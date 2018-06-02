Здоровое питание: мифы и реальность

В субботу, 2 июня, в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В связи с этим PRIMPRESS решил выяснить, что такое здоровое питание и почему люди выбирают его.

По мнению нутрициологов (специалист по вопросам питания. — Прим. ред.), здоровое питание — это процесс адекватного употребления пищи, который обеспечивает рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека. Правильное питание они считают жизненно важным и необходимым процессом по сохранению человеческого здоровья.

При этом многие люди считают, что вегетарианство и сыроедение тоже являются здоровым питанием, однако нутрициологи не согласны с этим.

«Сыроедение может себе позволить только абсолютно здоровый человек и в очень ограниченный период времени. Абсолютно здоровых людей найти достаточно сложно, даже почти невозможно. Сыроедение в первую очередь запрещено практиковать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — рассказывает специалист.

Неутешительный прогноз нутрициологи обещают и людям, которые отказались от пищи животного происхождения, то есть вегетарианцам.

«У людей, которые отказались от животного белка, может развиться белково-энергетическая недостаточность, что приведет к удару по всем органам и системам организма. Получится, что люди, желающие помочь своему организму, по факту сделают только хуже», — добавляет нутрициолог.

Выступают специалисты и против детского вегетарианства, так как детям для роста необходимы животные белки. С другой стороны, для людей старшего возраста, наоборот, вегетарианство будет полезной практикой, если из пищи не исключать молочные продукты и яйца. Однако это необходимо вводить на непродолжительные сроки.

По словам вегетарианки Екатерины, более 15 лет она уже питается только овощами.

«Из своего рациона я исключила мясо, рыбу, морепродукты и яйца. Причиной этого стала любовь к животным. К примеру, гребешок живет до 17 лет, не каждый человек проживает столько», — отметила Екатерина.

По ее словам, в пищу она употребляет молоко и молочную продукцию. При этом ее образ жизни поддерживают не только члены семьи, но и многие друзья.

«Помимо чистой совести, я чувствую, что в моем организме нет зачатков каких-либо болезней. Здоровое питание и вегетарианство — это разные понятия. При этом если неправильно подойти к вегетарианству, то своему организму можно нанести непоправимый вред. Однако если подойти к процессу разумно, то вред для организма можно полностью исключить», — добавляет девушка.

Согласно ее словам за это время еды больше употреблять не стала, потому что старается употреблять продукты, в которых содержаться медленные белки, жиры и углеводы. Процесс насыщения организма зависит от углеводов, белков и жиров, если они быстро усваиваются в организме, то скорее и приходит чувство голода, если все эти продукты усваиваются долго, то чувство голода не приходит несколько часов.