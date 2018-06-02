Домашний СПА-салон: 7 рецептов коктейлей с огурцом

Огурцы имеют много преимуществ, особенно когда речь идет об очистке организма и уменьшении воспалений. Они содержат мощные полифенольные соединения, которые помогают естественному замедлению старения, вызываемого окислительным процессом. Коктейли с огурцами подавались в санаториях и оздоровительных салонах по всему миру десятилетиями, благодаря их отличным свойствам и приятному вкусу. Я собрала для тебя семь рецептов огуречных напитков, которые также принесут пользу для твоего здоровья.

1. Огуречно-лимонная вода

Этот огуречный рецепт был создан для того, чтобы повысить производство коллагена благодаря витаминам, содержащимся в огурцах и лимоне. Кроме того, в составе этого коктейля достаточно витамина B, а также калия и магния. А если за день ты забываешь, что нужно пить достаточно воды, яркий аромат этого напитка будет как напоминание. Ингредиенты:

Лимон — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Вода — 1 л.

Мята — 1 п.

Приготовление: Нарежь лимон и огурец дольками средней толщины, слегка растопчи в стакане с мятой с помощью ложки, добавь лед и воду.

2. Огуречно-клубничная вода

Наступает сезон, когда клубника на рынке перестает отдавать пластиковым вкусом, и отличный способ отпраздновать это — сделать простой коктейль с огурцом. Главным преимуществом этой воды будет противоспалительный флавонол — физетин, который помогает работе головного мозга. Сладость клубники оттеняет тонкую горечь огурца, так что эта питательная вода не помешает твоим вкусовым рецепторам и будет отличным дополнением к любому летнему блюду. Ингредиенты:

Клубника — 5-10 шт.

Огурец — 1 шт.

Вода — 1 л.

Мята — 1 п.

Приготовление: Нарежь огурцы и клубнику, добавь в стакан с мятой, затем положи лед и залей водой.

3. Вода с огурцом и алоэ

Алоэ содержит в себе множество аминокислот, витаминов и минералов, а также широко известно своими целебными свойствами, помогая пищеварению, уменьшая воспаления и повышая гидратацию. Таким образом, напиток, сочетающий в себе огуречную воду и алоэ, ускорит метаболизм и благоприятно повлияет на твою диету. Ингредиенты:

Алое — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Вода — 1 л.

Приготовление: Нарежь алое кубиками, а огурцы кольцами. Добавь в стакан с водой и оставь настояться в холодильнике.

4. Мятно-огуречный лёд Зачем делать просто огуречную воду, когда ты можешь попробовать сделать кубики льда с огурцом и мятой? Их легко хранить в холодильнике, и иногда ты можешь просто добавлять эти кубики в любимый коктейль. Кроме того, они непременно заинтересуют гостей, которые хотят чего-то освежающего. Помимо кубиков из этих ингредиентов можно сделать домашнее мороженное. Ингредиенты:

Мята — 1 п.

Огурец — 1 шт.

Приготовление: Заранее приготовь формы, в которые будешь заливать коктейль. В отдельном стакане сделай смесь из огурцов с мяты, выжми сок с помощью ложки, затем залей в форму и поставь в морозилку.

5. Огуречный коктейль с арбузом и алоэ

Если тебе нравится, но хочется чего-то послаще, добавь в свой напиток арбуз. Коктейль из сока арбуза, алоэ и огурцов — идеальное решение для летнего детокса. Он идеально подойдет для обеда или пикника на открытом воздухе. Ингредиенты:

Арбузные дольки — 2 шт.

Огурец — 1 шт.

Алое — 1 шт.

Мята — 1 п.

Приготовление: Нарежь все продукты мелкими ломтиками и дай им замариноваться в соке в течение часа.

6. Коктейль с кориандром

Самый оригинальный рецепт в этом списке — коктейль с добавлением кориандра. В России обычно его добавляют при солении и мариновании, но ты можешь использовать листовые части кориандра — кинзу, для того чтобы добавить огуречной воде пряного вкуса. Подобный коктейль богат витаминами P, B1, D2 и бета-каротином, а также содержит природный антибиотик додеценал. Если ты слегка простыла под кондиционером — пробуй это простое средство, которое снимает воспалительные процессы в организме. Ингредиенты:

Лайм — 1 шт.

Кинза — 1 п.

Приготовление: Нарежь лайм дольками, выжми в стакан и добавь крупно нарезанную кинзу. Положи лед и залей водой. Дай напитку настояться.

7. Огуречно-дынный смузи

Если хочется чего-то с более густой консистенцией — попробуй смузи из дыни с огурцом с добавлением любого газированного напитка. Используй блендер, чтобы мелко нарезать все ингредиенты, а затем оставь полученную смесь на четыре часа в холодильнике. Ингредиенты:

Дыня — 2-3 дольки

Огурец — 1 шт.

Газировка

Приготовление: Положи в блендер нарезанную дыню и огурец, добавь лед и измельчи до состояния каши. Затем добавь газировку и перемешай еще раз. Готовый коктейль охлади и добавь мяту перед употреблением.