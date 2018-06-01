О времена, о нравы: 20 опасных ошибок худеющих в 21 веке

Чем опасны приложения по подсчету калорий, почему не стоит доверять БАДам и какие популярные диеты не принесут пользы? BeautyHack узнал у диетолога Аллы Пониматкиной, какие ошибки каждый день совершают худеющие.

Пьете слишком мало воды

Чистая вода — основа похудения. Многие ошибочно думают, что если начать питаться правильно, то этого будет достаточно, чтобы сбросить вес, но это не так. Вода ускоряет наш обмен веществ, и процессы похудения запускаются только благодаря ей.

Но и считать, что другая жидкость так же влияет на похудение, неправильно — например, в чае и кофе есть углеводы, поэтому сбросить вес они не помогут. Не забывайте выпивать около двух литров воды в день — меньший объем замедлит обмен веществ, а больший (свыше трех литров) может нехорошо сказаться на почках, особенно если вы не живете в жаркой стране.

Увлекаетесь непроверенными БАДами

Если вы правильно и сбалансированно питаетесь, нет никакой необходимости в БАДах. Во-первых, большинство из них — это всего лишь рекламный ход и попытка вытрясти из вас деньги. Во-вторых, заявленные на этикетке вещества часто не усваиваются. Лучше обратите внимание на свой рацион, ешьте больше полезных жиров и клетчатки — и ваш организм получит все необходимые элементы в достаточном количестве, а главное, в лучшем качестве.

Надеетесь на монодиеты

Монодиеты сейчас очень популярны — худеют на гречке, например, или только на овощах. Во-первых, такое питание нельзя назвать сбалансированным — то есть, организм не получает достаточное количество белков, жиров и углеводов, необходимых ему как для похудения, так и для поддержания нормальных функций.

Поэтому монодиеты вредны, и к тому же с помощью них, к сожалению, не похудеешь — для этого организму нужен белок и достаточное количество жиров и сложных углеводов. Если вес и уходит, то только за счет мышц — опять же, из-за недостаточного количества белка. Поэтому когда мы «слезаем» с диеты, вес быстро возвращается. Еще один минус монодиеты — это срывы. Долго просидеть на одном продукте вы не сможете, — как правило, это длится не больше недели.

Изнуряете себя силовыми тренировками

Для того, чтобы худеть, важно сбалансированно питаться. Но многие ошибочно думают, что для похудения нужно сразу записываться в тренажерный зал и изнурять себя тренировками — это абсолютно не так.

Во-первых, если вы, решив похудеть, сразу хватаетесь за гантели и штанги, у вас начнется активный рост мышц и мышечной массы. Они тяжелее жира, поэтому можете на весах вы скорее всего увидите «плюс» — при том, что правильно питаетесь и активно занимаетесь в тренажерном зале. Для тех, кто только начинает сбрасывать вес, оптимальным решением будет отказ от силовых тренировок — оставьте только кардио: беговую дорожку, велотренажер, ходьбу или упражнения на степе минут на сорок.

Полностью отказываетесь от физических нагрузок

Худеть без физических нагрузок можно, но лучше, если кардио-тренировки все же присутствуют в вашей жизни. Во-первых, они нам помогают сжигать калории — как следствие, мы быстрее худеем. Если силовые тренировки направлены на рост мышечной массы, то кардио как раз сжигает жир — то, что нужно для похудения.

Достаточно заниматься два или три раза в неделю по 40 минут или просто ходить по 10-15 тысяч шагов в день.

Неправильно используете приложения для похудения

Некоторые приложения по подсчету калорий не эффективны, но понять это сложно — если, конечно, вы не профессиональный диетолог. Во-первых, для того, чтобы использовать их с умом, нужно уметь правильно рассчитывать свою норму КБЖУ, — во время похудения она может меняться. Во-вторых, в таких приложениях часто заложены средние данные по белкам и углеводам, а фактически продукты, которые вы едите, могут иметь совершенно другое КБЖУ. Эффективное похудение может быть только под контролем грамотного специалиста, который составит вам готовый рацион и пропишет вес порций.

Увлекаетесь «читмилами»

Если вы взялись за правильное питание и начали худеть, то продержитесь хотя бы месяц или полтора без нарушений — это поможет избежать срывов. «Читмил» или, как его называют, «загрузочный» день — одно из таких нарушений, и его лучше планировать заранее, например, на завтрак в понедельник. Так вы будете знать, что съедите ровно 200 граммов определенных продуктов, которые хотите, — и спокойно вернетесь к своей диете.

Когда вы полностью не перестроили свой организм на правильное питание, такой «загрузочный» день может войти в привычку, поэтому тут нужен строгий контроль.

Увлекаетесь детокс-диетами

Детокс-диеты, как и монодиеты, не несут в себе никакой пользы для худеющих и, вообще, для здорового человека, потому что питание будет несбалансированным. То есть, полностью исключены белок и медленные углеводы. Человеческий организм не получит достаточное количество важных ему веществ, и поэтому на детокс-диетах долго не продержишься.

Если все-таки хотите попробовать детокс, сделайте себе один «очищающий» день — и не чаще одного раза в неделю, а в остальное время просто придерживайтесь правильного питания.

Надеетесь на косметологию

Антицеллюлитные крема и скрабы, конечно, эффективны, но только в комплексе с правильным питанием и физическими кардио-нагрузками. Если вы просто наносите крем, подкожный жир никуда не денется. Если же вы хотите максимально сбросить вес и лишних килограммов у вас более 5-10, в первую очередь, вам нужно заняться правильным питанием, а затем уже пользоваться антицеллюлитным кремами. Все в комплексе даст очень хорошие результаты, но без питания, к сожалению, их не будет.

Верите в жиросжигающие продукты

Конечно, очень многие хотят ничего не делать и при этом худеть — потому и верят всему, что пишут в интернете про таблетки, чаи и чудо-коктейли, сжигающие жир. Это всего лишь маркетинговый ход! Во-первых, продуктов с отрицательной калорийностью не существует, и никакие чаи вас от лишнего жира не избавят. Помочь похудеть поможет только правильное сбалансированное питание и регулярное потребление воды.

Только это запустит обменные процессы и положит начало процессу похудения, к тому же вес после правильного питания не возвращается — опять же, в отличие от всех этих таблеток и добавок, после которых уже через неделю вес может вернуться и даже увеличиться. К тому же, чудо-коктейли вроде «Гербалайф» могут быть опасны для почек — очень много пациентов приходят к врачам с проблемами после таких напитков.

Делаете слишком большие перерывы между приемами пищи

Многие думают, что если голодать и ничего не есть, то можно похудеть. Или хуже — что нужно голодать или сократить порции до минимума. Это ошибка — когда мы мало едим, это только замедляет наш обмен веществ. Потому что организм начинает думать, что он попал в какую-то голодную обстановку и ему нужно срочно запасать жир.

Минус таких голодных диет в том, что вы, наоборот, набираете вес — так работает наш организм. Полноценный завтрак, обед и ужин — вот минимальное количество приемов пищи и для худеющих, и для всех остальных.

Надеетесь на быстрое похудение

Когда мы садимся на экспресс-диету, у нас очень быстро начинают сжигаться и мышечная, и жировая массы. Организм экстремально быстро худеет и так же экстремально начинает запасать жир — и срыв неминуем. Поэтому худеть нужно постепенно: вы должны терять не по 10-15 килограммов в месяц, а около 6 килограммов — максимум, конечно, зависит от вашего изначального веса. Не гонитесь за быстрыми результатами, потому что так же быстро все эти скинутые килограммы вернутся, да еще и с «друзьями», — работайте на будущее.

Бездумно следуете советам некомпетентных блогеров

Сейчас очень часто можно встретить так называемых «специалистов», раздающих направо и налево советы о похудении и здоровом образе жизни. Зачастую эти блогеры, к рекомендациям которых вы прислушиваетесь, далеки от диетологии и не имеют никаких знаний и квалификации. На основе непроверенных статей из интернета они начинают предлагать свои методы похудения, а их подписчики просто слепо следуют этим советам.

Таким образом вы просто можете навредить своему организму, поэтому обращаться за диетой стоит только к грамотному диетологу, который давно работает в этой сфере и имеет дипломы и сертификаты, подтверждающие его деятельность.

Увлекаетесь сахарозаменителями

Сейчас полки магазинов завалены диетическими продуктами, якобы помогающими похудеть, — например, фитнес-батончиками. Они содержат в себе приличное количество быстрых углеводов и калорий, которые сбросить вес не дадут. Если вы обратите внимание на состав, то поймете, что калорий в них слишком много, а при изготовлении использовали и орехи, и муку, и сахарозаменитель.

Последний, кстати, тоже может препятствовать похудению. Одно дело, когда вы заменяете сахар на натуральный сахарозаменитель (например, стевию) и добавляете по чуть-чуть в чай на завтрак — тогда это может быть хорошей альтернативой. А вот фруктоза в продуктах — это тот же сахар, стопроцентный быстрый углевод, который сразу всасывается в кровь, переходит в энергию, а избыток энергии превращается в подкожный жир.

Невнимательно относитесь к КБЖУ

Многие думают, что можно похудеть, считая калории, но не обращая внимания на белки, жиры и углеводы. Например, вы каждый день съедаете 1 200 калорий шоколада в пределах своей суточной нормы и надеетесь, что так быстро и легко похудеете. К сожалению, это не сработает, — чтобы вес уходил равномерно и не возвращался, нужно обязательно вести расчет БЖУ.

Есть много сайтов, где можно научиться высчитывать свою норму, а также хорошее приложение Fat Secret, в которое можно вносить съеденные продукты и получать информацию о калориях, белках, жирах и углеводах, в них содержащихся.

Потребляете недостаточное количество клетчатки

Клетчаткой очень богаты фрукты и овощи, которые, конечно, необходимо включать в свой рацион всем людям. Если мы придерживаемся правильного питания, соблюдаем норму белка и едим мало овощей, то это может плохо сказаться на пищеварении, поэтому приемы пищи с мясом или рыбой всегда должны сопровождаться овощами.

Многие также ошибочно думают, что фруктовые соки полезны и могут быть основным источником клетчатки. Пищевые волокна в сок не попадают, зато остается концентрат фруктозы, который, во-первых, отрицательно сказывается на желудке, а во-вторых, превращается в быстрый углевод и откладывается в жир.

Увлекаетесь обезжиренными продуктами

Эта ошибка может очень плохо сказаться на работе головного мозга, сердца и сосудов, потому что жиры необходимы для правильной работы органов. Если вы едите обезжиренный творог или вам нравится пить обезжиренный кефир, то просто добавляйте в свой рацион другие продукты, содержащие жиры. Это могут быть жирные сорта рыбы, говядина, орехи или авокадо. А что касается молочных продуктов, то 5% жирности вполне допустимы, если вы пытаетесь похудеть.

Слишком часто перекусываете

Это приведет к тому, что суточная норма углеводов будет превышена, а норма белков, наоборот, понижена. Слишком большое количество углеводов как раз не приведет к похудению, даже если вы будете понемногу есть орехи и фрукты — так вы просто превысите свою норму.

Следите, чтобы у вас было три основных приема пищи и два перекуса. Во время первого перекуса можно съесть орехи и фрукты, а во второй — лучше выбрать что-то белковое: например, овощной салат, белковый омлет, творог или кефир.

Потребляете скрытый сахар

Много скрытого сахара содержат сухофрукты и фрукты. Часто девушки думают: «Не буду ужинать, просто съем яблоко». Это неправильно, потому что сахар в фруктах мешает похудению, именно поэтому все диетологи советуют есть их до 16:00, а лучше и вовсе на завтрак или первый перекус. То же самое касается сухофруктов и соков, о которых я уже говорила, — выпивайте не больше одного стакана и только на завтрак.

Надеетесь на белковые диеты

Белковые диеты очень вредны для похудения. Во-первых, большое количество белка без достаточного потребления воды — это очень сильная нагрузка на почки. Они просто не смогут справиться с таким объемом, и через неделю могут начаться проблемы. Поэтому выход из этого — только сбалансированное питание с соблюдением нормы белков, жиров и углеводов.

Протеиновые коктейли вообще никак не способствуют похудению, даже если смотреть на них как на замену белка. Может, они и содержат в своем составе какое-то количество белка, заявленное на упаковке, но усвоится он лишь на 30% от нормы, поэтому смысла употребления таких коктейлей нет. Лучше съесть куриную грудку, рыбу, творог или яичные белки, которые содержат максимальное количество белка.