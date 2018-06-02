Семь ну очень душевных блюд грузинской кухни

Грузинская кухня продолжает завоевывать популярность благодаря самобытности, душевности и многообразию вкусов. И сегодня мы расскажем, как приготовить семь очень вкусных блюд, достойных праздничного стола не только в Грузии.

AdMe.ru Шкмерули (курица в молочно-чесночном соусе)

Этот рецепт родом из горного села Шкмери, расположенного на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Но для того, чтобы попробовать вкуснейшую сочную курочку шкмерули, необязательно подниматься так высоко: все продукты найдутся в ближайшем супермаркете, а рецепт приготовления очень прост.

Вам потребуется:

1–1,3 кг курицы или цыпленка

200 мл 20%-х сливок или жирного молока

5 зубчиков чеснока

100 мл воды

молотый черный перец

Приготовление:

Разрежьте курицу вдоль грудки (можете слегка отбить, завернув в пищевую пленку) и натрите солью и перцем. Зажарьте на чугунной сковороде или запеките в духовке до готовности и хрустящей золотистой корочки.

Пропустите чеснок через пресс или натрите на мелкой терке. Вылейте жир, в котором жарилась курица, на чистую сковороду, добавьте чеснок, помешайте деревянной лопаточкой. Затем влейте молоко и воду. Слегка посолите и доведите до кипения.

Разрежьте курочку на порционные части и залейте соусом. Можете наслаждаться!

Пхали

Пхали — традиционная грузинская холодная закуска из зелени и орехов. Это вкусное и полезное блюдо готовят из шпината, крапивы, свекольной ботвы и даже капусты!

Вам потребуется:

1 кг свежего шпината (можно использовать замороженный)

2 зубчика чеснока

1/2 стакана грецких орехов

щепотка уцхо-сунели (можно заменить на хмели-сунели)

1 луковица

кинза

2–3 ст. л. белого винного уксуса

зерна граната для украшения

Приготовление:

Отварите хорошо промытые листья шпината в течение 2 минут. Слейте воду. Остывшие листья хорошо отожмите и пропустите через мясорубку или мелко порубите ножом.

Измельчите орехи и чеснок в блендере или прокрутите через мясорубку. Добавьте в орехово-чесночную смесь приправы, мелко нарезанную луковицу, измельченный шпинат, зелень кинзы и винный уксус. Хорошо перемешайте.

Сформируйте шарики и украсьте каждый зернышком граната.

Птица в соусе баже

Редкий праздничный стол в Грузии обходится без индейки, курицы или рыбы под нежным соусом баже из орехов и ароматных специй.

Вам потребуется:

1 кг индейки или курицы

1,5–2 стакана очищенных грецких орехов

4 головки репчатого лука

1 ч. л. муки

2 зубчика чеснока

2 ст. л. белого винного уксуса

корица на кончике ножа

по 1/2 ч. л. хмели-сунели, имеретинского шафрана

кинза, перец, соль

Приготовление:

Отварите индейку или курицу целиком до полуготовности. Бульон процедите и оставьте охлаждаться. Переложите птицу на противень, натрите солью и запекайте при 180 градусах до готовности, периодически поливая выделившимся соком. Нарежьте на порционные куски.

Дважды прокрутите через мясорубку (или измельчите в комбайне или блендере) орехи с чесноком и острым перцем (или аджикой). Полученную ореховую массу отожмите в отдельную посуду, чтобы выделилось как можно больше масла — им следует полить уже готовое блюдо. Смешайте ореховую массу с сухими специями, солью и мелко нарубленной зеленью кинзы (по желанию).

Снимите жир с охлажденного бульона (можете заменить сливочным маслом) и пассеруйте на нем мелко нарубленный лук около 10 минут. Добавьте муку и готовьте еще 1–2 минуты. Затем постепенно влейте бульон (около 500 мл), добавьте ореховую массу и хорошо все перемешайте. Прогрейте соус на медленном огне, постоянно помешивая и не доводя до кипения. В конце добавьте винный уксус. Для получения более нежной консистенции можете протереть соус через сито или взбить блендером.

Залейте куски птицы готовым соусом и оставьте на ночь в холодильнике, чтобы мясо хорошо пропиталось. Блюдо следует подавать холодным.

Лобио из красной фасоли

Лобио в переводе с грузинского означает «фасоль», но это название также носит и само блюдо из отварной фасоли. Существуют десятки рецептов приготовления этой сытной похлебки, и все они потрясающе вкусные. Предлагаем приготовить лобио из красной фасоли.

Вам потребуется:

600 г красной фасоли

3 головки репчатого лука

3 зубчика чеснока

аджика или красный перец

по 1/2 ч. л. сухого чабера, кориандра, уцхо-сунели

3 ст. л. растительного масла

пучок петрушки или кинзы, лавровый лист, соль

Приготовление:

Замочите фасоль на ночь в чуть подсоленной воде. Наутро слейте воду, залейте фасоль холодной кипяченой водой, добавьте лавровый лист и поставьте на огонь (вода должна закрывать фасоль на 3 см). После закипания убавьте огонь до минимума. Варите фасоль, пока не начнет развариваться, время от времени помешивая и по мере необходимости доливая воду.

Снимите кастрюлю с огня и слейте оставшийся отвар в отдельную посуду. Разомните фасоль ступкой, но не слишком увлекайтесь: консистенция не должна быть однородной.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Разотрите в ступке нарезанный чеснок, зелень и специи с щепоткой соли. Добавьте к фасоли обжаренный лук, раздавленные в ступке специи с чесноком и влейте стакан фасолевого отвара. Можете добавить больше или меньше отвара, в зависимости от того, какую густоту блюда вы хотите получить. Прогрейте на медленном огне 10 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Чвиштари (кукурузные хлебцы с сыром)

Мчади — постные кукурузные хлебцы, которые в традиционном рецепте готовятся на муке и воде, без каких-либо добавок и жарятся на сухой сковороде. Подаются в горячем виде к лобио, сациви и другим блюдам. Предлагаем приготовить чвиштари — так называются мчади с сырной начинкой.

Вам потребуется:

2 стакана кукурузной муки

1 бутылка минеральной воды

по 1/2 ч. л. соли и сахара

300–500 г сулугуни или моцареллы

растительное масло для жарки

Приготовление:

Смешайте кукурузную муку с солью и сахаром. Вымешивайте тесто, постепенно вливая в муку минеральную воду, пока оно не приобретет консистенцию густой сметаны. Можете добавить в тесто немного растительного или растопленного сливочного масла.

Нарежьте сулугуни на брусочки или пластинки. Разделите тесто на колобки размером с куриное яйцо. Придайте овальную форму, как у котлет, и вложите внутрь кусочек сыра. Чем больше сыра поместится — тем вкуснее будут ваши чвиштари. Хорошо залепите котлетки, чтобы сыр не вытек при жарке.

Разогрейте масло на сковороде с толстым дном и жарьте чвиштари на медленном огне с двух сторон до хрустящей корочки примерно 10 минут. Подавайте горячими.

Соко кецзе (шампиньоны в глиняной посуде)

Еще одно популярное и простое блюдо, которое традиционно готовится в специальной глиняной сковороде — кеци. Впрочем, за неимением последней, сгодится практически любая форма для запекания.

Вам потребуется:

600 г шампиньонов

80 г сливочного масла

100–150 г сулугуни или моцареллы

перец

Приготовление:

Удалите ножки у шампиньонов. Выложите на кеци (сковорода из красной глины или черного камня) или в форму для запекания шляпки шампиньонов (как можно плотнее друг к другу) и кусочки масла (половину от общего количества). Оставшееся масло нарежьте на небольшие куски и положите по одному в каждую шляпку, слегка посолите и поперчите, а поверх масла распределите натертый или нарезанный на кубики сыр.

Запекайте в разогретой до 220 градусов духовке 20–25 минут до аппетитной сырной корочки. Если же вы используете глиняную посуду, то ее стоит поставить в духовку прежде, чем она нагреется, иначе посуда может треснуть. Подаем грибочки горячими и наслаждаемся вкусом!

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

Эти аппетитные рулетики покорят ваших гостей своим вкусом и будут прекрасно смотреться на праздничном столе.

Вам потребуется:

500 г баклажанов

1 стакан грецких орехов

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. хмели-сунели или кориандра

2 ст. л. винного уксуса

пучок кинзы

растительное масло для жарки

зерна граната для украшения

Приготовление:

Нарежьте баклажаны продольно на ломтики толщиной около 4 мм. Пересыпьте солью и оставьте на 20 минут. Отожмите жидкость и обжарьте баклажаны с двух сторон в растительном масле до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Грецкие орехи, чеснок и кинзу измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте специи, винный уксус, соль, перемешайте и немного разбавьте массу горячей водой до пастообразной консистенции.

На каждый ломтик баклажана намажьте слой ореховой пасты. Сформируйте рулетики. Украсьте зернами граната и зеленью.