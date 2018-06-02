Ещё
Лимонно — абрикосовый тарт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимонно — абрикосовый тарт 

Passion.ru 56 минут назад
Фото: Passion.ru
Минимум теста — макисум полезного. От такого не устоять. Хоть один кусочек попробовать… Диетический, честное слово! Попробуйте — не оторваться, можно прям с одружой ложками съесть десерт целиком.
Вам понадобится:
Для теста песочного:
масло сливочное — 315 г  пудра сахарная — 100 г  яйцо куриное — 1 шт.
сироп глюкозы — 40 г  соль — 6 г  мука в/с — 520 г  разрыхлитель теста — 4 г  ваниль натуральная — 0,5 г  Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.
Для заварного крема:
молоко — 1 л  желток — 200 г  крахмал кукурузный — 100 г  сахар — 200 г  масло сливочное — 200 г  мука в/с — 25 г  Приготовление:
Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.
Для крема из вареной сгущенки:
крем заварной —300 г  молоко сгущенное вареное —150 г  ликер — 30 г  сметана 30% — 150 г  Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.
Для лимоно— абрикосового:
абрикос (можго аменить на нектарин) — 1 кг  сахар песок — 80 г  лимонная кислота — 10 г  Абрикосы прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.
Тарт:
крем из вареной сгущенки — 50 г  абрикос — 50 г  тесто песочное — 50 г  Приготовление:
Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Мелкопорубленный перик перемешать с пюре и выложить сверху крема.
Фото: shutterstock.com
Passion.ru: последние новости
Жареная корюшка со сметаной с зеленью Лаваш с начинкой Овощной салат по-грузински с грецким орехом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что вам не простят ваши дети: тест4
Это грязно: мифы об анальном сексе37
Нюша «выдавила» грудь платьем20
Странные приспособления для женской груди3
Жара: микробикини снова в моде39
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
00:37
Фанаты спрашивают у Пынзарь, где ее грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение