиком и не оседает.

5. Теперь смешиваем масло, горький шоколад, миндальную муку, белки и муку. Полученное тесто переливаем в форму и запекаем около получаса.

6. Отлично, почти все готово. Даем торту остыть и ставим на час-полтора в морозилку.

Молочный шоколад и остатки рома можно также растопить на водяной бане и использовать в качестве глазури. Торт подается прохладным, немного ниже комнатной температуры.

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