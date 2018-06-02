Диета «Зигзаг» — 20 кг за месяц

Что такое диета «Зигзаг»? Диета, основанаая на системе углеводного чередования по дням, — новый эффективный способ похудеть за полтора-два месяца. Ее приверженцы утверждают, что она не только помогает сбросить до 10 кг, но также не приносит никакого вреда для организма — в отличие от других диет. Однако мы все равно настоятельно советуем проконсультироваться с врачом, прежде чем ступить на тропу войны с лишними килограммами. Напоминаем, что при нарушении обменных процессов, проблемах с почками, поджелудочной железой, печенью и другими внутренними органами любые эксперименты с питанием могут быть крайне опасны. Как она работает? Диета углеводного чередования очень проста — нужно просто чередовать дни, когда вы употребляете бедную углеводами пищу, с днями, когда углеводы в рационе преобладают. Затем следует выбрать для себя временные рамки: в идеале рекомендовано использовать ее в течение 2 месяцев, но этот период можно корректировать. Он разбивается на циклы, по 4 дня в каждом. Первый и второй дни — низкоуглеводные, когда количество углеводов в пище составляет около 0.5-1 г на килограмм веса человека; третий день — высокоуглеводный — 6-7 г на кг; четвертый день — среднеуглеводный — 3-4 г на кг. Калории во время диеты «Зигзаг» считать не нужно.

Как есть? В первые два дня нужно максимально снизить потребление углеводов. На третий день, наоборот, нужно есть много углеводистой пищи и в 4-5 раз меньше белковой. На четвертый день количество белков и углеводов должно быть примерно одинаковым. Такой разнообразный план не позволяет организму привыкнуть к какому-то одному типу питания, что привело бы к замедлению метаболизма. Поэтому наличие «загрузочных» дней и является основой углеводного чередованияЧто происходит с весом? Обычно в первые два дня уходит 0,5-1 килограмм лишнего веса. На третий день весы будут показывать ту же цифру. Однако на четвертый день или утром на пятый потерянный вес может вернуться. Но это абсолютно нормально: вернувшийся вес — это не жир, а вода. Так как углеводы связывают воду, задерживая ее в организме. На шестой день диеты она уйдет вместе с 1-2 килограммами. Получается, что каждый цикл позволяет избавиться от 0,5-1 килограмма. Спустя 2 месяца вы сбросите 7-15 килограммов. Хотя, конечно, результат будет зависеть от начального веса, особенностей организма и образа жизни: чем больше начальный вес, тем быстрее будут исчезать килограммы. Занятия спортом также ускорят процесс похудения. Однако, тренироваться лучше на 4-й день каждого цикла. Организм в это время наиболее стабилен и может без проблем справиться со стрессом от физических нагрузок. Примерное меню диеты «Зигзаг» по дням Первые два дня цикла:

Завтрак: салат из свежих некрахмалистых овощей с чайной ложкой растительного масла, 2 яйца, обезжиренный творог; Перекус: яблоко; Обед: постная куриная грудка без кожи или нежирная говядина, тушеные овощи без масла или чашка отварной фасоли; Перекус: яблоко; Ужин: салат из сырых некрахмалистых овощей с чайной ложкой растительного масла, небольшая порция постной рыбы Третий день: Завтрак: чашка овсянки и изюмом, цельнозерновой хлеб;

Перекус: любые фрукты; Обед: 1/2 куриной грудки, салат, тарелка риса или другой каши; Перекус: любые фрукты; Ужин: порция макарон из твердых сортов пшеницы с нежирным соусом.

Четвертый день: Завтрак: овсянка и изюмом или горстью любых фруктов, обезжиренный творог; Перекус: яблоко; Обед: #189; куриной грудки, салат, порция риса; Перекус: яблоко; Ужин: салат из свежих овощей с рыбой, пара ломтиков цельнозернового хлеба. На протяжении всей диеты разрешается пить воду в неограниченном количестве и 1 чашку черного кофе без сахара в день. Количество потребляемой пищи может меняться в зависимости от ваших привычек и комплекции. Но помните, что основный принцип — комбинация пищи, богатой углеводами и белками.