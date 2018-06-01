9 видов бутербродов со всего мира

Кулинарный лейтмотив холостяцкой жизни, быстрый способ перекуса, неизменный спутник в походе — все эти образные выражения относятся к бутерброду. Хотя об этом блюде можно говорить много. Ведь его популярность идет в унисон с его простотой. Но, как ты узнаешь из этой статьи, даже у бутерброда есть свои исторические и национальные интерпретации, а его простота — вещь довольно спорная. И перед тем как класть кусок колбасы между двумя ломтиками батона, дочитай эту статью до конца. Возможно, потом тебе этого делать не захочется. Потому что внизу перечислены несколько доказательств того, что бутерброд может стать настоящим произведением кулинарного искусства.

1. Сэндвич

Определение: два (или больше) ломтика хлеба, между которыми втиснута начинка, либо один ломтик, сверху покрытый каким-либо продуктом. Логично начать эту статью с самого известного представителя бутербродной культуры — сэндвича. Это скромное и непритязательное блюдо, простота которого и помогла ему появиться на свет. По легенде 4-й граф Сэндвич, Джон Монтегю, увлекшись азартной игрой и проведя за столом 24 часа, внезапно понял, что проголодался. Тогда он попросил прислугу принести ему кусочек холодной говядины, для удобства обернутой двумя ломтиками хлеба, чтобы граф смог перекусить, не отвлекаясь от игры. С тех пор подобное блюдо и носит название «сэндвич», а ведь могло бы называться и «монтегю». Необычные сэндвичи на каждый день

2. Хот-дог Определение: сосиска в продолговатой булочке с добавлением различных ингредиентов. Ходит много споров о том, стоит ли считать хот-дог бутербродом. Но давай рассуждать логически. Бутерброд в широком понимании — это хлеб, внутри или снаружи которого располагаются различные продукты. Соответственно, для любимца пикников и парковых прогулок — хот-дога — определенно должно быть выделено место в нашем списке. 5 необычных рецептов хот-догов

3. Крок-месье

Определение: горячий сэндвич с ветчиной и сыром. Крок-месье — это французское блюдо, аналоги которого ты наверняка не раз производил на своей кухне, но не знал, как это называется. Теперь знаешь, и пусть тебя греет мысль, что ты хотя бы частично прикоснулся к кулинарным традициям Старого Света. Тем более что даже Марсель Пруст упоминал этот бутерброд в своих работах. Своим названием это блюдо обязано легенде о его появлении. Жил во Франции один кулинар, носивший прозвище «каннибал». У него было собственное кафе, в котором он однажды представил новое блюдо: обжаренный багет с сыром и ветчиной. Когда местные жители спрашивали, какие ингредиенты он использовал, кулинар отвечал, что внутри бутерброда находится «месье», саркастически обыгрывая свое прозвище. В дословном переводе с французского «крок-месье» означает «хрустеть месье».

4. Рубен

Определение: жареный бутерброд с солониной, швейцарским сыром, квашеной капустой и, как правило, ржаным хлебом. История создания этого американского бутерброда уводит нас на 100 лет назад и имеет несколько интерпретаций. По одной из версий, это блюдо создал бакалейщик из Омахи Рубен Кулакофски во время игры в покер. По другой — его создателем является нью-йоркский ресторатор Арнольд Рубен, в заведение которого зашла актриса Аннет Сиелос, в тот период снимавшаяся в фильме с Чарли Чаплином . Она была голодна и торопилась, поэтому ей был подан импровизированный сэндвич с той самой рецептурой, которая в итоге стала классической.

5. Слайдер

Определение: маленький мясной бутерброд, по виду напоминающий небольшой гамбургер. Данное блюдо имеет множество версий, но его неизменным ингредиентом остается маленькая булочка. Изначально это был небольшой гамбургер, внутрь которого клали мясо семги, фуа-гра или еще что-то вкусное и дорогое. Возможно, этим и обусловлен его скромный размер. Со временем состав слайдеров расширился, и теперь в нем используются различные мясные начинки, а его популярность шагнула далеко за пределы Европы, где он и появился на свет более 100 лет назад.

6. Муфулетта

Определение: бутерброд из круглого итальянского хлеба, внутри которого мортаделла, ветчина, салями, проволоне, моцарелла и маринованный оливковый салат. Состав начинки муфулетты может меняться, но одно в этом бутерброде должно оставаться неизменным — сицилийский круглый хлеб с кунжутом. От него этот бутерброд и получил свое название. Изобретение данного блюда приписывают владельцу продуктового магазина в Новом Орлеане Сальваторе Лупо, сицилийцу по происхождению. В то время как датой его создания различные источники называют 20-е годы прошлого столетия, первое упоминание слова «муфулетта» появилось лишь в 1967 году.

7. Западный сэндвич

Определение: сэндвич с омлетом. Это очень сытное блюдо, которое во многих странах употребляется одинаково успешно как на завтрак, так и на обед и ужин. Рецепт прост: омлет, часто приправленный ветчиной и луком, втиснут между двумя кусочками хлеба. По одной из версий, первыми, кто готовил сэндвичи с омлетом, были китайские кулинары в конце XIX века, которые кормили ими лесозаготовителей и железнодорожников.

8. Подводная лодка

Определение: бутерброд на длинной булке с различными начинками из мяса, сыра и овощей. Часто его называют «подводной лодкой», но в разных местах он носит другие названия, включая «Филадельфийский сэндвич» или «Континентальный итальянский сэндвич». На самом деле это классический бутерброд, в состав которого входит множество различных ингредиентов, определяемых кулинарными традициями тех мест, где его готовят.

9. Слоппи Джо (Неряха Джо)

Определение: булка с говяжьим фаршем, приготовленным в густом остром соусе. О каком таком неряхе Джо идет речь, неизвестно, но блюдо действительно выглядит неаккуратно. Эта же участь ждет и того, кто захочет съесть данный сэндвич: сохранить руки и лицо в чистоте вряд ли удастся. Известно только, что первое упоминание «Неряхи Джо» датировано 27 марта 1940 года в объявлении новостного журнала города Мэнсфилд штата Огайо. Спустя два года в Америке «Неряхой Джо» стали еще называть свободный свитер. В дальнейшем на протяжении многих лет этим термином обозначался человек, который небрежно относится к своей одежде и внешности, став своего рода антонимом понятию метросексуал. 3 очень вкусных и очень хлебных рецепта