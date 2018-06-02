Десерт дня: мороженое из маскарпоне с базиликом

290 calories

Мороженое из маскарпоне с базиликом

Оригинальное мороженое со сливочным сыром, виноградным соком, клубникой и свежим базиликом. Мороженое из маскарпоне с базиликом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 290 ккал

Ингредиенты

Сыр (маскарпоне) 300 г Сок (виноградный) 3 стакана Клубника 2 стакана Сливки (жирные) 1 + ⅓ стакана Базилик (листья) 1 стакана Молоко ¾ стакана Мёд ½ стакана Сахар ⅓ стакана Лимон (сок) 2 ст. л. Лимон (цедра) 1 ч. л. Ваниль щепотка

Смешайте в блендере клубнику, виноградный сок, мёд, цедру и сок лимона. Переложите массу в миску и вымойте блендер.

Затем смешайте в блендере на высокой скорости молоко, сливки, маскарпоне, базилик, ваниль и сахар.

Выложите сливочно-сырную массу в форму и добавьте сверху клубнично-виноградную массу. Уберите в морозилку на ночь.

Утром мороженое будет готово.

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