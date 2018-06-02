Пухлые губы без инъекций: просто и эффектно! 

iStock/milan2099
Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!
1. Масло перечной мяты
Самый простой и доступный всем способ: масло вызывает приток крови к губам и — вуаля! Кстати, вы можете добавить несколько капель масла в свой блеск, тогда секретное оружие всегда будет под рукой.
2. Масло перца чили
Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используете именно капельку масла, а не весь флакон сразу.
3. Кокосовое масло и сахар
Этот домашний скраб-масло напитает губы, разгладив их поверхность, а за счет растирающих движений прилившая кровь увеличит их в объеме.
4. Тон + карандаш
Старинный метод: затонируйте губы так, чтобы их было практически не видно, а затем карандашом для губ нарисуйте контур, чуть выходя за естественный. Затем воспользуйтесь помадой или ярким блеском.
5. Хайлайтер
Нанесите плотной кистью хайлайтер на серединку верхней губы под нос и его же — поверх помады на середину нижней губы. Визуально это увеличит губы и сделает их как будто чуть припухшими.
6. Почистите губы!
Смешно, но работает: если вы почистите губы зубной щеткой с использованием мятной пасты, эффект приблизится к использованию масла перечной мяты!