Шесть простых способов приготовить домашний творог

Творог часто можно встретить в рационе спортсменов, хотя полезен он не только для строительства мышц. Творог — кисломолочный продукт, который получают сквашиванием молока или кефира с последующим удалением сыворотки.

Делимся полезными советами и способами приготовления творога в домашних условиях. Минимум ингредиентов и времени, максимум вкуса. Такой вкусный творог вы еще никогда не пробовали!

Есть два способа приготовления творога в домашних условиях: с нагреванием и без. Каждый способ хорош по-своему: все дело в ваших вкусовых предпочтениях и условиях, в которых вы готовите творог. При этом важно знать, что творог, приготовленный без нагрева, получается более нежной консистенции.

Молоко для приготовления творога подходит как деревенское, так и магазинное. Правда деревенское скисает лучше и быстрее, поэтому с ним меньше проблем. А еще у него характерный вкус, который классно раскроет себя в твороге. При выборе учитывайте: чем жирнее молоко, тем жирнее будет кефир. С кефиром то же самое.

Вкусный домашний творог не получится приготовить из дешевых молока или творога. Советуем не экономить и выбирать максимально качественный продукт.

Что касается способа приготовления, то домашний творог можно приготовить в кастрюле или на водяной бане. У этих способов нет очевидных преимуществ друг перед другом. Все зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений и удобства.

Если вы решили приготовить домашний творог путем нагревания, то советуем ответственно подойти к выбору посуды. Это важно, так как в эмалированной посуде все может пригореть. Используйте посуду из алюминия или нержавеющей стали. Так ваш продукт точно получится таким, как вы задумали.

Прежде чем поместить творог в дуршлаг, застелите его несколькими слоями марлевой ткани или бумажных полотенец. Дуршлаг, как правило, помещают в кастрюлю. В нее будет стекать образующаяся сыворотка.

Многим нравится, когда творог получается сухим и рассыпчатым. Как добиться такой консистенции любимого продукта? Концы марли, которой вы застелили дуршлаг, необходимо завязать и подвесить над кастрюлей на несколько часов или на всю ночь. Все это время с творога будет стекать сыворотка, а значит он будет становиться суше.

Если вы не планируете сразу съедать весь творог, то вам необходимо знать правила его хранения. Домашний продукт можно хранить в холодильнике не больше четырех дней.

Если магазинные варианты вас не устраивают, самое время освоить приготовление творога в домашних условиях. На первый взгляд может показаться, что этот продукт довольно сложно готовить. На практике все не так: вам потребуется минимум ингредиентов и времени. Не бойтесь и смело экспериментируйте.

Рассказываем, из каких ингредиентов вы сможете приготовить вкуснейший домашний творог.

Из такого количества молока вам удастся приготовить примерно 400 грамм домашнего творога.

Начните с подготовительного этапа: оставьте молоко в теплом месте на 1-3 дня. Молоко должно скиснуть. Перемешивать его не нужно. Чем теплее в помещении, тем быстрее оно скиснет. Холодильник для этих целей не подходит: у молока могут появиться горький вкус и неприятный запах. Как понять, что молоко скисло? По консистенции оно становится похоже на густое желе, вокруг образуется сыворотка.

Когда молоко скиснет, перелейте его в подходящую кастрюлю и отправьте на слабый огонь. Готовьте молоко, помешивая время от времени. Результат вы увидите уже через 10-15 минут: в кастрюле начнут формироваться сгустки творога. Снимите творог с огня и оставьте на плите еще на 10-15 минут. Готово! После переложите творог на дуршлаг и позвольте стечь сыворотке.

Если вам нравится более нежный и мягкий по консистенции творог, то попробуйте приготовить его без помощи плиты и высоких температур. Приготовить такой творог еще проще. Сперва оставьте молоко при комнатной температуре и дождитесь, пока оно скиснет. Затем «перескочите» через один этап и сразу поместите загустевшую массу в дуршлаг, застеленный марлей. Оставьте творог на некоторое время, чтобы стекла сыворотка.

Этот рецепт определенно понравится тем, кто не любит долго ждать. С помощью лимона молоко скиснет гораздо быстрее, а значит и быстрее достигнет консистенции, из которой можно готовить домашний творог.

Этот способ хорош тем, что предварительная подготовка не требуется. Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на огонь. Если вы используете деревенское молоко, то его необходимо сперва прокипятить. Если же молоко пастеризованное — просто хорошенько прогрейте его, но не кипятите.

Тем временем выжмите сок из лимона. На такое количество молока вам потребуется примерно 60 миллилитров сока. Тонкой струйкой влейте сок лимона в горячее молоко, перемешайте. Практически моментально запустится реакция, и из молока начнут формироваться творожные сгустки. Выключите огонь и уберите кастрюлю с плиты. Слегка остудите творог и переложите его в дуршлаг, чтобы стекла сыворотка.

Из такого количества кефира вы сможете получить примерно 200 граммов домашнего творога. Он получится довольно плотным и рассыпчатым.

Подготовьте две кастрюли разного размера и диаметра. Заранее проверьте, что кастрюля поменьше без проблем помещается в более крупную. В большую кастрюлю влейте воду так, чтобы она заняла половину ее объема. Поставьте кастрюлю на средне-сильный огонь и доведите до кипения.

Кефир влейте в другую кастрюлю. Когда вода в большой кастрюле закипит, уменьшите огонь до слабого и поставьте кастрюлю с кефиром в большую кастрюлю. Кефир начнет распадаться на творожные сгустки и сыворотку. Когда процесс запустится, снимите кастрюлю с огня. Спустя 10 минут переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

Из такого количества ингредиентов вам удастся получить примерно 300 граммов домашнего творога.

Молоко и кефир вместе — это идеальная парочка ингредиентов для приготовления домашнего творога. Дело в том, что кефир ускоряет скисание молока.

Молоко перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Нагрейте его практически до кипения. Когда вы увидите первые пузыри на поверхности молока, снимите кастрюлю с огня и тонкой струйкой влейте кефир. Затем перемешайте содержимое кастрюли и оставьте массу, чтобы она остыла и загустела. После переложите творог в дуршлаг, чтобы стекла сыворотка.

Из замороженного кефира вы получите нежный и воздушный творог, который идеально подходит для закусок. Из такого количества кефира вам удастся приготовить 200 грамм домашнего творога.

Замораживайте кефир в полиэтиленовом пакете. Бутылка может треснуть, а еще из нее неудобно извлекать замороженный кефир. Как правило, кефиру достаточно 10-12 часов, чтобы заморозиться. Если консистенции оказалась недостаточно твердой, то лучше откажитесь от приготовления творога из такого кефира и купите более качественный продукт, иначе творог не обрадует вас своим вкусом.

Извлеките замороженный кефир из пакета и переложите в дуршлаг. Заверните его в марлевую ткань или в бумажные полотенца. Дождитесь, пока кефир полностью не разморозится. Вот и все!