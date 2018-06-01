Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? (Часть 2)

Редактор Наталия Капица проверяет, можно ли добиться красивого рельефа за месяц, и продолжает заниматься с Юлией Погоцкой (@julymaevskaya). BeautyHack публикует подробный план питания и видео тренировок. Первую неделю челленджа смотрите здесь.

Питание

Понедельник

Завтрак: овсяная каша на рисовом молоке с бананом и орехами + яйцо + кофе Перекус: хлебец с авокадо и семгой Обед: паста из полбы + куриная грудка с цуккини и помидором + овощной салат Ужин: салат из тунца с перепелиными яйцами

Вторник

Завтрак: гречневая каша + куриное филе + огурец + кофе Перекус: сырники из цельнозерновой муки Обед: бурый рис + филе карпа с овощами + свежий помидор Ужин: речная форель + овощи, запеченные с чесноком и травами

Среда

Завтрак: омлет с сыром и овощами + кофе Перекус: миндаль Обед: тефтели из куриной грудки с бурым рисом Ужин: спаржевая фасоль + филе индейки на гриле

Четверг

Завтрак: сэндвич из цельнозернового хлеба с семгой, авокадо и яичницей из перепелиного яйца Перекус: кефир + ржаные отруби Обед: паста с морепродуктами + салат Ужин: белковый омлет с семгой + свежие овощи

Пятница

Завтрак: овсяная каша с сыром и орехами Перекус: груша Обед: куриное филе, запеченное с апельсином и сыром + гречка Ужин: речная форель на гриле + овощной салат.

Совет! Если не успели приготовить полезную еду с собой, сделайте салат, ингредиенты для которого можно найти в любом магазине:

Болгарский перец — 1 шт. Помидор — 1 шт. Сыр — 14 г Консервированный тунец — 150 г Зелень

Тренировка

Упражнения на одну группу мышц делаются без перерыва. При переходе на следующую допускается 30 секунд перерыва + стакан воды. Всего 2 круга! Тренировка завершается упражнениями на мышцы брюшного пресса (2 подхода).