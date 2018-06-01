Прогулка неподалеку от кладбища вышла боком жительнице Владивостока

Жительница Владивостока рассказала о неудачной прогулке возле городского кладбища, сообщает PRIMPRESS.

«Заправлялась неподалеку от кладбища! Купила напиток, именуемый по чеку кофе капучино. То, что было в стакане, кофе никак не назовешь. Пойло со вкусом жженного сахара, легкий привкус молока, которого автомат тоже пожалел. В общем, я вообще не поняла, что было в стакане и пригодно ли это вообще для употребления», — написала горожанка в одном из популярных инстаграм-пабликов.

Мнения подписчиков сообщества разделились. Одни поддержали девушку: «А у кладбища все такие напитки, не очень». Другие же отметили бессмысленность этого поста: «Сколько уже можно жаловаться на кофе, задолбали! Плесни его продавцу в лицо и уедь! Чего тут писать про кофе».