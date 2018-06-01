Шеф-повар раскрыл секреты приготовления вкусной пиццы

Главный фестиваль пиццы в мире стартовал в пятницу, 1 июня, в Неаполе. На этот праздник съехались гурманы со всех уголков света. К сожалению, не у каждого есть возможность отправиться в Европу, чтобы попробовать вкуснейшее итальянское блюдо. Шеф-повар ресторана «ХлебСоль» Станислав Филимонов открыл «Вечерке» несколько способов, благодаря которым можно приготовить отличную пиццу.

Для начала, готовить блюдо надо либо в специальной дровяной печи, либо на закрытом гриле, под которым есть специальный камень для пиццы.

— В духовке, конечно, пицца может получиться, но она будет больше напоминать домашний пирог с начинкой, — отмечает Станислав Филимонов, рекомендуя использовать для приготовления теста дрожжевую муку из твердых сортов пшеницы.

Раскатывать его лучше холодным, потому что в таком состоянии оно легче и быстрее поддается.

У итальянцев есть небольшой секрет. Чтобы пицца стала более хрустящей, они насыпают в тесто немного семолы — грубой пшеничной муки. Не путать с семолиной — это, как отмечает эксперт, простая манка.

Огромную роль играет температура, при которой готовится блюдо — она должна быть около 300 градусов. Пиццу надо держать в печи максимум две минуты.

Также к готовой пицце можно подать пармскую ветчину. Подойдет и слабосоленый лосось. А добавлять их в начинку не стоит — при тепловой обработке такие продукты выделяют много соли, становятся сухими, и тогда вам придется есть перенасыщенное блюдо.

— Есть еще рецепт шоколадной пиццы, — добавляет Станислав Филимонов. — В тесто нужно замешать какао, чтобы оно приобрело коричневый цвет. Вместо соуса используйте сыр маскарпоне. Выпекайте тесто так, чтобы у вас получился шоколадный коржик, чтобы образовалась корочка. А дальше украсьте свежими ягодами. В итоге получится очень вкусная шоколадная пицца.

Кстати, в качестве напитков, с которыми можно есть пиццу, шеф-повар порекомендовал вино или сангрию. А если вы пьете алкоголь (а он, напоминаем, вредит здоровью), то отлично подойдет домашний лимонад.

СПРАВКА

«Прототипами» пиццы были кушания, подававшиеся на ломтях хлеба в домах древних греков и римлян.

В Италии предшественником блюда предположительно стала фокачча, или плоский хлеб, к которому затем добавляли начинку. Первая современная пицца была приготовлена в Неаполе в XVIII веке при добавлении в фокаччу помидоров.

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