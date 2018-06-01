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Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? (Часть 2)
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Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? (Часть 2) 

BeautyHack.ru 19 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Редактор Наталия Капица проверяет, можно ли добиться красивого рельефа за месяц, и продолжает заниматься с Юлией Погоцкой (@julymaevskaya). BeautyHack публикует подробный план питания и видео тренировок. Первую неделю челленджа смотрите здесь.
Питание
Понедельник
Завтрак: овсяная каша на рисовом молоке с бананом и орехами + яйцо + кофе Перекус: хлебец с авокадо и семгой Обед: паста из полбы + куриная грудка с цуккини и помидором + овощной салат Ужин: салат из тунца с перепелиными яйцами
Вторник
Завтрак: гречневая каша + куриное филе + огурец + кофе Перекус: сырники из цельнозерновой муки Обед: бурый рис + филе карпа с овощами + свежий помидор Ужин: речная форель + овощи, запеченные с чесноком и травами
Среда
Завтрак: омлет с сыром и овощами + кофе Перекус: миндаль Обед: тефтели из куриной грудки с бурым рисом Ужин: спаржевая фасоль + филе индейки на гриле
Четверг
Завтрак: сэндвич из цельнозернового хлеба с семгой, авокадо и яичницей из перепелиного яйца Перекус: кефир + ржаные отруби Обед: паста с морепродуктами + салат Ужин: белковый омлет с семгой + свежие овощи
Пятница
Завтрак: овсяная каша с сыром и орехами Перекус: груша Обед: куриное филе, запеченное с апельсином и сыром + гречка Ужин: речная форель на гриле + овощной салат.
Совет! Если не успели приготовить полезную еду с собой, сделайте салат, ингредиенты для которого можно найти в любом магазине:
Болгарский перец — 1 шт. Помидор — 1 шт. Сыр — 14 г Консервированный тунец — 150 г Зелень
Тренировка
Упражнения на одну группу мышц делаются без перерыва. При переходе на следующую допускается 30 секунд перерыва + стакан воды. Всего 2 круга! Тренировка завершается упражнениями на мышцы брюшного пресса (2 подхода).
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