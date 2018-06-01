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Весь мир посадят на диету из водорослей
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Весь мир посадят на диету из водорослей 

News.ru 20 минут назад
Для того, чтобы человечество смогло выжить, ему необходимо пересмотреть способы ведения сельского хозяйства, а также пищевые привычки. По словам учёных, «пищей будущего» могут стать водоросли. Для их выращивания не требуется пресная вода, что служит большим плюсом, поскольку около 70% воды на планете используется в целях орошения.
Водоросли неприхотливы, они обладают множеством питательных веществ и могут расти даже в пустыне. В мире существуют сотни тысяч видов водорослей: многие из них неприятно пахнут, слишком тоненькие или противные по текстуре, однако есть и другие разновидности, которые смогут заменить мясо, требующее множество ресурсов для производства, сообщает СNN.
Исследователи США заявили, что, вероятно, в будущем водоросли будут появляться в каждом блюде и станут альтернативным источником белка вместо привычного мяса или яиц. Среднестатистический американец ежедневно потребляет 100 грамм белка, что практические вдвое больше нормы. Согласно прогнозам, к 2050 году производство продуктов питания необходимо увеличить на 70%, чтобы прокормить «лишние» 2,5 млрд человек.
О блюдах из водорослей задумались и в России. Так, на Камчатке представили более 30 видов продуктов из водорослей, включая крупу, муку, хлеб, макароны, чипсы и супы. Дальневосточный регион намерен заняться их массовым производством.
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