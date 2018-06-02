Названы 10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Диетологи поведали, от каких продуктов с возрастом следует отказаться.

Американские диетологи рассказали, какие продукты стоит избегать после 30 лет, передает портал My Domaine.

Одним из самых опасных продуктов был назван сахар. Он повреждает волокна коллагена и эластина, что плохо сказывается на коже.

Помимо этого, специалисты советуют отказаться от употребления белого хлеба, так как в нем нет никаких полезных веществ.

Также диетологи советуют избегать соусов и с осторожностью относиться к выбору приправ.

Врачи советуют полностью отказаться от употребления макарон, так как содержащийся в них глютен плохо переваривается людьми старше 30 лет.

Самыми вредными напитками были названы диетические газировки. Специалисты обратили внимание на то, что они провоцируют развитие раковых клеток, а также плохо устаиваются организмом и даже способны вызывать стресс.

Закрывают антирейтинг вредных продуктов готовые кондитерские изделия. По данным издания, они препятствуют усваиванию витаминов организмом и тормозят работу пищеварительной системы.