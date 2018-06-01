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Рецепты здоровья: семена крапивы для потенции
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Рецепты здоровья: семена крапивы для потенции 

7dach.ru 54 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Снижение потенции — деликатная мужская проблема, к сожалению, весьма распространенная в наши дни. Причины ее многообразны; для их выявления и назначения эффективной терапии следует обратиться к врачу, а в качестве сопутствующего лечения можно воспользоваться доступными каждому дачнику средствами народной медицины. Одно из «лекарств» растет повсеместно — это крапива двудомная.
В народной медицине крапива используется для повышения потенции у мужчин
Тем, кто столкнулся с ослаблением потенции, полезно пить чай из листьев крапивы и принимать свежий крапивный сок, но основным целебным сырьем в этом случае считаются семена растения, которые применяют в виде сухого порошка, водного настоя или настоя на вине. При использовании препаратов крапивы не забывайте, что они противопоказаны при повышенной свертываемости крови, тромбофлебите и варикозном расширении вен, острых заболеваниях почек; гипертоникам желательно предварительно посоветоваться с лечащим врачом.
Настой семян крапивы
1 ст.ложку сухих семян крапивы двудомной залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 5-10 минут, процедить. Пить 3 раза в день за полчаса до еды по 1 стакану.
Порошок из семян крапивы
Высушенные семена крапивы двудомной растереть в порошок. Хранить в сухом месте в хорошо укупоренной таре. Принимать 1 раз в день по 0,5-1 ч.ложке, запивая водой.
Вино с крапивой
20 г сухих семян крапивы двудомной залить 0,5 л красного виноградного вина, тщательно укупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение недели, ежедневно встряхивая, процедить. Принимать 3 раза в день до еды по 1 ст.ложке до окончания средства. Такое вино оказывает общеукрепляющее действие и применяется не только при снижении потенции у мужчин, но и при общей ослабленности организма. О других полезных свойствах крапивы вы можете прочитать в публикациях:
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