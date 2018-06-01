Что происходит с телом, когда ешь только фрукты?

По словам эксперта по питанию Келли Ле Века, фрукторианская диета последнее время набирает все большую популярность. Особенно в период лета ее адептами становятся даже те, кто не является приверженцев веганства. Все дело, в том что фруктовая диета помогает значительно скинуть вес и очистить организм, хотя безусловно, подобный рацион стоит сначала обсудить с диетологом. Мы собрали 5 фактов о фрукторианстве, которые стоит узнать перед тем, как переходить на этот рацион.

1. Популярность этот вид питания начал приобретать в 1980-ых годах, и началось все с США. Именно там появились первые фруктоеды, а к 2006 году повальное увлечение распространилось по всему миру и дошло до России.

2. Главные правила этой разновидности веганства — употребление в пищу любых фруктов, а также некоторых видов овощей в необработанном виде. К ним относятся: авокадо, томаты, огурцы и оливки, а также семена и орехи.

3. Основной плюс диеты в том, что фрукты и ягоды являются основными источниками витаминов С, А, бета-каротина, клетчатки. Также в них масса разных антиоксидантов — самых полезных даров природы.

4. Рацион фрукторианской диеты отличается полным отсутствием витамина В12, железа, фолиевой и Омега-3 жирных кислот. Поэтому долго сидеть на такой диете крайне не рекомендуется, так как могут развиться различные проблемы в функционировании организма: от малокровия до кожных заболеваний. Врачи рекомендуют придерживаться такому питанию не больше недели и желательно в теплое время года.