Ещё
Названы 10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы 10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Диетологи поведали, от каких продуктов с возрастом следует отказаться.
Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит избегать после 30 лет, передает портал My Domaine.
Одним из самых опасных продуктов был назван сахар. Он повреждает волокна коллагена и эластина, что плохо сказывается на коже.
Помимо этого, специалисты советуют отказаться от употребления белого хлеба, так как в нем нет никаких полезных веществ.
Также диетологи советуют избегать соусов и с осторожностью относиться к выбору приправ.
Врачи советуют полностью отказаться от употребления макарон, так как содержащийся в них глютен плохо переваривается людьми старше 30 лет.
Самыми вредными напитками были названы диетические газировки. Специалисты обратили внимание на то, что они провоцируют развитие раковых клеток, а также плохо устаиваются организмом и даже способны вызывать стресс.
Закрывают антирейтинг вредных продуктов готовые кондитерские изделия. По данным издания, они препятствуют усваиванию витаминов организмом и тормозят работу пищеварительной системы.
ТК «Звезда»: последние новости
Coca-Cola выпустила алкогольный напиток Ученые рассказали, чем опасен бюстгальтер Джеки Чан и Николь Кидман устроили фотосессию с газетой «Копейский рабочий»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»17
Трагические истории детей, которых знал весь мир
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?5
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ95
Киркоров показал скандальное фото с Королевой4
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Какие женщины распугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение