11 продуктов, которые не стоит брать в супермаркете

Чтобы сделать свою продуктовую корзину более здоровой, вкусной и экономичной, не нужно ограничивать себя во многом. Всего 11 пунктов, без которых вполне можно обойтись.

1. Ароматизированные коктейли и йогурты

Как правило, это просто пересахаренная версия когда-то здорового продукта. Внимательно читайте состав таких йогуртов, чтобы убедиться, что белка в них больше, чем сахара.

2. Конфеты

Просто не останавливайтесь рядом с полками конфет. Это сэкономит вам кучу денег и сбережет здоровье.

3. колбаса и сыр в нарезках

В них много натрия (до 30% от рекомендуемой суточной нормы) и насыщенных жиров, и совсем не содержится клетчатки.

4. Готовые коктейли

Конечно, «Маргарита» и «Кровавая мэри» и сами по себе не полезные напитки, но их готовые версии в магазинах — это просто сахарные бомбы.

5. Продукты с трансжирами

Частично гидрированные масла или трансжиры представляют собой искусственный тип насыщенных жиров, которые в малых количествах содержатся в мясных и молочных продуктах, а также в растительных маслах.

В большом количестве трансжиры содержатся во многих приправах, маргарине, сливках. Употребляя их в большом количестве, вы увеличиваете риск сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Сок Соки не полезны из-за высокого содержания концентрированного сахара. Попробуйте заменить соки на фрукты, в которых много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.

7. Готовые салаты

Соус в таких салатах может содержать натрий, сахар и трансжиры, но самая главная проблема — это даже не его состав, а его количество. В нормальном салате его должно быть совсем немного, не больше одной столовой ложки на порцию.

8. Чай или кофе в бутылках

Они содержат столько же сахара, сколько обычная газировка. Внимательно читайте состав напитков и берите те, в которых содержание сахара близко к нулю. А еще лучше — приготовьте чай дома, охладите его и возьмите с собой в термосе.

9. Безглютеновые закуски

Если вы страдаете от непереносимости глютена, тогда вопросов нет. Но если вы покупаете продукты без глютена ради предполагаемой пользы для здоровья, то это ошибка. В таких закусках обычно много сахара, соли и трансжиров для улучшения вкуса. Выбирайте лучше выпечку из цельнозерновой муки.

10. Веганское мороженое

То, что продукт не содержит коровье молоко, еще не делает его полезным. Мороженое из кокосового молока может содержать трансжиры и сахар. Если у вас непереносимость лактозы, лучше отдать предпочтение мороженому на соевом, кокосовом или миндальном молоке — у них более полезный состав.

11. Обезжиренные продукты

«Обезжиренное» арахисовое масло, йогурт или творог содержат больше сахара, чем их аналоги с нормальной жирностью. Производители идут на это ради усиления вкуса.

Источник: goodhousekeeping.com