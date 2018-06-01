Вкусные истории: чем кормят детей в разных странах мира

1 Франция: сыр сырку рознь

То, как кормят детей во Франции больше похоже на наш фастфуд. Самое популярная детская еда во французских семьях — плавленные и творожные сырки. Дети едят их и на завтрак, и на обед, а вместе с гриссини — тонкими кунжутными палочками — сырок становится еще и прекрасным снегом на ланч. Супы своим детям французские родители готовят из лука-порея, шпината, свеклы и кускуса.

Интересный факт: специальные детские смеси, каши и хлопья, которые так облегчают жизнь родителям из других стран, во Франции считаются нездоровой едой. Конечно, они присутствуют в ассортименте любого супермаркета, но сами французы их не жалуют, как и продукты, искусственно обогащенные витаминами.

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2 Греция: оливки и орегано

Греки уже с детства сидят на здоровой диете и питаются козьим молоком со злаками, греческим йогуртом и ореховой пастой. С полугода, когда детям уже можно мясо, в их меню появляется традиционная греческая запеканка мусака. Она готовится из помидоров, баклажанов и говяжьего фарша. Также с ранних лет родители приучают детей к оливковому маслу и орегано — продуктам, без которых не обходится ни одно блюдо греческой кухни.

Интересный факт: греческий йогурт, который еще называют йогуртовым сыром, совсем не похож на наш. Его специально фильтруют — процеживают через ткань, сливая сыворотку, поэтому по консистенции он более густой и содержит гораздо больше кальция.

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3 Индия: пряности и специи

В Индии маленьких детей кормят кашами, а каши делают буквально из всего: из мелко протертого нута, орехов, риса, чечевицы. Позже малышам начинают давать вареный картофель, морковь, цветную капусту, маниоку — корнеплодное растение, которое по вкусу и составу напоминает наш картофель. Одно из самых популярных детских блюд в Индии — хичди. Это пряная каша из риса с добавлением чечевицы.

Интересный факт: в Индии как во взрослый, так и в детский рацион входят специи — кумин, кориандр, мята, корица, куркума и даже перец. Европейскому человеку такой подход к детскому питанию не близок, но в Индии без специй никак. Именно они обеззараживают продукты и позволяют им дольше храниться в жарком климате.

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4 Япония, Китай и страны Юго-Восточной Азии: рис и морепродукты

Главное блюдо азиатских стран — это рис. И детское питание не исключение. В некоторых странах детей кормят рисом в чистом виде, а японские родители, например, готовят малышам взбитую рисовую кашу, которая называется «окайя», а по-нашему — рисовый мусс. Японцы добавляют в кашу сушеную рыбу, овощи, фрукты, тыквенное или картофельное пюре. Получается питательное и полезное блюдо.

Интересный факт: в странах Азии день, когда ребенок переходит с материнского молока на пищу — «первая еда» — это повод для семейного застолья, во время которого родители выставляют перед малышом множество блюд, среди которых и мясо, и рыба, и морепродукты. Они символизируют вступление ребенка во взрослую жизнь.

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5 Турция: супчик дня Основа рациона детского питания в Турции — это айран — молочный продукт, напоминающий привычный нам йогурт. Также в турецком детском меню распостранены супы. Самый популярный из которых называется тархана. Он готовится из высушенной заправки в виде сушеного теста с приправами и томатной пасты.

Интересный факт: суп тархана, который считается национальным тюркским блюдом, — один из первых в мире готовых супов. Типично детским блюдом он стал как раз благодаря тому, что быстро и просто готовится.

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