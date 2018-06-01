Еда по-кремлевски. Нижегородские министры стали поварами 

фото Евгения КругловаЕда по-кремлевски. Нижегородские министры стали поварамиВ День предпринимателя министры правительства Нижегородской области продемонстрировали свои кулинарные таланты. Они приняли участие в Бизнес-кухне. Соревноваться им пришлось с предпринимателями.
Участники разделились на две команды: «Креативные министры» и «Жаркие перцы». Смелая четверка из правительства в составе Сергея Баринова, Максима Черкасова, Андрея Бетина и Дениса Бакиева сразилась с компанией нижегородских предпринимателей. Участники приготовили салат, бутерброды и бургеры. Членам жюри понравились блюда обеих команд, однако по итогам соревнования «Креативные министры» вырвались вперед. Все участники мероприятия ушли домой сытыми и довольными.