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Косметика с очень спорными ингредиентами: часть первая
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Косметика с очень спорными ингредиентами: часть первая 

Harper’s Bazaar 45 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
C сегодняшнего дня мы начинаем изучать самые спорные ингредиенты в индустрии красоты. Первая на очереди — конопля, которую активно стали использовать главные косметические корпорации по обе стороны океана (что, само собой, вызывает огромное количество споров).
Кое-кто объясняет небывалый всплеск косметической популярности этого ингредиента недавней легализацией марихуаны во многих штатах Америки, но, вообще-то, он популярен у производителей косметики уже давно. «Масло конопли уникально: благодаря высокому содержанию альфа-линоленовой жирной кислоты оно обладает выдающимися заживляющими свойствами», — объясняет основательница российского бренда натуральной косметики Pure Love Катерина Карпова, которая использует этот компонент в своих средствах уже шесть лет. Что до правовых норм, то тут все просто: поскольку растительное масло не содержит каннабинола, оно легально применяется в косметической промышленности. Кремы, сыворотки, солнцезащитные спреи, лосьоны, тоники — зайдите в любой ближайший магазин и внимательно вчитайтесь в составы: конопля сегодня содержится в огромном количестве средств, которые — и это факт — действительно работают.
Да что уж там: конопля добралась не только до средств для ухода за кожей, но и макияжа — блогеры вовсю расхваливают тени, туши и праймеры на ее основе. Так что прочь сомнения и дурацкие стереотипы: этот тренд точно с нами надолго.
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Женский форум
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