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Десерт дня: мороженое из маскарпоне с базиликом
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Десерт дня: мороженое из маскарпоне с базиликом 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
290 calories
Мороженое из маскарпоне с базиликом
Оригинальное мороженое со сливочным сыром, виноградным соком, клубникой и свежим базиликом. Мороженое из маскарпоне с базиликом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 290 ккал
Ингредиенты
Сыр (маскарпоне) 300 г Сок (виноградный) 3 стакана Клубника 2 стакана Сливки (жирные) 1 + ⅓ стакана Базилик (листья) 1 стакана Молоко ¾ стакана Мёд ½ стакана Сахар ⅓ стакана Лимон (сок) 2 ст. л. Лимон (цедра) 1 ч. л. Ваниль щепотка
Смешайте в блендере клубнику, виноградный сок, мёд, цедру и сок лимона. Переложите массу в миску и вымойте блендер.
Затем смешайте в блендере на высокой скорости молоко, сливки, маскарпоне, базилик, ваниль и сахар.
Выложите сливочно-сырную массу в форму и добавьте сверху клубнично-виноградную массу. Уберите в морозилку на ночь.
Утром мороженое будет готово.
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