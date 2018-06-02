20 продуктов, которые нельзя покупать

Все, что не подпадает под определение «вредное», мы привыкли считать условно полезным или хотя бы нейтральным для здоровья. Особенно это касается продуктов питания — и даже понимая, что мы наносим себе вред, мы все равно иногда съедаем что-то из «запрещенного» списка. Немногим об этом известно, но он довольно обширный — и кроме очевидных сладостей или колбас в нем находятся еще и те продукты, которые кажутся даже полезными. Рассказываем, что нельзя покупать вообще никогда — и почему.

Масло низкой жирности

У настоящего масла может быть только одна жирность — нормальная. В цифрах это выражается числом 82,2% — все, что ниже, маслом называться никак не может, поскольку этот продукт содержит большее или меньшее количество трансжиров. Их изготавливают путем разбивания водородом масла некачественного, низкого сорта.

Использование такого суррогата может оказаться опасным — в группе риска в первую очередь дети, пожилые люди с низким иммунитетом и те, кто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Коварство трансжиров заключается в том, что они лишают организм сил и энергии, которая необходима для борьбы со стрессами, вирусами и инфекциями. Кроме того, они вызывают необратимые изменения в сосудах, воздействуя и на сердце.

Лучше уж использовать в пищу натуральное растительное масло — или купить более дорогое настоящее сливочное масло. Оба эти вида богаты витаминами и антиоксидантами.

В каких продуктах содержатся трансжиры?

Перечисляем те продукты, в которых тоже со стопроцентной вероятностью содержатся трансжиры, — а ведь мы чаще всего складываем их в корзину для покупок, даже не задумываясь.

Мягкое масло, маргарин, рафинированное растительное масло

Еще два десятилетия назад все это считалось полезным — реклама и медики утверждали, что маргарин и различные виды мягкого масла менее жирные, соответственно, содержат в себе меньше холестерина, который имеет привычку откладываться в виде бляшек на стенках сосудов. Правда заключается в том, что механизм отложения последнего как раз обратный — и жирность тут как раз не играет никакой роли. Кусок сала, например, в разы полезнее маргарина, остальное же — дело вкусовых предпочтений, слепой веры в стереотипы и привычки.

Магазинные кетчуп и майонез

Кроме трансжиров в них содержатся еще и модифицированный крахмал, загустители и усилители вкуса, консерванты и множество других химических добавок, которые прячутся за цифро-буквенными аббревиатурами.

Фастфуд

Об этом писали и говорили очень много раз — но так удобно заскочить иногда в ресторан быстрого питания, чтобы съесть вкусный чизбургер. Между прочим, во многих странах сети фастфуда повернулись к потребителям лицом и стараются сделать свою еду хоть сколько-то приемлемой с точки зрения пользы. Это приводит к удорожанию порции и автоматически делает сеть невыгодной для владельцев. Между тем до сих пор даже работники производственных цехов не могут перечислить все компоненты, которые входят в состав бургеров и других продуктов сетей. Трансжиры, коль скоро речь идет именно о них, в них точно есть — для приготовления фастфуда используются гидрогенезированные жиры.

Чипсы и попкорн промышленного производства

В подобных изделиях нет вообще ничего натурального — в противном случае они не смогли бы храниться в своих пластиковых упаковках годами. Да и идеально круглая форма чипсов должна наводить на размышления. Да, они могут умопомрачительно пахнуть и выглядеть такими аппетитными, но покупать их все же не стоит.

Кондитерские изделия с кулинарным жиром

Сюда входят печенье, крекеры, торты, пирожные и другие сладости. Даже только что вышедшие из печки пекаря, даже те, что готовятся из цельнозерновой муки и кажутся нам по этой причине безусловно полезными. Выход только один — покупать подобную выпечку только у маленьких производителей и пекарен, в качестве используемых ингредиентов которых вы можете быть уверены.

Замороженные полуфабрикаты

Речь идет о разнообразных продуктах из молотого мяса или рыбы: что входит в их состав и чем они обработаны, часто неясно. Но понятно то, что производителю выгодно изготавливать их максимально дешевыми по себестоимости — это означает, что, помимо мяса сомнительного качества из обрезков и «некондиции», в них присутствуют и трансжиры.

Уротропин

Это вещество получается в результате взаимодействия аммиака и формальдегида. Да, в нем отлично сохранятся любые продукты и выглядеть они будут превосходно. Но употреблять в пищу его точно не стоит — это попросту опасно.

Товары, в составе которых есть уротропин

Перечисляем продукцию, в составе которой точно есть уротропин, — но этот список наверняка окажется неполным, поэтому важно всегда читать то, что написано на упаковке мелким шрифтом — особенно самым мелким в самом незаметном месте. Если у вас возникнут хотя бы малейшие сомнения, что это вещество может присутствовать, лучше от покупки отказаться.

Малосольная селедка

Она выглядит очень вкусной, ее удобно транспортировать из магазина домой — селедку в пластиковой упаковке. На самом деле селедка должна храниться только в масле — любые варианты с уксусом, вином или другими жидкостями однозначно указывают на уротропин в составе.

Малосольная икра

Настоящая малосольная икра очень быстро портится — поэтому для продажи ее нужно либо заморозить, либо хорошо просолить. То, что продается в магазинах с названием «малосольная икра», приправлено уротропином.

Генно-модифицированные продукты

Какао и его производные

Натуральные какао-бобы очень полезны, но найти те, что не испытали на себе воздействия генной инженерии, сегодня почти нереально.

Крабовые палочки

В них нет вообще крабового мяса, потому что оно очень дорогое — и производителям очень невыгодно применять его. Вместо этого в них в лучшем случае перемолотая рыба неизвестных, но дешевых сортов. В худшем — крабовая эссенция, смешанная с соей.

Арахис

Особенно опасны отборные ровные зерна: это показатель того, что продукт модифицирован. Арахис часто скрещивают с геном петунии — очень ядовитым веществом. По этой причине к нему даже близко не подлетают насекомые.

Каши со вкусом фруктов

То же касается питьевых и обычных йогуртов. Насыщенный аромат клубники или бананов достигается применением химических веществ. Разумеется, никаких фруктов в их составе и близко нет.

Кукурузные палочки и хлопья с сахаром

Сахара в таких изделиях нет — он начинает гореть при температуре 140 градусов. А сладость им придается сахарозаменителями — например, цикломатом.

Продукты, опасные для здоровья

Чего не стоит есть вовсе — в них нет натуральных компонентов, сплошная химия и консерванты.

С отметкой «быстрого приготовления»

Супы, каши и другие продукты с отметкой «быстрого приготовления». Они состоят полностью из химических веществ — нужно ли захламлять организм ими, если варка обычной каши из хлопьев, например, отнимает времени всего лишь на 10 минут больше? Даже простой бутерброд окажется полезнее.

Молочные продукты длительного хранения

Речь о продукции, которую можно хранить более двух месяцев. Все, что приемлемо хоть как-то по составу и качеству, может храниться не дольше двух недель. Остальное покупать нельзя, особенно для детей.

Арбузы и перец не в сезон

Эти овощи выращиваются на ядреной смеси химикатов — соответственно, они и попадают в организм. Ни о каких витаминах речь, конечно же, не идет — не попасть бы в больницу с обширным отравлением. Не стоит их покупать посреди зимы, даже если очень хочется. То же самое касается и зимней клубники.

Чай с добавками и различными вкусами

Он замечательно пахнет — но на этом его сомнительные достоинства и заканчиваются. Химические вещества, придающие ему такой притягательный аромат, мало того что вредны — они еще и вызывают привыкание.

Конфеты и шоколадные батончики

Шоколада в них, к сожалению, нет вовсе — зато в больших количествах есть химические вещества в сочетании с генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами всех видов и большим количеством сахара.

Колбасы, сосиски и сардельки

Мяса в них — не больше 5%. Все остальное — генно-модифицированная соя, сало, жир и свиные шкурки. Этот микс приправлен вкусовыми добавками — естественно, химического происхождения, к ним присоединены усилители цвета.

Газированные напитки и соки

Газировками можно снимать накипь и ржавчину в чайнике, это давний, проверенный многими способ — страшно даже представить, что происходит с желудком и другими органами, когда в них попадают сладкие газированные напитки. В них нереальное количество сахара и химии.

То же самое касается пакетированных соков, даже если на них написано «Натуральный 100%». Их не стоит покупать, а ребенку лучше дать обычное яблоко и бутылку чистой воды или приготовить самостоятельно смузи из фруктов.