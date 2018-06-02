Чай, суши, молоко, утка и другие продукты, которые стоит исключить во время беременности

При чем тут еда, вы наверняка уже догадываетесь. От того, какие продукты, в каком количестве и в какое время суток попадают в наш организм, зависит очень многое. И изначально очень важно обратить внимание на свой рацион еще до беременности.

Диетолог, врач-эндокринолог, известный в «Инстаграме» блогер и мама двоих детей Наталья Зубарева делится с читателями «Летидора» правильной системой питания, которая не доставит хлопот ни со здоровьем, ни с лишним весом.

Тот самый момент, когда за себя и за того парня. Ну или за девчонку. В общем, беременность — время заботиться о себе и своем здоровье с удвоенным вниманием.

Многим моим пациенткам, которые сегодня уже счастливые мамы, мешал лишний вес. Вопрос был вовсе не в эстетике, хотя и в ней тоже, ведь женщина, которая кайфует от своего отражения в зеркале, чувствует себя лучше, принимает с удовольствием внимание мужчины, позволяет ему заботиться о себе, больше уверена в нем и в совместном будущем, а это напрямую сказывается на возможности зачатия.

Кроме психологии, есть еще медицинская сторона вопроса: частенько тот самый «страшный и ужасный» СПКЯ, не дающий забеременеть, идет рука об руку с инсулинорезистентностью и лишним весом.

В первой части книги «Вальс гормонов» я подробно рассказываю об этом механизме, краткий же вывод таков: не все то СПКЯ, что им называют, и часто проблемы с женским здоровьем в этом плане можно устранить без медикаментов, просто скорректировав режим питания и похудев. Ну а «зайдя» в беременность стройной красоткой, вы с большей вероятностью такой же и выйдете из роддома.

Питание в первом триместре

Вернемся же к рациону беременной. Из него будущей маме стоит исключить кофеин (крепкий чай и кофе, кока-кола), если очень хочется, разрешаю чашку кофе в день. Под запретом алкоголь — вообще, его безопасная доза не установлена, она зависит от того, как много ферментов, расщепляющих алкоголь, вырабатывает материнский организм.

Если ферментов относительно мало, алкоголь будет долго циркулировать в крови и принесет больший ущерб плоду, чем при достаточном количестве данного фермента.

Также уберите фастфуд, чипсы, сухарики, полуфабрикаты, магазинные сладкие мучные изделия, жирные готовые соусы, майонез. Все это пустые калории и пищевой мусор, который может быть опасен, мало ли на какой химии замешивали эти «вкусные» продукты.

Бифштексы с кровью, суши, сашими, устрицы, молоко «из-под коровы», сыр с плесенью категорически не рекомендую — все эти продукты могут быть источником болезнетворных бактерий и паразитов (сальмонеллез, токсоплазмоз и т. д.). Также попрошу обойтись или хотя бы минимизировать употребление таких продуктов, как жирная свинина, баранина, утка, гусь и любое жирное мясо, сало, копчености, селедка, соленая и копченая рыба, сардельки, колбаса, сосиски, супы и вермишель быстрого приготовления, рыбные и мясные консервы: в составе этих продуктов могут содержаться консерванты, красители, ароматизаторы и иные пищевые добавки, которые современная пищевая промышленность использует довольно широко.

И вообще не объедайтесь: в первом триместре калорийность рациона должна оставаться такой же, как и раньше.

Боритесь с токсикозами, которые не только неприятны по ощущениям, но и опасны уменьшением поступления в организм беременной кальция, который так важен для формирования зубочелюстной системы.

Личный рецепт Натальи

Я в беременность вставала рано, завтрак у меня был где-то в семь утра. Как правило, каши с ягодами и орехами, творог в виде сырников, омлеты с овощами и цельнозерновым хлебом, много сыра, в основном домашнего адыгейского. В 10-11 утра в качестве перекуса я ела ягоды, фрукты (много, грамм 300-400 точно). Обед стабильно рыба или мясо, хорошую порцию (грамм 200), гарнир в виде крупы и немного овощей. На ужин много овощей и белковая пища.

Простые углеводы (хлеб, булочки, кексы) на завтрак при беременности приводят к тому, что уровень глюкозы падает уже в первой половине дня, и будущая мама начинает перекусывать: то конфетку, то котлетку, то еще булочку.

Последний же прием пищи нужно делать строго за три часа до сна, потому как при меньшем промежутке времени вам не дадут уснуть тяжесть и дискомфорт.

Питание во втором триместре

Потихоньку добавлять калорий нужно со второго триместра, около 340 ккал в день плюсом с последующим увеличением примерно до 450 ккал в третьем триместре. Базовый обмен веществ увеличивается за счет увеличения обмена веществ у матки и плода, а также увеличения нагрузки на сердце и легкие.

Причем энергетические затраты на рост плода составляют примерно половину от возросших затрат организма во время беременности, остальное уходит на рост плаценты, матки, возросшие энергозатраты других органов и тканей. Конечно, важно следить за балансом КБЖУ. Белок — это строительный материал, важный компонент всех клеток организма, потребность в нем увеличивается с ростом плода, матки, объема крови, плаценты, амниотической жидкости, мышечной ткани и т. д. Очень нужны жиры — это и важный компонент гормональной системы, и необходимый элемент для усвоения жирорастворимых витаминов и т. д.

Развитие мозга у плода также требует достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3 (DHA).

Не переборщите с углеводами, отдавайте предпочтение медленным. Не обманывайте себя — когда кажется, что съесть «надо» больше, очень сложно потом расставаться с «наеденными» килограммами. Моя последняя беременность прошла замечательно только потому, что я думала о том, что я ем, каждый день! Всего +7,5-8 кг, вышла из роддома в добеременном весе, сейчас — минус 7 кг от добеременного.

Если вы питались правильно, но все же набрали за беременность много, и лишнее никак не уходит, не теряйте времени и выясняйте причину. Вариантов много: дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность и т. д. Правильный диагноз поставит врач на основании анализов.

До того, как вы будете иметь на руках результаты лабораторных исследований, упаси вас бог принимать на веру утверждение «Да у вас инсулинорезистентность, попейте „Похуделофин“, и жиры как рукой снимет».

Питание при кормлении

Для кормящей мамы также важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и знать происхождение любой еды, которую она отправляет в рот. В зависимости от активности ГВ, дополнительно организму нужно 300-500 ккал, а с введением прикорма снижайте калорийность своего меню.

Надеюсь, мои рекомендации будут вам полезны. Желаю наслаждаться материнством и быть красивыми и здоровыми!

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