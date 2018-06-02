Мясо «по-французски»

«Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз» — блюдо, приготовленное из слоев мяса первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра у нас почему-то носит название"Мясо по французски" Во всём мире, кроме постсоветского пространства, называется «мясом по-Орловски» (дословно «телятина Орлов» — Veau Orloff), поскольку создатель блюда, француз Урбен Дюбуа (1818-1901), был поваром графа Алексея Орлова (1787-1862), ближайшего соратника императора Николая Первого. «Телятина по-Орловски» представляет собой запеканку из телятины, картофеля, лука и грибов, запеченных под соусом бешамель с добавлением сыра. В упрощённой версии, называемой «мясом по-французски», исчезли грибы, а мясная составляющая стала чаще всего включать свинину или говядину, нередко в виде фарша; соус бешамель заменен сливками, сметаной или, в крайнем случае, купленным в магазине майонезом. Существуют разные варианты приготовления блюда, где может меняться расположение слоёв (лук снизу или сверху), состояние продуктов (предварительная обжарка) и формы нарезки (мясо ломтями или маленькими кусочками, лук кольцами или мелко порезанный). Подавать мясо по-французски принято, нарезая порции, захватывая снизу кусок мяса, и аккуратно перекладывая его на тарелку, чтобы не нарушить целостность слоев. Во Владивостоке мясо, запеченное под картофельной шубой, именуют «Мясом по-капитански» (чаще, однако, блюдо готовится без картофеля), а в средней полосе России — «Дипломат», «Сюрприз» или «По-домашнему». В эльзасской кухне, на востоке Франции, существует блюдо под названием «Бекеоффе». В него также входят слои из кусков мяса, картофеля, крупно нарезанного лука и моркови, но без сыра.

И все же у нас в разных вариациях слоев и продуктов — это мясо по французски!

Вам понадобится:

500 грамм хорошей свинины;

150 грамм сыра;

одна небольшая луковица;

помидор 1-2 шт болгарский перец (не «светфор») 1-2 шт приправы;

растительное масло и майонез.

зелень любая Можно также приготовить мясо с картошкой, чтоб сытнее, но это не для тех кто бережет фигуру.

Приготовление:

Начните с мяса. Для начала его нужно хорошо помыть под холодной водой, затем сделать куски, так чтоб они напоминали стейки. Побейте их с двух сторон, чтоб они получились более мягкими. Сделать это можно специальным молотком или обратной стороной ножа. Не забудьте про специи, обсыпьте ими мясо по своему вкус, вотрите его в свнину. Возьмите форму, в которой будете готовить и положите туда мясные куски. Теперь нужно полить ее сайонезом, покрыть луком — кольцами — свинина лук любит, затем кольцами помидоров, почищенные, перец кольцами или полумесяцем, и засыпать все сыром тертым — половиной. Ингредиенты в форме накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте по времени — около 50 минут. За 10 минут до готовности — снимитке фольгу, полейте змейкой майонезом и бульоно, что образовался по бокам и и досыпьте сыр и дайте еще немного порумянится. Подавать, с зеленью.

P. S. Если решите готоить с картошкой, то она ложится первым слоем и обмазывается специями и раститетльным масорм. В мясо ожно добавить и грибы, например шампиньоны.