10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет 

Диетологи поведали, от каких продуктов с возрастом следует отказаться.
Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит избегать после 30 лет, передает портал My Domaine.
Одним из самых опасных продуктов был назван сахар. Он повреждает волокна коллагена и эластина, что плохо сказывается на коже.
Помимо этого, специалисты советуют отказаться от употребления белого хлеба, так как в нем нет никаких полезных веществ.
Также диетологи советуют избегать соусов и с осторожностью относиться к выбору приправ.
Врачи советуют полностью отказаться от употребления макарон, так как содержащийся в них глютен плохо переваривается людьми старше 30 лет.
Самыми вредными напитками были названы диетические газировки. Специалисты обратили внимание на то, что они провоцируют развитие раковых клеток, а также плохо устаиваются организмом и даже способны вызывать стресс.
Закрывают антирейтинг вредных продуктов готовые кондитерские изделия. По данным издания, они препятствуют усваиванию витаминов организмом и тормозят работу пищеварительной системы.