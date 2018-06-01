Еда по-кремлевски. Нижегородские министры стали поварами

фото Евгения КругловаЕда по-кремлевски. Нижегородские министры стали поварамиВ День предпринимателя министры правительства Нижегородской области продемонстрировали свои кулинарные таланты. Они приняли участие в Бизнес-кухне. Соревноваться им пришлось с предпринимателями.