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Домашний СПА-салон: 7 рецептов коктейлей с огурцом
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Домашний СПА-салон: 7 рецептов коктейлей с огурцом 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Огурцы имеют много преимуществ, особенно когда речь идет об очистке организма и уменьшении воспалений. Они содержат мощные полифенольные соединения, которые помогают естественному замедлению старения, вызываемого окислительным процессом. Коктейли с огурцами подавались в санаториях и оздоровительных салонах по всему миру десятилетиями, благодаря их отличным свойствам и приятному вкусу. Я собрала для тебя семь рецептов огуречных напитков, которые также принесут пользу для твоего здоровья.
1. Огуречно-лимонная вода
Этот огуречный рецепт был создан для того, чтобы повысить производство коллагена благодаря витаминам, содержащимся в огурцах и лимоне. Кроме того, в составе этого коктейля достаточно витамина B, а также калия и магния. А если за день ты забываешь, что нужно пить достаточно воды, яркий аромат этого напитка будет как напоминание. Ингредиенты:
Лимон — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Вода — 1 л.
Мята — 1 п.
Приготовление: Нарежь лимон и огурец дольками средней толщины, слегка растопчи в стакане с мятой с помощью ложки, добавь лед и воду.
2. Огуречно-клубничная вода
Наступает сезон, когда клубника на рынке перестает отдавать пластиковым вкусом, и отличный способ отпраздновать это — сделать простой коктейль с огурцом. Главным преимуществом этой воды будет противоспалительный флавонол — физетин, который помогает работе головного мозга. Сладость клубники оттеняет тонкую горечь огурца, так что эта питательная вода не помешает твоим вкусовым рецепторам и будет отличным дополнением к любому летнему блюду. Ингредиенты:
Клубника — 5-10 шт.
Огурец — 1 шт.
Вода — 1 л.
Мята — 1 п.
Приготовление: Нарежь огурцы и клубнику, добавь в стакан с мятой, затем положи лед и залей водой.
3. Вода с огурцом и алоэ
Алоэ содержит в себе множество аминокислот, витаминов и минералов, а также широко известно своими целебными свойствами, помогая пищеварению, уменьшая воспаления и повышая гидратацию. Таким образом, напиток, сочетающий в себе огуречную воду и алоэ, ускорит метаболизм и благоприятно повлияет на твою диету. Ингредиенты:
Алое — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Вода — 1 л.
Приготовление: Нарежь алое кубиками, а огурцы кольцами. Добавь в стакан с водой и оставь настояться в холодильнике.
4. Мятно-огуречный лёд  Зачем делать просто огуречную воду, когда ты можешь попробовать сделать кубики льда с огурцом и мятой? Их легко хранить в холодильнике, и иногда ты можешь просто добавлять эти кубики в любимый коктейль. Кроме того, они непременно заинтересуют гостей, которые хотят чего-то освежающего. Помимо кубиков из этих ингредиентов можно сделать домашнее мороженное. Ингредиенты:
Мята — 1 п.
Огурец — 1 шт.
Приготовление: Заранее приготовь формы, в которые будешь заливать коктейль. В отдельном стакане сделай смесь из огурцов с мяты, выжми сок с помощью ложки, затем залей в форму и поставь в морозилку.
5. Огуречный коктейль с арбузом и алоэ
Если тебе нравится, но хочется чего-то послаще, добавь в свой напиток арбуз. Коктейль из сока арбуза, алоэ и огурцов — идеальное решение для летнего детокса. Он идеально подойдет для обеда или пикника на открытом воздухе. Ингредиенты:
Арбузные дольки — 2 шт.
Огурец — 1 шт.
Алое — 1 шт.
Мята — 1 п.
Приготовление: Нарежь все продукты мелкими ломтиками и дай им замариноваться в соке в течение часа.
6. Коктейль с кориандром
Самый оригинальный рецепт в этом списке — коктейль с добавлением кориандра. В России обычно его добавляют при солении и мариновании, но ты можешь использовать листовые части кориандра — кинзу, для того чтобы добавить огуречной воде пряного вкуса. Подобный коктейль богат витаминами P, B1, D2 и бета-каротином, а также содержит природный антибиотик додеценал. Если ты слегка простыла под кондиционером — пробуй это простое средство, которое снимает воспалительные процессы в организме. Ингредиенты:
Лайм — 1 шт.
Кинза — 1 п.
Приготовление: Нарежь лайм дольками, выжми в стакан и добавь крупно нарезанную кинзу. Положи лед и залей водой. Дай напитку настояться.
7. Огуречно-дынный смузи
Если хочется чего-то с более густой консистенцией — попробуй смузи из дыни с огурцом с добавлением любого газированного напитка. Используй блендер, чтобы мелко нарезать все ингредиенты, а затем оставь полученную смесь на четыре часа в холодильнике. Ингредиенты:
Дыня — 2-3 дольки
Огурец — 1 шт.
Газировка
Приготовление: Положи в блендер нарезанную дыню и огурец, добавь лед и измельчи до состояния каши. Затем добавь газировку и перемешай еще раз. Готовый коктейль охлади и добавь мяту перед употреблением.
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