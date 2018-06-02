Пухлые губы без инъекций: просто и эффектно!

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Совершенно не обязательно подвергать себя небезопасной процедуре инъекционной коррекции губ. Да, все найденные нами способы — временное решение проблемы, но зато совершенно безопасное!

1. Масло перечной мяты

Самый простой и доступный всем способ: масло вызывает приток крови к губам и — вуаля! Кстати, вы можете добавить несколько капель масла в свой блеск, тогда секретное оружие всегда будет под рукой.

2. Масло перца чили

Принцип его действия схож с вышеописанным, только при использовании оно не холодит губы (многим не нравится этот эффект мяты), а согревает! И нет, не бойтесь, вы не обожжетесь, если, конечно, используете именно капельку масла, а не весь флакон сразу.

3. Кокосовое масло и сахар

Этот домашний скраб-масло напитает губы, разгладив их поверхность, а за счет растирающих движений прилившая кровь увеличит их в объеме.

4. Тон + карандаш

Старинный метод: затонируйте губы так, чтобы их было практически не видно, а затем карандашом для губ нарисуйте контур, чуть выходя за естественный. Затем воспользуйтесь помадой или ярким блеском.

5. Хайлайтер

Нанесите плотной кистью хайлайтер на серединку верхней губы под нос и его же — поверх помады на середину нижней губы. Визуально это увеличит губы и сделает их как будто чуть припухшими.

6. Почистите губы!

Смешно, но работает: если вы почистите губы зубной щеткой с использованием мятной пасты, эффект приблизится к использованию масла перечной мяты!