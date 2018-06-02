Авторские варенья предложат хабаровчанам на набережной

На международной выставке-ярмарке «Наш выбор-27» хабаровская компания «Густо» представит свою качественную и главное — авторскую продукцию: варенья и джемы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На рынке «Густо» всего два года, но за это время о компании благодаря вкусной продукции уже многие узнали.

— Однажды летом нас пригласили поучаствовать в ярмарке выходного дня, — рассказывает бренд-менеджер проекта Виктория Линкевич. — У нас в саду в тот год был большой урожай ягод, поэтому мы наварили много варенья. В первый же день продали почти 20 банок. После этого нам стали заказывать варенья разных вкусов.

У Виктории Линкевич и её домочадцев (шеф-поваром компании стала её мама Людмила Петровна) появилась уверенность в том, что их продукция действительно удивительная и о ней непременно должны знать хабаровчане. Поставили дело на поток, стали участвовать в различных ярмарках.

— Варенье — это продукт сезонный, который напрямую зависит от… чая, — считает Виктория. — Люди пьют чай — люди едят варенье. Поэтому с наступлением холодов продажи начали расти. Тогда мы решили предложить свой продукт в магазины города.

Варенье, которое производит компания «Густо» — это только ручная варка, только свежие фрукты, ягоды и пряные травы.

— Мы очень долго экспериментировали со вкусами, добавками пряных трав, — продолжает Виктория Линкевич. — Иногда абсолютно не сочетаемые компоненты дают поистине уникальный вкус. Но любой новый продукт сначала обязательно дегустируют наши друзья, и дают объективную и честную оценку.

На сегодняшний день ассортимент «Густо» насчитывает 22 вида варенья и джемов, но компания постоянно в поиске новых вкусов. Недавно придумали новый продукт — джем из красного грейпфрута с лимонной цедрой.