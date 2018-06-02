Русские пельмени и финскую сауну хотят сделать мировым достоянием

Финскую сауну предлагают включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО . По информации Министерства образования и культуры этой страны, номинация будет представлена в марте 2019 года. По словам министра по европейским делам, культуре и спорту Сампо Терхо, в Финляндии много различного живого наследия, которое можно с гордостью представить миру.

«Одним из хороших примеров нашего нематериального культурного наследия — сауна, которая является важным элементом финского образа жизни. Эта многоплановая традиция имеет давние корни и почитаема всем народом», — сказал он.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон ранее решил пополнить копилку организации французскими кулинарными изделиями и предложил внести в список французский багет. По его словам, у Франции богатый опыт в хлебопечении, недаром багет вызывает восхищение всего мира. «Багет — замечательный продукт из муки, воды, соли и дрожжей, которому место в списке всемирного наследия. Вместе с Эйфелевой башней он является одним из главных французских символов», — считает он. По словам Макрона, для каждого француза багет — это утро, день и вечер. Лидер Пятой республики уверен, что технология его изготовления должна быть сохранена.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Yu Fangping

Русские пельмени

В ответ первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов , представляющий ЛДПР , предложил включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО русские пельмени и блины. «В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — заявил он РИА Новости

Кстати, лидер партии Владимир Жириновский будучи в Екатеринбурге провёл мастер-класс по изготовлению пельменей и даже поделился собственным рецептом. По его словам, мясо для фарша должно состоять из баранины и свинины, но можно использовать и говядину. В начинку также нужно обязательно добавлять молоко и хлебный мякиш, чтобы пельмени были мягкими.

«Тесто нужно приготовить заранее. Оно должно отдохнуть не меньше двух часов, чтобы тесто стало тонкое, мягкое. Это самое главное. Можно лепить треугольничком, можно делать формочки. Главное — немного фарша класть. Большие пельмени не надо делать, я не люблю, когда их кусают. Пельмени должны быть маленькие, чтобы сразу проглотить. И обязательно они должны быть с бульоном», — раскрыл свой секрет Владимир Жириновский.

Ну а неаполитанскую пиццу в заветный список включили ещё в прошлом году. За это предложение ратовали около 2 млн итальянцев, подписавших петицию.

Global Look Press/ dpa /Federico Gambarini

Французский багет на Tour de France, Дюссельдорф Германия

ЮНЕСКО определило искусство приготовления неаполитанской пиццы как кулинарную практику, состоящую из четырёх этапов, связанных с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи. Самым интересным этапом считаются вращательные движения, которые совершает пекарь с тестом. «Эта практика берёт своё начало в Неаполе, где в настоящее время живут и выступают около 3000 пиццайло. Знания и навыки, передаются, в первую очередь, в мастерских, где юные ученики могут наблюдать за работой мастера», — отмечают в ЮНЕСКО. При этом в организации полагают, что изготовление пиццы играет большую роль в общественной и семейной жизни.

Кулинарные традиции и национальные блюда ЮНЕСКО включает в список нематериального наследия нередко. В него уже попали бельгийское пивоварение, азербайджанская долма, мексиканская кухня, грузинское вино и многое другое.

Кстати, по информации украинских СМИ, министерство культуры Незалежной хочет внести в список номинантов украинский борщ. Правда, тут возникла одна незадача. Только в одной Днепропетровской области официально существуют 27 рецептов борща. А давно известно, что у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт. Так что министерству придётся потрудиться, чтобы продегустировать все борщи и определить, какой же из них настоящий украинский.

Напомним, каждая страна имеет право ежегодно представлять для списка ЮНЕСКО одного номинанта.