Ещё
Пухлые губы без инъекций: просто и эффектно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пухлые губы без инъекций: просто и эффектно! 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
iStock/milan2099
Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!
1. Масло перечной мяты
Самый простой и доступный всем способ: масло вызывает приток крови к губам и — вуаля! Кстати, вы можете добавить несколько капель масла в свой блеск, тогда секретное оружие всегда будет под рукой.
2. Масло перца чили
Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используете именно капельку масла, а не весь флакон сразу.
3. Кокосовое масло и сахар
Этот домашний скраб-масло напитает губы, разгладив их поверхность, а за счет растирающих движений прилившая кровь увеличит их в объеме.
4. Тон + карандаш
Старинный метод: затонируйте губы так, чтобы их было практически не видно, а затем карандашом для губ нарисуйте контур, чуть выходя за естественный. Затем воспользуйтесь помадой или ярким блеском.
5. Хайлайтер
Нанесите плотной кистью хайлайтер на серединку верхней губы под нос и его же — поверх помады на середину нижней губы. Визуально это увеличит губы и сделает их как будто чуть припухшими.
6. Почистите губы!
Смешно, но работает: если вы почистите губы зубной щеткой с использованием мятной пасты, эффект приблизится к использованию масла перечной мяты!
Домашний очаг: последние новости
Не делайте так! 10 способов испортить вкус жареной курицы 11 продуктов, которые не стоит брать в супермаркете Головная боль, проблемы с памятью и еще 4 неочевидных признака того, что вы едите слишком много соли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?3
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ88
Что заставило Долину отказаться от фамилии отца7
Что говорит о женщине форма ее груди14
Киркоров показал скандальное фото с Королевой3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
00:35
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение