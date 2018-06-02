О чем молчат этикетки: опасные ингредиенты в косметике

Никогда не задумывалась о том, что находится в составе твоего крема? Неважно, дорогой он или бюджетный, но если в его составе есть хотя бы один из компонентов, о которых мы расскажем в этой статье, срочно отправляй его в мусорное ведро!

Мы поговорили с профессионалом о современной косметике и о том, из чего она состоит.

«К сожалению, вредные компоненты сегодня содержатся в 8 из 10 кремов, представленных на полках косметических масс-маркетов. Если ты посмотришь на состав любого ухаживающего средства, то увидишь, что большинство ингредиентов написано на английском языке. И уж поверь, ты никогда не услышишь и не увидишь их в рекламе, потому что часть из них токсична, несет вред коже, волосам и нашему здоровью. Страшно? Тогда возьми с полочки свои бьюти-средства и изучи их на предмет следующих компонентов».

Глицерин (гликоль)

Этот компонент собирает влажность из воздуха, таким образом увлажняя твою кожу. Но мало кто знает, что влажность воздуха для этого должна быть выше 65%. И если ты живешь в обычной квартире без увлажнителя воздуха, то его влажность значительно ниже, особенно зимой, когда включены батареи. Глицерин начинает сушить кожу, забирая влагу из ее глубоких слоев. Ты получаешь лишь иллюзию увлажнения, а твоя кожа плотно «подсаживается» на крем, ведь без него она предательски сохнет, появляется ощущение стянутости.

Полиэтиленгликоль (PEG)

Этот компонент часто встречается в лекарственных препаратах в виде сиропов, а так же в косметике и шампунях. Удивительно, но ты можешь встретить его даже в креме с надписью «натуральный». Почему? Хитрость в том, что это вещество считается безвредным при условии, что его концентрация ниже 20%. Если же ты видишь полиэтиленгликоль в составе крема на первом, втором или третьем месте — будь осторожна. В начале списка производители всегда пишут компоненты, которых в процентном соотношении больше всего.

Минеральное масло

Это производное нефти. Каким бы сложным не был процесс очистки — в его основе, так или иначе, лежит нефть. Минеральное масло — самый часто встречающийся ингредиент, его можно встретить даже в детских кремах. В косметику его добавляют в качестве увлажнителя, но минеральное масло не увлажняет твое лицо. Оно просто образует тонкую пленку на коже, создавая иллюзию увлажнения. Однако под этой пленкой кожа, наоборот, страдает! Запомни: наша кожа — это живой организм, которому необходимо дышать! А под такой нефтехимической пленкой кожа не дышит, из нее не выводятся токсины, отмершие клетки и углекислый газ. При постоянном использовании средств с этим ингредиентом твоя кожа будет тускнеть и увядать гораздо быстрее, чем без него.

Спирт денатурат

Это технический спирт. Он в основном содержится в тониках для умывания, но его действие сильно обезвоживает глубокие слои кожи.

Плацентарный экстракт

Этот компонент часто встречается в «anti-age» косметике. Он сделан на основе человеческой плаценты и является высоко-гормональной субстанцией на основе эстрогенов. Вызывает быстрое привыкание у кожи, а при длительном использовании может оказывать влияние на всю гормональную систему организма. При отказе от использования крема, содержащего этот экстракт, процесс увядания кожи может ускориться.

Гиалуроновая кислота и коллаген

Эти компоненты хороши, ведь они помогают нашей коже сохранять упругость и молодость. Однако следует знать, что они бывают высокомолекулярной и низкомолекулярной структуры. В большинстве косметики используют низкомолекулярную структуру. Из-за большого размера молекула не может пройти через базальную мембрану клеток кожи. Эти вещества могут просочиться сквозь эпидермис (верхний слой кожи), но сквозь базальную мембрану клетки — никогда. При покупке сывороток или кремов ищи средства с высокомолекулярной структурой гиалуроновой кислоты и коллагена.

Формальдегид и его производные

Ты знаешь, где чаще всего используют формальдегид? Правильно, в морге. Потому что это клеточный яд, который стабилизирует мертвые ткани, чтобы они не разрушались. В косметологии формальдегид применяется как консервант: он не используется в чистом виде, но его производные ты часто можешь встретить в составе косметики. Будь осторожна, так как производные формалина являются канцерогенами, они свертывают белки и являются очень токсичными. Пользы от такого вещества мало, зато вреда — достаточно.

Триклозан или триклозан-хлорфенол

Антибактериальный компонент, который нужен, чтобы убивать болезнетворные бактерии, вызывающие воспаление кожи. Однако, к сожалению, он убивает и полезные бактерии. Снижая таким образом собственный иммунитет кожи, ты делаешь ее более чувствительной и уязвимой к разного рода инфекциям.

Как обезопасить себя от опасных ингредиентов в косметике?

Собираясь в магазин за косметикой, возьми с собой лупу. С ней ты наверняка разглядишь даже самый мелкий шрифт и будешь понимать, из каких ингредиентов сделан тот или иной продукт.

Внимательно смотри на состав уходовых средств. Чем ближе к началу списка написано то или иное вещество, тем больше его концентрация в продукте.

При выборе косметических средств последнее, на что ты должна ориентироваться, — это цена. Конечно, качественные ингредиенты стоят больше, и ценник крема, содержащего такие вещества, начинается от 1000 рублей. Но и здесь есть важный момент, ведь цена на продукт зависит не только от состава, но и от затрат на маркетинг, рекламу и упаковку.

Обрати внимание, что не всегда надпись «natural» или «organic» является гарантией натуральной косметики. Сегодняшние правила сертификации косметических средств позволяют производителю использовать все перечисленные выше компоненты и, добавив к ним экстракт ромашки, написать на упаковке «natural».